Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

Президент Польши Анджей Дуда обсудит несколько важных для Украины тем со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter главы польского государства.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский попросил его, чтобы во время своего визита в Каир он обсудил несколько важных для Украины тем в разговоре с президентом Египта.

Prezydent @AndrzejDuda w #Kair: Prezydent @ZelenskyyUa poprosił mnie, bym poruszył w rozmowie z Prezydentem Egiptu kilka ważnych dla Ukrainy tematów. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 29, 2022

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания согласованного обмена танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

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