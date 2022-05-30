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Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого необходимо, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды в интервью CNN.

По мнению Дуды, для Польши как для соседней страны этот вопрос достаточно принципиален и желателен.

"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - подчеркнул он.

Также читайте: Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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30.05.2022 07:05
+16
Все це немає значення без перемоги, а Боневтік і його шобла не хоче перемоги.
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30.05.2022 07:05
+15
Дебіл це ти і саме страшно що навіть не усвідомлюєш наскільки в усіх зелених відсутні мізки тому і рвуть горлянку за дебіла собі подібного.
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30.05.2022 07:45
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Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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30.05.2022 07:05 Ответить
Все це немає значення без перемоги, а Боневтік і його шобла не хоче перемоги.
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30.05.2022 07:05 Ответить
А "дуже хочу за кордон" ще сидить на пропускному пункті? чи вже повернувся до пороходебілів?
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30.05.2022 07:23 Ответить
Дебіл це ти і саме страшно що навіть не усвідомлюєш наскільки в усіх зелених відсутні мізки тому і рвуть горлянку за дебіла собі подібного.
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30.05.2022 07:45 Ответить
відповідь для дебіла

Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС

https://m.censor.net/ua/news/3344607/*****************************************************************************************************
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30.05.2022 07:49 Ответить
чого там Хоче чи не хоче Боневтiк ми точно не знаємо, а український народ прийме пропозицію Польщі з радістю та вдячністю.
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30.05.2022 07:09 Ответить
"Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору." Но есть и альтернатива: Польша, Украина, Штаты, Британия (+ 3 страны Балтии) становится могильщиков Параши. Всего будет 7, как на гифке.
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30.05.2022 07:18 Ответить
Головним гарантом безпеки України буде членство в НАТО; і тоді Польща буде одним із гарантів - одним із найближчих, оскільки ми сусіди.

Петро Порошенко

Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді. Переконаний, що Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. Про це сказав у інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо», яке було записане в п'ятницю, 27 травня. * https://youtu.be/8TMXMlI1jf4
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30.05.2022 07:23 Ответить
Якщо відновиться Реч Посполита - рашиська ********* зникне!
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30.05.2022 07:32 Ответить
Германия и Франция костьми ляжут но не допустят реинкарнации Речи Посполитой ни в каком обличье
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30.05.2022 10:30 Ответить
Поляки, дякуємо за пропозицію! Ви вже багато для нас зробили.
Головним гарантом безпеки для України будуть ЗСУ + штатівський ВПК.
Ви будете просто нашими друзями і гарними сусідами...
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30.05.2022 07:44 Ответить
Справжньою гарантією безпеки буде удушення *********, її розвал і роззброєння тих частин, з яких вона складалась в обмін на зняття санкцій. Поки цього не зроблено - ніхто не в змозі гарантувати навіть власну безпеку на континенті.
Шкода, що нікому це насправді не потрібно.
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30.05.2022 07:53 Ответить
Гарантією безпеки України може бути лише вступ її до НАТО...
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30.05.2022 08:09 Ответить
При всем уважении к Польше, польские солдаты готовы воевать в Украине? Проведите опрос в Польше пож. Потому что давать оружие это одно а а посылать поляков в Украину это немного другое. Поэтому утверждаю что Украину защитит только военные базы НАТО в Украине
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30.05.2022 08:29 Ответить
Возможно, предоставит свои аэродромы для вылетов для нанесения ударов. А после ответного удара кинется к главному. А вот если главный решится вмешаться, то тогда уже Польша отправит своих гусар вслед за американскими абрамсами и брэдли. А если главный не вмешается, то Польша выскажет глубокую озабоченность.
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30.05.2022 13:21 Ответить
Якщо Польща хоче стати гарантом нашої безпеки то починайта вже й сьогодні,а не колись, в майбутньому,років через сто.Чому ви не можете гарантувати нашу безпеку сьогодні,а обіцяєте що в майбутньому підете воювати за Україну???
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30.05.2022 08:33 Ответить
Гарантов безопасности много не бывает! Количество мест не ограничено и этот как раз тот случай когда больше значит лучше.
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30.05.2022 09:20 Ответить
Переговоры между Британией и странами Балтии а также Швецией и Финляндией идут полным ходом... крысы путлера...хрюкайте дальше...
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30.05.2022 09:36 Ответить
Тільки от Великобританія та США відмовляються бути гарантами. Нам не треба жодних гарантій. Нам треба потужні ЗСУ, тотальна озброєність населення, та вступ у НАТО - це єдина гарантія. А ще - демілітаризація росії та її повне переформатування. Це вже гарантія.
Але схоже, що буба вже готовий "дагаварівацца пасєрєдінє" с ху"лом, в Стамбулі у ердогана. І Дуда, схоже, замість виступити єдно з позицією Британії, починає "підмахувати" зелебобі у його капітулянтських планах з "гарантіями". Шкода.
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30.05.2022 13:26 Ответить
 
 