Дуда звинуватив владу Німеччини в порушенні обіцянки щодо постачання танків
Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини в порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
"Ви не дотрималися цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим", - сказав Дуда в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Польський президент нагадав, що Варшава передала Україні велику кількість танків. За його словами, це послабило військовий потенціал і країна сподівалася на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більша частина танків - це німецькі Leopard.
"Якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі", - зазначив Дуда, додавши, що німецький уряд робить занадто мало для підтримки України.
Нагадаємо, наприкінці квітня Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 і десятки бойових машин піхоти.
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Раздел Достижения России .
Можете глянуть на истинную причину поведения Шольца-там по крайней мере за последние лет 5 вложений Германии в индустриализацию рашки миллиардов 200 евро точно,особенно в глобальные проэкты нефтегазовой сферы и нефтехимии .
А масштабы индустриализации подсанкционной рашки в последние годы вообще поражают воображение (особенно по крупнейшим предприятиям).
Тому, що ВСЕ НАТО купити/залякати НЕМОЖЛИВО!!!
А тут про дрібний кидок з танками хтось згадує...
Але всі дружно голосили, що то колишній американський президент - кака.
Это к вопросу сколько ждать от них безвозмездной помощи.
Если выиграет Украина, Франция и Германия потеряют ведущие позиции в ЕС - вот что их беспокоит и вот из этих соображений необходимо понимать, что ожидать далее от этих стран.
Кто их выбрал в Минск 1 и 2 отстаивать интересы Украины!?
Адже польський президент жорстко розкритикував німців.
Коли те саме зробив Зеленський і наш посол Мельник, то тут ціла буря здійнялася, - у склянці води!
Як же так, - посмєлі обідєть Штангенциркуля і "лівєрну ковбасу" Шольца! Ай-я-яй! Прям, неймовірна зрадонька зраднісінька!
А тут ніби в рот води понабирали...