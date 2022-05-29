Спасателям Беларуси раздадут оружие, чтобы они помогали силовикам на протестах

Спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие. Это вроде бы необходимо, потому что их хотят использовать для помощи силовикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что раздать оружие должны до 15 июня.

"Поставлена ​​задача сделать необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, спасатели будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.

Читайте также: В Беларуси создают "народное ополчение", чтобы показать, "что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю"