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Дуда звинуватив владу Німеччини в порушенні обіцянки щодо постачання танків

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини в порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ви не дотрималися цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим", - сказав Дуда в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Польський президент нагадав, що Варшава передала Україні велику кількість танків. За його словами, це послабило військовий потенціал і країна сподівалася на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більша частина танків - це німецькі Leopard.

Також читайте: Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами

"Якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі", - зазначив Дуда, додавши, що німецький уряд робить занадто мало для підтримки України.

Нагадаємо, наприкінці квітня Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 і десятки бойових машин піхоти.

Читайте також: Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7335) Польща (8489) танк (2060) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+49
То что Німечина тварюки вже знає весь світ.Це хвойди !
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24.05.2022 18:46
+38
Дуді та полякам-респект,а німці просто лайно...
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24.05.2022 18:47
+24
Они не проститутки, они преданы пидросии, там куплено все и вся.
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24.05.2022 18:57
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То что Німечина тварюки вже знає весь світ.Це хвойди !
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24.05.2022 18:46 Відповісти
Они не проститутки, они преданы пидросии, там куплено все и вся.
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24.05.2022 18:57 Відповісти
политики, но не избиратели
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24.05.2022 18:59 Відповісти
Ааа,ну це зовсім інше діло.Це заспокоює та надихає.
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24.05.2022 19:47 Відповісти
усі вони підараси.
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24.05.2022 21:00 Відповісти
Можете через ВПН зайти на сайт-ru-an.info .
Раздел Достижения России .
Можете глянуть на истинную причину поведения Шольца-там по крайней мере за последние лет 5 вложений Германии в индустриализацию рашки миллиардов 200 евро точно,особенно в глобальные проэкты нефтегазовой сферы и нефтехимии .
А масштабы индустриализации подсанкционной рашки в последние годы вообще поражают воображение (особенно по крупнейшим предприятиям).
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24.05.2022 19:36 Відповісти
Зайшов ....подивився заголовки ....***** кацапська
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24.05.2022 22:19 Відповісти
проститутки покупались еще в те древние времена, когда человечество еще не умело обрабатывать бронзу и медь,Так что никто не отменял генную инженерию, которая выдает в фрицах древний род ,который на проституции зарабатывал деньги,
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24.05.2022 21:02 Відповісти
Дуді та полякам-респект,а німці просто лайно...
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24.05.2022 18:47 Відповісти
Scheiße
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24.05.2022 19:41 Відповісти
ЧОМУ НАТО, А НЕ "ГАРАНТИ"?!
Тому, що ВСЕ НАТО купити/залякати НЕМОЖЛИВО!!!
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24.05.2022 18:47 Відповісти
В апреле столько всего наобещали, а по факту из существенного только американские гаубици и польские т72
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24.05.2022 18:52 Відповісти
Та ****, у 1939 р. німці з совєтамі взагалі Польщу на двох поділили.
А тут про дрібний кидок з танками хтось згадує...
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24.05.2022 18:53 Відповісти
А що вам до Дуди? Польща в НАТО і погрози орків до дупи,получать свої танки. Ви хоть читали про що текст?
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24.05.2022 18:54 Відповісти
Щось мені підказує, що якщо раша нападе на Польщу, то шлюха Німеччина виключить Польщу з нато.
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24.05.2022 19:02 Відповісти
"Ви не дотрималися цієї обіцянки" problema v etom .... nemcy nedogovora-spasobny.
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24.05.2022 19:04 Відповісти
А кто защищать то будет? Немцы прямо сказали что армии у них нет, техники нет. Или опять США за всех отдуваться? То так бы и говорили что США, а то НАТО-НАТО.
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24.05.2022 20:27 Відповісти
Вони ще й внески не хотіли натівських платити.
Але всі дружно голосили, що то колишній американський президент - кака.
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25.05.2022 08:23 Відповісти
А там штангенциркуль до сих пір стару манду мєркєль слухає...
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24.05.2022 18:57 Відповісти
Ну якщо рейх крутить на бую партнерів по НАТО, то про яку допомогу Україні можна говорити...
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24.05.2022 19:00 Відповісти
nemci dovypendrivajutsa do togo sht nikto u nih sbroju nebudet pokupatj - ibo pri voine eti mogut kinutj....
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24.05.2022 19:01 Відповісти
С Шольцем разберутся. Он надоел.
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24.05.2022 19:03 Відповісти
макрон тоже
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24.05.2022 19:46 Відповісти
Хто?
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24.05.2022 20:06 Відповісти
правильно все каже. шольцу - ганьба!
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24.05.2022 19:06 Відповісти
Немцы оплаченное Украиной вооружение отдали, как великую уступку. Ёптель.
Это к вопросу сколько ждать от них безвозмездной помощи.
Если выиграет Украина, Франция и Германия потеряют ведущие позиции в ЕС - вот что их беспокоит и вот из этих соображений необходимо понимать, что ожидать далее от этих стран.
Кто их выбрал в Минск 1 и 2 отстаивать интересы Украины!?
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24.05.2022 19:08 Відповісти
da nichevo oni nepaterjajut....eti ******** prosta (v tiharja) na starane parashi.
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24.05.2022 19:30 Відповісти
якийсь день сурка, Польща проти Німеччини, ленд-ліз, українці вбивають націстів
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24.05.2022 19:09 Відповісти
Братья познаются в беде.Респект Польше!
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24.05.2022 19:10 Відповісти
Политиков Германии, Франции и Италии давно путлер купил и к тому же имеет чемодан компромата на них. Так что они у него на коротком поводке, но ситуация со орковскими зверствами заставляет их играть двойную игру...
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24.05.2022 19:14 Відповісти
Не сомневаюсь, что у Штатов на них компромат не хуже, вот и вертятся как ужи на сковородке. Этим чем-то напоминают бульбофюрера
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24.05.2022 19:48 Відповісти
Німеччина готова на все,аби Україна програла. Це її геополітичні плани.
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24.05.2022 19:20 Відповісти
Походу вже пора напасти на німців.
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24.05.2022 19:23 Відповісти
это внуки фашистов они все помнят чем деды занимались мстят...
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24.05.2022 19:27 Відповісти
Ганси недороблені, та вдавіться своїми танками, самі впораемось. Тількі потім заженемо німців в незручне положення. Самі будуть пропонувати, але вже нахер не треба. Женіть нахер з України всіх цих швайне дол*ойобен.
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24.05.2022 19:34 Відповісти
Немецкая и Французская власть наиболее корумпированы которые получают много денег от путина
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24.05.2022 19:38 Відповісти
Никакое Нато не спасло б не Польшу,не Прибалтов и не спасет это *********
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24.05.2022 19:41 Відповісти
ne tebe kacapu ob eto razmyshljatj tut v spam
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24.05.2022 19:50 Відповісти
Германия, одна из сильнейших в военном плане стран НАТО на европейском континенте, долгое время была сдержанной относительно помощи Украине. Примерно месяц назад сложилась весьма двусмысленная ситуация: поддерживая нашу страну на словах, немецкое руководство явно не спешило начинать поставки оружия, ограничившись https://www.dw.com/ru/germanija-postavit-ukraine-pjat-tysjach-*******-kasok/a-60563387 касками . В немецкой прессе появились даже https://www.welt.de/politik/ausland/plus238692459/Schwere-Waffen-fuer-Ukraine-Das-doppelte-Spiel-des-Olaf-Scholz.html подозрения , что федеральное правительство умышленно запутывает ситуацию, выжидает и затягивает время.
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24.05.2022 19:46 Відповісти
Я десь читав , що і касок не дали.
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24.05.2022 20:09 Відповісти
Все что они дали это гранатометы Панцерфауст и ПЗРК Стрела. Остальное только обещают.
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24.05.2022 20:36 Відповісти
То німці ще й поляків-партнерів по НАТО обіцянками годують
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24.05.2022 19:59 Відповісти
А чому наші диванні експерти мовчать?
Адже польський президент жорстко розкритикував німців.
Коли те саме зробив Зеленський і наш посол Мельник, то тут ціла буря здійнялася, - у склянці води!
Як же так, - посмєлі обідєть Штангенциркуля і "лівєрну ковбасу" Шольца! Ай-я-яй! Прям, неймовірна зрадонька зраднісінька!
А тут ніби в рот води понабирали...
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24.05.2022 20:51 Відповісти
Ето другоє
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24.05.2022 21:11 Відповісти
вы кацапы все другие - не люди..
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25.05.2022 01:23 Відповісти
потому-что бот кацапский Поляки отстаивают сейчас интересы Украины - а зеленский и мельник - НЕТ
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25.05.2022 01:22 Відповісти
Молодець
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24.05.2022 22:30 Відповісти
Не хотят фрицы отвыкать от кацапских нефтедолларов.
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24.05.2022 22:36 Відповісти
 
 