Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає свою позицію щодо не постачання до України танків, однак не виключає, що це станеться згодом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Шольца виданню Bild am Sonntag.

Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.

Утім він не виключив, що згодом Берлін може швидко дати дозвіл на постачання нової зброї, про яку просить Київ. "Я швидко приймаю свої рішення – і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини", - заявив він.

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Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard.

"Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде", - прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу "всі або ніхто" стосовно продажу зброї Україні.

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Наразі жодна держава НАТО не анонсувала передачу Україні новітніх танків, але Польща передала Україні 200 танків Т-72.

Німеччина наразі надсилає до Києва протитанкові засоби та ракети класу "земля-повітря", віднедавна дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard, однак не хоче доставляти самохідні гаубиці, танки, винищувачі та військові кораблі.