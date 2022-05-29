Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту
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Президент Польщі Анджей Дуда обговорить кілька важливих для України тем зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом Ас-Сісі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter голови польської держави.
За словами Дуди, президент України Володимир Зеленський попросив його, щоб під час свого візиту до Каїра він обговорив кілька важливих для України тем у розмові з президентом Єгипту.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kair: Prezydent @ZelenskyyUa poprosił mnie, bym poruszył w rozmowie z Prezydentem Egiptu kilka ważnych dla Ukrainy tematów.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 29, 2022
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.
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