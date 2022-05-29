Армия, полиция и власти Харькова вместе эффективно работают на победу, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что сегодня посетил Харьков. И город и передовые позиции наших военных в области. Харьков пережил страшные удары оккупантов Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север – туда, откуда была российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация.
"Они смотрят на Россию. И они сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя. Увидеть, сколько оно проиграло за эти 95 дней полномасштабной войны против Украины", - сказал Зеленский.
По его словам, "Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны. Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они сгорели. В том числе и там, на Салтовке" .
"Третья Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и государственном", - сказал он.
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стоит дожить до тех дней, когда и это цитирование станет моветоном...!
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