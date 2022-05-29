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Новини За кордоном
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Польща (5140) Дуда (617)

Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда обговорить кілька важливих для України тем зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом Ас-Сісі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter голови польської держави.

За словами Дуди, президент України Володимир Зеленський попросив його, щоб під час свого візиту до Каїра він обговорив кілька важливих для України тем у розмові з президентом Єгипту.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Читайте також: Захід не змусить українців віддати свою землю Путіну, - Дуда
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Напомните мне - чей это президент?
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29.05.2022 21:47 Відповісти
Пан Анжей Дуда НАШ Президент !

Президент Речі Посполітої-2 - Федеративної республіки, яку створили Польща, України, Литви та Білорусі
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29.05.2022 23:03 Відповісти
Польські брати, велика вам всім подяка. Ми ніколи не забудемо те що ви для нас робите.
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29.05.2022 21:58 Відповісти
Добра справа. Абдель Фаттах Ас-Сісі начебто від'язикався від московської сісі - Ґеґипет не прийняв від кацапів наше пижжене зерно.
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29.05.2022 22:42 Відповісти
Складається враження, що Дуда більше займається зовнішньополітичними питаннями України ніж та особа, яку Українці обрали своїм президентом...
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29.05.2022 22:48 Відповісти
Можна подякувати Єгипту ,що нестав купувати крадене українське зерно та за те,що підтримали резолюцію яка засуджує агресію рф проти України.
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29.05.2022 23:10 Відповісти
 
 