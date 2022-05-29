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Спасателям Беларуси раздадут оружие, чтобы они помогали силовикам на протестах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

Спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие. Это вроде бы необходимо, потому что их хотят использовать для помощи силовикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что раздать оружие должны до 15 июня.

"Поставлена ​​задача сделать необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, спасатели будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.

Читайте также: В Беларуси создают "народное ополчение", чтобы показать, "что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю"
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Топ комментарии
+13
По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
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29.05.2022 23:54
+11
Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
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30.05.2022 00:15
+9
нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
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29.05.2022 23:50
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Готовится бацька к нехорошим делм. Даже ядерную зброю у себя путину разрешил разместить.
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29.05.2022 23:42 Ответить
Чому він для Вас "бацька"?
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30.05.2022 00:15 Ответить
"Ядерну зброю", те підтвердження ваших слів. Щоб розташувати, треба ще безпечно її до шахтну установу розташувати, а це треба багато нервів докласти для цього
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30.05.2022 00:46 Ответить
Прокинься! Шахтні установки - "позавчорашній день"! І "ядерні поїзди" - теж Ще при Союзі існували дивізії РВСН що перевозили та проводили пуски ракет балістичних з мобільних платформ! Білоруські тягачі багатоосні Зокрема на Житомирщині (у Нових Білокоровичах) така стояла РОсійські "Тополя" - з тої серії
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30.05.2022 05:16 Ответить
Мобільні пускові установки "Іскандер", які запускають по нам ракети, можуть стріляти точно такими ж ракетами, але з ядерною боєголовкою, яка потужніша за Хіросіму в 50 разів. У Барановичах Ту-22М, які з повітря запускають по нам крилаті ракети Х-101, можуть так само запускати ракети Х-102, у якої ядерна бойова частина в 20 разів потужніша за Хіросіму. І які зовні взагалі ніяк не відрізняються від своїх неядерних родичок. Екіпаж літака навіть не знатиме, що саме він запустив.
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30.05.2022 07:55 Ответить
у них и палки резиновые табельные?
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29.05.2022 23:43 Ответить
пожарник має дострілити погорільця
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29.05.2022 23:45 Ответить
будем пэрэтрахивать минск после москвы...
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29.05.2022 23:47 Ответить
протестов больше не будет. вооружают для чего-то другого.
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29.05.2022 23:48 Ответить
будут расстрелы, которые совместят с торжествами.
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29.05.2022 23:59 Ответить
Торжественньіе расстрельі?
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30.05.2022 00:14 Ответить
Та все просто! Лука зрозумів, що на армію надії мало - після того, як вона збунтувалася під Михайло-Коцюбинським і відмовилася виконувать наказ воювать з українцями, покинула техніку, розвернулася і пішла додому! Скільки-б офіцери "яйцями не трясли" і пістолетами не розмахували! В БРСР взагалі парадоксальна ситуація! В БРСР своїх військових училищ нема Тому кадри готувалися в російських Там молодим хлопцям "срали в голову" по 4-5 років про "величие Рассии" І вони поголовно мріяли служить в російській армії (та й платять там більше, ніж в рідній) А білоруським солдатам що від того? От і підняли бунт - бо присягали "захищаць маці-Радзину", а не завойовувать Україну Та й страшно - бо їдучи до Михайло-Коцюбинського, бачили, скільки згорілої техніки і трупів кацапів валяється на обочинах Подібне "бойовий дух" не піднімає! Тому армію кинуть на придушення протестів усередині країни він боїться От і вирішив створить собі "альтернативну" бойову силу - озброює МНСовців, оголошує про створення "паспалитава рушення" (ополчення)
До речі - про це начебто ніхто не заїкався у ЗСМІ - та техніка, яку під Михайло-Коцюбинським білоруси покинули, вже не існує - коли солдати пішли (і офіцери - за ними) прилетіли білоруські літаки і накрили колону бомбами і ракетами - "щаб хахлам не дасталася"! Вся колона згоріла!
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30.05.2022 05:35 Ответить
Не цікаво.
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29.05.2022 23:49 Ответить
Навпаки. бульбашня шось готуе.
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30.05.2022 00:03 Ответить
нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
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29.05.2022 23:50 Ответить
Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
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30.05.2022 00:15 Ответить
*Мене
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30.05.2022 00:16 Ответить
- Куме! А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).
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30.05.2022 05:38 Ответить
Якщо полк Калиновського у повному складі підтягнеться, то це не допоможе
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29.05.2022 23:52 Ответить
По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
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29.05.2022 23:54 Ответить
Ну дуже цікавий спосіб "рятування". Творчий розвиток ідеї, викладеної у "451 за Фаренгейтом"...
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29.05.2022 23:56 Ответить
Якщо у них є мізкі, вони знатимуть в кого стрілять...
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29.05.2022 23:56 Ответить
Ну, у поліцейській країні поліцейських багато не буває! Іпашить треба всіх, щоб всі боялись.
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30.05.2022 00:04 Ответить
А що кажуть білоруси? Як показала практика агресія породжує супротив, або навпаки. Тримаймося, почалася серйозна гра...
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30.05.2022 00:06 Ответить
кхм ... а что стадо баранов может сказать проблеять?

в уровне терпильности они с запасом могут дать фору своим восточным братушкам
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30.05.2022 00:20 Ответить
Останній раз агресія в білорусах "породила спротив" під час повстання Наливайка! У 16 столітті! Та й то - "кістяком" повстання були козаки українські А потім біорусів, як стадо, поляки посилали то на придушення повстань в Україні, то на повстання проти царизму Єдина нація, що не мала свого націоналістичного підпілля у ІІ Світову війну - білоруси Навіть дрібні народи Північного Кавказу його мали А білоруси - НІ!!! Були тільки колаборанти, що служили німцям, та члени партизанських загонів під керівництвом НКВС, польських АК та БХ Однак двох останніх назвать "націоналістами" не можна - перші служили сталінському режиму, а другі й треті - польському "лондонському" Білоруси, по суті - вже давно не "народ", а лише "населення", що мешкає на території між Нєманом і Дніпром! У них "націоналісти" - "виключення з правил" Вони навіть мови рідної не знають! А мова народу - це основний об"єднуючий фактор, що робить з "населення" НАЦІЮ!
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30.05.2022 05:53 Ответить
Якось два білоруси розказували мені, як вони білоруську мову *******, у них навіть в одного теща, в другого мама, тільки білоруською розмовляють.
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30.05.2022 07:31 Ответить
Можете посміяться - у мене зять - білорус Батьки - з Гомельщини Вся рідня їх - там! Ніхто з них білоруської не знає Дочка, коли з чоловіком їздила в Білорусь (до 2014-го), то казала: "Коли по телевізору починається програма білоруською - вони плюються і переключають канал!" Так от - після 24 лютого зять перейшов принципово на українську мову! Та ще й так правильно "щебече"! Літературною! Я більше помилок допускаю, ніж він! Вчора чув, як він з моєю дружиною говорив Вона на кухні щось робила, тому включила на мобільному гучномовець А я чую - хтось такою "щироукраїнською" шпарить! Пішов на кухню - тоді голос впізнав!
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30.05.2022 08:21 Ответить
Хватит обсерать белорусов, на себя посмотрим сначала, в Мариуполе после всего того что кацапы там сделали до сих пор есть любители пуйла которые с радостью возмут кацапские паспорта, я уже не говорю про Херсон, Мелитополь и Бердянск. Скажете что тут тоже Зеленский виноват ? Этим двуногим все равно, они способны приспособиться к любой среде и любой власти.
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30.05.2022 08:22 Ответить
зачем дубинки? ... шарики протестантов лучше иголками колоть 😄 ...

каждый раз как слышу слово "белорус", сразу же вспоминается ... "ми бялорусы - помяркованный народ" ... ага, терпилы вы 🤣

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пригнали искандеры под Брест они явно чтобы бомбить логистику транспортную и складскую, по которой идет лендлиз ... оттого и весь шухер в белой орде ... так то ***** можно было бы провести по губам, пустив помощь с территории Румынии, через Черновцы ... но что-то наши "друзья" румыны кроме как вывозить пшеницу больше ничем "полезным" пока не отметились.
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30.05.2022 00:08 Ответить
Лука боится прямого безусловного захвата власти русней. Поэтому лихорадочно импровизирует с формированием отрядов самообороны, и вооружением мчсников.
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30.05.2022 00:12 Ответить
Вместо взятия Киева взять хотя бы Минск?
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30.05.2022 03:08 Ответить
Рятувальники режиму Лукашенка.
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30.05.2022 00:17 Ответить
про ситуацию в Беларуси и в Украине . интервью с создателем БНФ Зеноном Позняком.
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw_oNGn3dA
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30.05.2022 00:49 Ответить
Це виглядає вже точно, як цілеспрямована скрита мобілізація на всій території ворожої нам білорусі. Неможна це в ніякому разі ігнорувати та спускати на ха-ха. З цього напрямку рашисти в перші дні війни досягли найбільше успіху, не покинули плани і продовжують виношувати наміри повторити ривок на Київ. Щоб потім наші херові РНБО не розповідали, що вони не чекали до цього бо не було індикаторів чи ще якоїсь хрені в їх мізках.
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30.05.2022 05:19 Ответить
а потом мы удивляемся, почему при оккупации в первую очередь арестовывают госслужащих, начиная с полицейских и заканчивая работниками почты и пожарными.
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30.05.2022 05:56 Ответить
эТо Фейк. потом всех убитых силовиками-мусарами просто повесят на "спасателей". Нельзя верить ни одному слову бандитов захвативших власть в Белоруссии, псевдоминистрам и прочим членам групировки. любое слово из ихнего ПАГАНОГО рта или ложь или попытка манипуляции
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30.05.2022 07:01 Ответить
Придурок. Рятувальники - це ж мирні служби.
Під час війни пожежу гасити противник зі зброєю не пустить.
Але в бацька пожежна машина - для розгону демонстрацій, а не для гасіння пожеж.
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30.05.2022 07:14 Ответить
Нехай ще лікарям та вчителям роздадуть зброю
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30.05.2022 07:15 Ответить
Нажаль одиниці з коментуючих розуміють, що це явні ознаки готуючогося наступу на Київ.
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30.05.2022 10:56 Ответить
 
 