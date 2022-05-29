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Спасателям Беларуси раздадут оружие, чтобы они помогали силовикам на протестах
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие. Это вроде бы необходимо, потому что их хотят использовать для помощи силовикам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.
Отмечается, что раздать оружие должны до 15 июня.
"Поставлена задача сделать необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.
По его словам, спасатели будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.
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+13 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий29.05.2022 23:54
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До речі - про це начебто ніхто не заїкався у ЗСМІ - та техніка, яку під Михайло-Коцюбинським білоруси покинули, вже не існує - коли солдати пішли (і офіцери - за ними) прилетіли білоруські літаки і накрили колону бомбами і ракетами - "щаб хахлам не дасталася"! Вся колона згоріла!
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).
сказатьпроблеять?
в уровне терпильности они с запасом могут дать фору своим восточным братушкам
каждый раз как слышу слово "белорус", сразу же вспоминается ... "ми бялорусы - помяркованный народ" ... ага, терпилы вы 🤣
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пригнали искандеры под Брест они явно чтобы бомбить логистику транспортную и складскую, по которой идет лендлиз ... оттого и весь шухер в белой орде ... так то ***** можно было бы провести по губам, пустив помощь с территории Румынии, через Черновцы ... но что-то наши "друзья" румыны кроме как вывозить пшеницу больше ничем "полезным" пока не отметились.
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw_oNGn3dA
Під час війни пожежу гасити противник зі зброєю не пустить.
Але в бацька пожежна машина - для розгону демонстрацій, а не для гасіння пожеж.