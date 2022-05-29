УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14733 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
7 886 41
Білорусь (5965) зброя (5745)

Рятувальникам Білорусі роздадуть зброю, щоб вони допомагали силовикам на протестах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

Рятувальникам в Білорусі роздадуть табельну зброю. Це нібито необхідно, тому що їх хочуть використовувати для допомоги силовикам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Відзначається, що роздати зброю повинні до 15 червня.

"Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський.

За його словами, рятувальники допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі створюють "народне ополчення", щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
показати весь коментар
29.05.2022 23:54
+11
Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
показати весь коментар
30.05.2022 00:15
+9
нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
показати весь коментар
29.05.2022 23:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готовится бацька к нехорошим делм. Даже ядерную зброю у себя путину разрешил разместить.
показати весь коментар
29.05.2022 23:42 Відповісти
Чому він для Вас "бацька"?
показати весь коментар
30.05.2022 00:15 Відповісти
"Ядерну зброю", те підтвердження ваших слів. Щоб розташувати, треба ще безпечно її до шахтну установу розташувати, а це треба багато нервів докласти для цього
показати весь коментар
30.05.2022 00:46 Відповісти
Прокинься! Шахтні установки - "позавчорашній день"! І "ядерні поїзди" - теж Ще при Союзі існували дивізії РВСН що перевозили та проводили пуски ракет балістичних з мобільних платформ! Білоруські тягачі багатоосні Зокрема на Житомирщині (у Нових Білокоровичах) така стояла РОсійські "Тополя" - з тої серії
показати весь коментар
30.05.2022 05:16 Відповісти
Мобільні пускові установки "Іскандер", які запускають по нам ракети, можуть стріляти точно такими ж ракетами, але з ядерною боєголовкою, яка потужніша за Хіросіму в 50 разів. У Барановичах Ту-22М, які з повітря запускають по нам крилаті ракети Х-101, можуть так само запускати ракети Х-102, у якої ядерна бойова частина в 20 разів потужніша за Хіросіму. І які зовні взагалі ніяк не відрізняються від своїх неядерних родичок. Екіпаж літака навіть не знатиме, що саме він запустив.
показати весь коментар
30.05.2022 07:55 Відповісти
у них и палки резиновые табельные?
показати весь коментар
29.05.2022 23:43 Відповісти
пожарник має дострілити погорільця
показати весь коментар
29.05.2022 23:45 Відповісти
будем пэрэтрахивать минск после москвы...
показати весь коментар
29.05.2022 23:47 Відповісти
протестов больше не будет. вооружают для чего-то другого.
показати весь коментар
29.05.2022 23:48 Відповісти
будут расстрелы, которые совместят с торжествами.
показати весь коментар
29.05.2022 23:59 Відповісти
Торжественньіе расстрельі?
показати весь коментар
30.05.2022 00:14 Відповісти
Та все просто! Лука зрозумів, що на армію надії мало - після того, як вона збунтувалася під Михайло-Коцюбинським і відмовилася виконувать наказ воювать з українцями, покинула техніку, розвернулася і пішла додому! Скільки-б офіцери "яйцями не трясли" і пістолетами не розмахували! В БРСР взагалі парадоксальна ситуація! В БРСР своїх військових училищ нема Тому кадри готувалися в російських Там молодим хлопцям "срали в голову" по 4-5 років про "величие Рассии" І вони поголовно мріяли служить в російській армії (та й платять там більше, ніж в рідній) А білоруським солдатам що від того? От і підняли бунт - бо присягали "захищаць маці-Радзину", а не завойовувать Україну Та й страшно - бо їдучи до Михайло-Коцюбинського, бачили, скільки згорілої техніки і трупів кацапів валяється на обочинах Подібне "бойовий дух" не піднімає! Тому армію кинуть на придушення протестів усередині країни він боїться От і вирішив створить собі "альтернативну" бойову силу - озброює МНСовців, оголошує про створення "паспалитава рушення" (ополчення)
До речі - про це начебто ніхто не заїкався у ЗСМІ - та техніка, яку під Михайло-Коцюбинським білоруси покинули, вже не існує - коли солдати пішли (і офіцери - за ними) прилетіли білоруські літаки і накрили колону бомбами і ракетами - "щаб хахлам не дасталася"! Вся колона згоріла!
показати весь коментар
30.05.2022 05:35 Відповісти
Не цікаво.
показати весь коментар
29.05.2022 23:49 Відповісти
Навпаки. бульбашня шось готуе.
показати весь коментар
30.05.2022 00:03 Відповісти
нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
показати весь коментар
29.05.2022 23:50 Відповісти
Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
показати весь коментар
30.05.2022 00:15 Відповісти
*Мене
показати весь коментар
30.05.2022 00:16 Відповісти
- Куме! А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).
показати весь коментар
30.05.2022 05:38 Відповісти
Якщо полк Калиновського у повному складі підтягнеться, то це не допоможе
показати весь коментар
29.05.2022 23:52 Відповісти
По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
показати весь коментар
29.05.2022 23:54 Відповісти
Ну дуже цікавий спосіб "рятування". Творчий розвиток ідеї, викладеної у "451 за Фаренгейтом"...
показати весь коментар
29.05.2022 23:56 Відповісти
Якщо у них є мізкі, вони знатимуть в кого стрілять...
показати весь коментар
29.05.2022 23:56 Відповісти
Ну, у поліцейській країні поліцейських багато не буває! Іпашить треба всіх, щоб всі боялись.
показати весь коментар
30.05.2022 00:04 Відповісти
А що кажуть білоруси? Як показала практика агресія породжує супротив, або навпаки. Тримаймося, почалася серйозна гра...
показати весь коментар
30.05.2022 00:06 Відповісти
кхм ... а что стадо баранов может сказать проблеять?

в уровне терпильности они с запасом могут дать фору своим восточным братушкам
показати весь коментар
30.05.2022 00:20 Відповісти
Останній раз агресія в білорусах "породила спротив" під час повстання Наливайка! У 16 столітті! Та й то - "кістяком" повстання були козаки українські А потім біорусів, як стадо, поляки посилали то на придушення повстань в Україні, то на повстання проти царизму Єдина нація, що не мала свого націоналістичного підпілля у ІІ Світову війну - білоруси Навіть дрібні народи Північного Кавказу його мали А білоруси - НІ!!! Були тільки колаборанти, що служили німцям, та члени партизанських загонів під керівництвом НКВС, польських АК та БХ Однак двох останніх назвать "націоналістами" не можна - перші служили сталінському режиму, а другі й треті - польському "лондонському" Білоруси, по суті - вже давно не "народ", а лише "населення", що мешкає на території між Нєманом і Дніпром! У них "націоналісти" - "виключення з правил" Вони навіть мови рідної не знають! А мова народу - це основний об"єднуючий фактор, що робить з "населення" НАЦІЮ!
показати весь коментар
30.05.2022 05:53 Відповісти
Якось два білоруси розказували мені, як вони білоруську мову *******, у них навіть в одного теща, в другого мама, тільки білоруською розмовляють.
показати весь коментар
30.05.2022 07:31 Відповісти
Можете посміяться - у мене зять - білорус Батьки - з Гомельщини Вся рідня їх - там! Ніхто з них білоруської не знає Дочка, коли з чоловіком їздила в Білорусь (до 2014-го), то казала: "Коли по телевізору починається програма білоруською - вони плюються і переключають канал!" Так от - після 24 лютого зять перейшов принципово на українську мову! Та ще й так правильно "щебече"! Літературною! Я більше помилок допускаю, ніж він! Вчора чув, як він з моєю дружиною говорив Вона на кухні щось робила, тому включила на мобільному гучномовець А я чую - хтось такою "щироукраїнською" шпарить! Пішов на кухню - тоді голос впізнав!
показати весь коментар
30.05.2022 08:21 Відповісти
Хватит обсерать белорусов, на себя посмотрим сначала, в Мариуполе после всего того что кацапы там сделали до сих пор есть любители пуйла которые с радостью возмут кацапские паспорта, я уже не говорю про Херсон, Мелитополь и Бердянск. Скажете что тут тоже Зеленский виноват ? Этим двуногим все равно, они способны приспособиться к любой среде и любой власти.
показати весь коментар
30.05.2022 08:22 Відповісти
зачем дубинки? ... шарики протестантов лучше иголками колоть 😄 ...

каждый раз как слышу слово "белорус", сразу же вспоминается ... "ми бялорусы - помяркованный народ" ... ага, терпилы вы 🤣

---

пригнали искандеры под Брест они явно чтобы бомбить логистику транспортную и складскую, по которой идет лендлиз ... оттого и весь шухер в белой орде ... так то ***** можно было бы провести по губам, пустив помощь с территории Румынии, через Черновцы ... но что-то наши "друзья" румыны кроме как вывозить пшеницу больше ничем "полезным" пока не отметились.
показати весь коментар
30.05.2022 00:08 Відповісти
Лука боится прямого безусловного захвата власти русней. Поэтому лихорадочно импровизирует с формированием отрядов самообороны, и вооружением мчсников.
показати весь коментар
30.05.2022 00:12 Відповісти
Вместо взятия Киева взять хотя бы Минск?
показати весь коментар
30.05.2022 03:08 Відповісти
Рятувальники режиму Лукашенка.
показати весь коментар
30.05.2022 00:17 Відповісти
про ситуацию в Беларуси и в Украине . интервью с создателем БНФ Зеноном Позняком.
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw_oNGn3dA
показати весь коментар
30.05.2022 00:49 Відповісти
Це виглядає вже точно, як цілеспрямована скрита мобілізація на всій території ворожої нам білорусі. Неможна це в ніякому разі ігнорувати та спускати на ха-ха. З цього напрямку рашисти в перші дні війни досягли найбільше успіху, не покинули плани і продовжують виношувати наміри повторити ривок на Київ. Щоб потім наші херові РНБО не розповідали, що вони не чекали до цього бо не було індикаторів чи ще якоїсь хрені в їх мізках.
показати весь коментар
30.05.2022 05:19 Відповісти
а потом мы удивляемся, почему при оккупации в первую очередь арестовывают госслужащих, начиная с полицейских и заканчивая работниками почты и пожарными.
показати весь коментар
30.05.2022 05:56 Відповісти
эТо Фейк. потом всех убитых силовиками-мусарами просто повесят на "спасателей". Нельзя верить ни одному слову бандитов захвативших власть в Белоруссии, псевдоминистрам и прочим членам групировки. любое слово из ихнего ПАГАНОГО рта или ложь или попытка манипуляции
показати весь коментар
30.05.2022 07:01 Відповісти
Придурок. Рятувальники - це ж мирні служби.
Під час війни пожежу гасити противник зі зброєю не пустить.
Але в бацька пожежна машина - для розгону демонстрацій, а не для гасіння пожеж.
показати весь коментар
30.05.2022 07:14 Відповісти
Нехай ще лікарям та вчителям роздадуть зброю
показати весь коментар
30.05.2022 07:15 Відповісти
Нажаль одиниці з коментуючих розуміють, що це явні ознаки готуючогося наступу на Київ.
показати весь коментар
30.05.2022 10:56 Відповісти
 
 