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Новости За рубежом
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Польша (7463) Дуда (633)

Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Польши Анджей Дуда обсудит несколько важных для Украины тем со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter главы польского государства.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский попросил его, чтобы во время своего визита в Каир он обсудил несколько важных для Украины тем в разговоре с президентом Египта.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания согласованного обмена танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Читайте: В Германии заявили, что ошеломлены обвинениями Польши в невыполнении обещания по поводу танков
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Напомните мне - чей это президент?
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29.05.2022 21:47 Ответить
Пан Анжей Дуда НАШ Президент !

Президент Речі Посполітої-2 - Федеративної республіки, яку створили Польща, України, Литви та Білорусі
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29.05.2022 23:03 Ответить
Польські брати, велика вам всім подяка. Ми ніколи не забудемо те що ви для нас робите.
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29.05.2022 21:58 Ответить
Добра справа. Абдель Фаттах Ас-Сісі начебто від'язикався від московської сісі - Ґеґипет не прийняв від кацапів наше пижжене зерно.
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29.05.2022 22:42 Ответить
Складається враження, що Дуда більше займається зовнішньополітичними питаннями України ніж та особа, яку Українці обрали своїм президентом...
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29.05.2022 22:48 Ответить
Можна подякувати Єгипту ,що нестав купувати крадене українське зерно та за те,що підтримали резолюцію яка засуджує агресію рф проти України.
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29.05.2022 23:10 Ответить
 
 