Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польша готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого необходимо, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды в интервью CNN.
По мнению Дуды, для Польши как для соседней страны этот вопрос достаточно принципиален и желателен.
"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - подчеркнул он.
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Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС
https://m.censor.net/ua/news/3344607/*****************************************************************************************************
Петро Порошенко
Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді. Переконаний, що Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. Про це сказав у інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо», яке було записане в п'ятницю, 27 травня. * https://youtu.be/8TMXMlI1jf4
Головним гарантом безпеки для України будуть ЗСУ + штатівський ВПК.
Ви будете просто нашими друзями і гарними сусідами...
Шкода, що нікому це насправді не потрібно.
Але схоже, що буба вже готовий "дагаварівацца пасєрєдінє" с ху"лом, в Стамбулі у ердогана. І Дуда, схоже, замість виступити єдно з позицією Британії, починає "підмахувати" зелебобі у його капітулянтських планах з "гарантіями". Шкода.