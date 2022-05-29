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Зеленский (16498) Харьков (6510)

Армия, полиция и власти Харькова вместе эффективно работают на победу, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что сегодня посетил Харьков. И город и передовые позиции наших военных в области. Харьков пережил страшные удары оккупантов Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север – туда, откуда была российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация.

Читайте: Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский

"Они смотрят на Россию. И они сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя. Увидеть, сколько оно проиграло за эти 95 дней полномасштабной войны против Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны. Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они сгорели. В том числе и там, на Салтовке" .

"Третья Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и государственном", - сказал он.

Также читайте: Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Дудина
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Топ комментарии
+21
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29.05.2022 22:10
+8
Бо заслужил своим враньём и сдачей юга кацапам
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29.05.2022 22:35
+7
ну какой ещё может быть бруд на ЗЕлёное гавно...?
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29.05.2022 22:37
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29.05.2022 22:10 Ответить
Емодзі "гімно" 💩 на жилетині Ссанича - в голосяндру 🤣🤣🤣
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29.05.2022 22:16 Ответить
Шедевр від Ілона Маска.

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29.05.2022 22:17 Ответить
В сентябре 2017 года «Студия Квартал 95» продала права на показ сериала «Слуга народа» крупнейшей мировой интернет-ТВ-платформе Netflix
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29.05.2022 22:32 Ответить
и деньги на ЗСУ перевели...?
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29.05.2022 22:38 Ответить
Не всю суму, лише 1 мільйон гривень (що теж немало)
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29.05.2022 23:10 Ответить
Зеблазень і в Африці Зеблазень
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30.05.2022 00:19 Ответить
назло офису...
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29.05.2022 22:11 Ответить
А еще кто-то ловит мародеров. Да.
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29.05.2022 22:13 Ответить
Шо то у зели уже шнурки начали гореть.
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29.05.2022 22:15 Ответить
Па-ма-гите!Дайте ему селёдки!Я понимаю, что ЭТО не остановить, но...ПА-МА-ГИТЕ!
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29.05.2022 22:16 Ответить
І ще молока та солоний вогірок.
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29.05.2022 22:18 Ответить
Чому так не відстояли Херсон?Єдиний обласний центр який захопили рашисти під час широкомасштабного вторгнення.
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29.05.2022 22:16 Ответить
цитирование ЛюсиАбдрыстовича на Цензоре стало моветоном...
стоит дожить до тех дней, когда и это цитирование станет моветоном...!
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29.05.2022 22:16 Ответить
на жаль, зараз у нас выборы не можливы, прыкро, але в медиапространстк и нет кто бы повел всех за собой, так шо маемо те ще маемо
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29.05.2022 22:18 Ответить
Вставай страна-нужно доводить армию до 2 млн.,почему призыв вялый,там один боец в окопе против пятерых орков,кончайте эту фетишь с теробороной,солдаты нужны на фронте а не где то в Черновцах и Ужгороде,враг на нашей территории,делайте дополнительный призыв и срочно!!!!!!!!!!
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29.05.2022 22:22 Ответить
а ты уже в окопе?
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29.05.2022 22:26 Ответить
В начале армия от 5,5 млн человек. И каждому выдать высокоточное оружие
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29.05.2022 22:47 Ответить
А СБУ?
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29.05.2022 22:22 Ответить
я сам далеко не прихильник Зелі,але помітив,як останнім часом цензор ріже його виступи на цитати і кожну подає як окрему новину,ну а в коментарях його так щедро поливають помиями.Так розумію,це своєрідна помста за видворення Ю.Бутусова з передової.Але вже забагато того бруду.
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29.05.2022 22:27 Ответить
Бо заслужил своим враньём и сдачей юга кацапам
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29.05.2022 22:35 Ответить
ну какой ещё может быть бруд на ЗЕлёное гавно...?
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29.05.2022 22:37 Ответить
Его не любили задолго до Бутусова. Сложно любить того кто говорит одно, а делает совершенно другое.
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29.05.2022 22:55 Ответить
Ні, це було ще до редактора. Вина його бездарного і проданного офісу давно відомо та і це не гріх над блазенем посміятися. До речі, в Європі його професія до війни стоїть поруч з посадою на сьогодні. Не політик він і не має політичної зацікавленості.
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30.05.2022 00:49 Ответить
мутный этот терехов, но все же лучше , чем гепа, тот бы город сдал в первый же день.
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29.05.2022 22:39 Ответить
Те що ******** програє немає сумніву , адже перемога ********а виглядала би нелогічно , безславно , неправдиво і безбожно , але потрібно буде пройти 7 кіл пекла щоб ******** припинив існування
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29.05.2022 22:42 Ответить
А як ти збирався здавати Харків вже забув?
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29.05.2022 23:47 Ответить
А как Арестович Кривой Рог готовил к сдаче своими интервью в начале войны, забыли?
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30.05.2022 01:52 Ответить
Побрийся, гнідо....
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30.05.2022 01:28 Ответить
Побрейся уже, позорище. Ты президент европейского государства, а не главарь игиловской банды.
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30.05.2022 01:51 Ответить
 
 