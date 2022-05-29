Армія, поліція та влада Харкова разом ефективно працюють на перемогу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр цеЗеленський заявив у відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що сьогодні відвідав Харків. І саме місто та передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ – туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація.

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"Вони дивляться на Росію. І вони зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України", - сказав Зеленський.

За його словами, "Росія вже програла не лише битву за Харків, не лише битву за Київ та північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони згоріли. Зокрема і там, на Салтівці".

"Третина Харківщини й досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат має працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і державному", - сказав він.

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