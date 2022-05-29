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Рятувальникам Білорусі роздадуть зброю, щоб вони допомагали силовикам на протестах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рятувальникам в Білорусі роздадуть табельну зброю. Це нібито необхідно, тому що їх хочуть використовувати для допомоги силовикам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.
Відзначається, що роздати зброю повинні до 15 червня.
"Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський.
За його словами, рятувальники допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.
Топ коментарі
+13 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар29.05.2022 23:54
+11 Adalet
показати весь коментар30.05.2022 00:15
+9 Urs
показати весь коментар29.05.2022 23:50
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До речі - про це начебто ніхто не заїкався у ЗСМІ - та техніка, яку під Михайло-Коцюбинським білоруси покинули, вже не існує - коли солдати пішли (і офіцери - за ними) прилетіли білоруські літаки і накрили колону бомбами і ракетами - "щаб хахлам не дасталася"! Вся колона згоріла!
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).
сказатьпроблеять?
в уровне терпильности они с запасом могут дать фору своим восточным братушкам
каждый раз как слышу слово "белорус", сразу же вспоминается ... "ми бялорусы - помяркованный народ" ... ага, терпилы вы 🤣
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пригнали искандеры под Брест они явно чтобы бомбить логистику транспортную и складскую, по которой идет лендлиз ... оттого и весь шухер в белой орде ... так то ***** можно было бы провести по губам, пустив помощь с территории Румынии, через Черновцы ... но что-то наши "друзья" румыны кроме как вывозить пшеницу больше ничем "полезным" пока не отметились.
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw_oNGn3dA
Під час війни пожежу гасити противник зі зброєю не пустить.
Але в бацька пожежна машина - для розгону демонстрацій, а не для гасіння пожеж.