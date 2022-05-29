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Армія, поліція та влада Харкова разом ефективно працюють на перемогу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр цеЗеленський заявив у відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що  сьогодні відвідав Харків. І саме місто та передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ – туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини Дудіна

"Вони дивляться на Росію. І вони зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України", - сказав Зеленський.

За його словами, "Росія вже програла не лише битву за Харків, не лише битву за Київ та північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони згоріли. Зокрема і там, на Салтівці".

"Третина Харківщини й досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат має працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і державному", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо відновлення Харківщини. Пропонує замінити пошкоджені "панельки" сучасним житлом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
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29.05.2022 22:10
+8
Бо заслужил своим враньём и сдачей юга кацапам
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29.05.2022 22:35
+7
ну какой ещё может быть бруд на ЗЕлёное гавно...?
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29.05.2022 22:37
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29.05.2022 22:10 Відповісти
Емодзі "гімно" 💩 на жилетині Ссанича - в голосяндру 🤣🤣🤣
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29.05.2022 22:16 Відповісти
Шедевр від Ілона Маска.

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29.05.2022 22:17 Відповісти
В сентябре 2017 года «Студия Квартал 95» продала права на показ сериала «Слуга народа» крупнейшей мировой интернет-ТВ-платформе Netflix
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29.05.2022 22:32 Відповісти
и деньги на ЗСУ перевели...?
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29.05.2022 22:38 Відповісти
Не всю суму, лише 1 мільйон гривень (що теж немало)
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29.05.2022 23:10 Відповісти
Зеблазень і в Африці Зеблазень
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30.05.2022 00:19 Відповісти
назло офису...
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29.05.2022 22:11 Відповісти
А еще кто-то ловит мародеров. Да.
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29.05.2022 22:13 Відповісти
Шо то у зели уже шнурки начали гореть.
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29.05.2022 22:15 Відповісти
Па-ма-гите!Дайте ему селёдки!Я понимаю, что ЭТО не остановить, но...ПА-МА-ГИТЕ!
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29.05.2022 22:16 Відповісти
І ще молока та солоний вогірок.
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29.05.2022 22:18 Відповісти
Чому так не відстояли Херсон?Єдиний обласний центр який захопили рашисти під час широкомасштабного вторгнення.
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29.05.2022 22:16 Відповісти
цитирование ЛюсиАбдрыстовича на Цензоре стало моветоном...
стоит дожить до тех дней, когда и это цитирование станет моветоном...!
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29.05.2022 22:16 Відповісти
на жаль, зараз у нас выборы не можливы, прыкро, але в медиапространстк и нет кто бы повел всех за собой, так шо маемо те ще маемо
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29.05.2022 22:18 Відповісти
Вставай страна-нужно доводить армию до 2 млн.,почему призыв вялый,там один боец в окопе против пятерых орков,кончайте эту фетишь с теробороной,солдаты нужны на фронте а не где то в Черновцах и Ужгороде,враг на нашей территории,делайте дополнительный призыв и срочно!!!!!!!!!!
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29.05.2022 22:22 Відповісти
а ты уже в окопе?
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29.05.2022 22:26 Відповісти
В начале армия от 5,5 млн человек. И каждому выдать высокоточное оружие
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29.05.2022 22:47 Відповісти
А СБУ?
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29.05.2022 22:22 Відповісти
я сам далеко не прихильник Зелі,але помітив,як останнім часом цензор ріже його виступи на цитати і кожну подає як окрему новину,ну а в коментарях його так щедро поливають помиями.Так розумію,це своєрідна помста за видворення Ю.Бутусова з передової.Але вже забагато того бруду.
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29.05.2022 22:27 Відповісти
Бо заслужил своим враньём и сдачей юга кацапам
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29.05.2022 22:35 Відповісти
ну какой ещё может быть бруд на ЗЕлёное гавно...?
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29.05.2022 22:37 Відповісти
Его не любили задолго до Бутусова. Сложно любить того кто говорит одно, а делает совершенно другое.
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29.05.2022 22:55 Відповісти
Ні, це було ще до редактора. Вина його бездарного і проданного офісу давно відомо та і це не гріх над блазенем посміятися. До речі, в Європі його професія до війни стоїть поруч з посадою на сьогодні. Не політик він і не має політичної зацікавленості.
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30.05.2022 00:49 Відповісти
мутный этот терехов, но все же лучше , чем гепа, тот бы город сдал в первый же день.
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29.05.2022 22:39 Відповісти
Те що ******** програє немає сумніву , адже перемога ********а виглядала би нелогічно , безславно , неправдиво і безбожно , але потрібно буде пройти 7 кіл пекла щоб ******** припинив існування
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29.05.2022 22:42 Відповісти
А як ти збирався здавати Харків вже забув?
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29.05.2022 23:47 Відповісти
А как Арестович Кривой Рог готовил к сдаче своими интервью в начале войны, забыли?
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30.05.2022 01:52 Відповісти
Побрийся, гнідо....
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30.05.2022 01:28 Відповісти
Побрейся уже, позорище. Ты президент европейского государства, а не главарь игиловской банды.
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30.05.2022 01:51 Відповісти
 
 