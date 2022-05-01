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Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами

танк,леопард

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає свою позицію щодо не постачання до України танків, однак не виключає, що це станеться згодом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Шольца виданню Bild am Sonntag.

Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.

Утім він не виключив, що згодом Берлін може швидко дати дозвіл на постачання нової зброї, про яку просить Київ. "Я швидко приймаю свої рішення – і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини", - заявив він.

Читайте також: Шольц про закиди у неквапливості з озброєнням України: "Я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками"

Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard.

"Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде", - прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу "всі або ніхто" стосовно продажу зброї Україні.

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Наразі жодна держава НАТО не анонсувала передачу Україні новітніх танків, але Польща передала Україні 200 танків Т-72.

Німеччина наразі надсилає до Києва протитанкові засоби та ракети класу "земля-повітря", віднедавна дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard, однак не хоче доставляти самохідні гаубиці, танки, винищувачі та військові кораблі.

Автор: 

Німеччина (7441) танк (2079) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+31
В немецкой пародийной программе Heute Show предложили ввести в обиход новый глагол: scholzen - шольцать. Это - сверхслабый глагол (немецкие глаголы делятся по типу спряжения на сильные и слабые) означающий "нагромождать сверхсложные и совершенно противоречивые отговорки". Пример использования: "Он от меня отшольцивается", "Кто-то здесь совсем уже перешольцил".
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01.05.2022 21:15
+26
шваб він і в африці шваб... нехай триздить, він вже політичний труп
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01.05.2022 21:01
+24
Меркель и шольц братья на век❗Почему братья, а не сёстры❓Потому, что меркель больше на брата похожа, чем шольц на сестру👍💥
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01.05.2022 21:07
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шваб він і в африці шваб... нехай триздить, він вже політичний труп
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01.05.2022 21:01 Відповісти
Меркель и шольц братья на век❗Почему братья, а не сёстры❓Потому, что меркель больше на брата похожа, чем шольц на сестру👍💥
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01.05.2022 21:07 Відповісти
"Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде" - ну так нехай штати добавлять до партії бронетранспортерів штук з 5 танків і він вже не зможе цим відмазуватись.
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01.05.2022 22:44 Відповісти
Авжеж! Нравится, не нравится... (С)
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01.05.2022 23:03 Відповісти
зараз воюють байрактарами ане танками...
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01.05.2022 21:04 Відповісти
Скажіть на чому іти в наступ ? Звісно можна на мопедах, велосипедах, конях , але краще на танках , а ви як вважаєте. Можете своє бачення надіслати військовим.
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01.05.2022 21:42 Відповісти
Тех байрактаров было десятка 2 в начале войны, сколько осталось - неизвестно.
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01.05.2022 22:38 Відповісти
а га счас без артилерии ты запаришься байрактарами воевать
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02.05.2022 06:22 Відповісти
Тут лише одне цікаво - яке саме причинне місце Шольца тримає у лещатах пуцин? Саме прутень, чи яйця? Тобто це компромат, чи кругла сума з багатьма нулями?
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01.05.2022 21:06 Відповісти
Шольц маріонетка, він виконує все що каже Меркель, а ось що саме на тілі меркель тримає дід бункерний, чи всі місця одразу
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01.05.2022 21:07 Відповісти
Не ищите умысла в том, что можно объяснить глупостью.
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01.05.2022 21:17 Відповісти
или трусостью
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01.05.2022 21:25 Відповісти
я думаю не глупостью.Чисто если без эмоций ,то действия Штольца,как канцлера, мне понятны-сильно глубоко залезла Германия в сотрудничество с РФ-инвестиции в заводы и фабрики(около 200 млрд.евро по некоторым данным) ,дешевый газ и нефть,продажа высокотехнологичных товаров в рашку,большая община россиян в Германии ,ось берлин-москва-пекин и много-много других плюшек .
Но непонятно другое-зачем с такой маниакальной нерешительностью противостоять почти всему коллективному западному миру?Ведь затягивание конфликта бьет также и по ЕС,и Германии .
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01.05.2022 21:30 Відповісти
"Вне объектива камер Шольц - очень эмоциональный человек. Позиция по Украине для него типична" - биограф Шольца.

Ну вы понЕли.
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01.05.2022 21:49 Відповісти
Я не дуже «поняв». Якщо він «емоційний» то мая навпаки нас підтримувати, нє?
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01.05.2022 23:58 Відповісти
не отмазывай кацапских холуев в германии не думай что тут все тупые как избиратели зеленского
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02.05.2022 06:23 Відповісти
И компромат и бабло, раз немецкий политик идёт наперекор желаниям избирателей, за здравый смысл мы уже и не говорим
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01.05.2022 21:08 Відповісти
після мадярів сама недружня
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01.05.2022 21:51 Відповісти
Він з ідейних. Якщо й був завербований, то за власною ініціативою. Відкрийте Вікіпедію й подивіться його біографію.
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01.05.2022 23:05 Відповісти
Шольц, мабуть, за духом своїм задушним, є потойбічним синулею пані Меркель?
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01.05.2022 21:09 Відповісти
Шольц сцикливий лайнюк. Меркель цицькою вигодувала ху.ла. Отака вона нiмечина.
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01.05.2022 21:09 Відповісти
немцы меркантильны. ну так. пока мы не задавим гидру они будут вилять жопой. вроде мы помогаем, а деньги это деньги. а когда рашу повалят они на каждом углу будут орать что это благодаря их помощи.
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01.05.2022 21:24 Відповісти
купили его при чем тут трусость .. германия демократия конечно но и верхушку можна прихватить толстой пачкой евро ..
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02.05.2022 06:29 Відповісти
Немец выдал истинную правду о русских https://www.youtube.com/watch?v=_e1u3Z99zMA
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01.05.2022 21:10 Відповісти
Цинизм Шольца высшей степени.
Это не вона Украины с РФ. Раша напала не на Украину, она напала на весь миропорядок. Дальше или развал Европы, или распад РФ.
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01.05.2022 21:11 Відповісти
Причём на миропорядок она напала 8 лет назад, с оккупацией Крыма.
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01.05.2022 21:50 Відповісти
Ці виродки за WWII відчувають провину лише перед кацапнею. І все. Ані перед українцями, поляками, білорусами... Лише перед кацапами. Тому чума на таку Німеччину.
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01.05.2022 22:17 Відповісти
До недавнего времени для коллективного европейца всё, что за Влтавой и Дунаем, было "Сибирью". Постоянно, например натыкаюсь на то, что в исторических программах не делают разницы между донскими казакми и запорожскими козаками, мешая абсолютно разные этносы в одну кашу. Поэтому на западе с гитлером воевала "москва" - значит и должны "москве".

Но признайтесь честно, много ли людей в Украине разберётся, в чём фишка той же Лотарингии, или знает, в каком государстве находится Страсбург, и почему "Рейн - это жила Германии, а не её граница"? Не удивлюсь, если больше половины ответит вам, что Берлин стоит на Рейне.

Сейчас ситуация начинает проясняться, её начинают прояснять те же каналы, которые раньше не делали разницы между козаками и казаками. Я в том числе посильно прилагаю к этому руку, делая русские субтитры.
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01.05.2022 22:49 Відповісти
твои кацапы сейчас больше выродки чем немцы в 1941-45 годах
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02.05.2022 06:31 Відповісти
Мільярд дерев йому в дупу!
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01.05.2022 21:12 Відповісти
млять, опять петляет.
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01.05.2022 21:13 Відповісти
Дойчі були огидними, ними і залишилися...фу кончена країна.
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01.05.2022 21:14 Відповісти
подожди бот по твоему - если у нас зеленский и слуги продажные твари и воры значит и вся Украина такая?
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02.05.2022 06:33 Відповісти
В немецкой пародийной программе Heute Show предложили ввести в обиход новый глагол: scholzen - шольцать. Это - сверхслабый глагол (немецкие глаголы делятся по типу спряжения на сильные и слабые) означающий "нагромождать сверхсложные и совершенно противоречивые отговорки". Пример использования: "Он от меня отшольцивается", "Кто-то здесь совсем уже перешольцил".
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01.05.2022 21:15 Відповісти
Спасибо и на том. Нам сейчас все згодится.
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01.05.2022 21:16 Відповісти
Просто немцы
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01.05.2022 21:16 Відповісти
У Шольца дупа підгорає на сковороді, Ось він і крутиться, як ужик , і нашим і вашим, і ніби треба європейським демократом йому здаватися і тут же "А що ж Росія скаже?" Слимака звичайна. ( слизняк)
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01.05.2022 21:19 Відповісти
Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами: танк "Леопард" і до нього Зімбабве в придачу
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01.05.2022 21:21 Відповісти
Отже вони не вважають чехів з поляками союзниками по НАТО (ті вже танки поставили). Може вони союзники рашки?
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01.05.2022 21:21 Відповісти
Ну, типа, чехи и поляки поставили советские танки, а он ждёт, когда поставят Абрамсы или, не знаю там, Стридсвагны. В общем, шольцит как только может.
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01.05.2022 21:29 Відповісти
так тот леопард 1,про который разговор даже выпускать против кацапских т-72б3 стремно.
Их надо с десяток не меньше,и то не факт ,что будет толк .
Чего он там шольцит,по сути это сильнобронированное бтр ,а не современный танк
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01.05.2022 21:34 Відповісти
ТТХ тут около птички, пардон май инглиш. Тут именно что надо сказать своим избирателям "а что я, лысый, один не-совковые танки поставлять".
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01.05.2022 22:54 Відповісти
Та то вони "неправильні" танки поставили. Шольц же ж ясно сказав: "доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки".
А дадуть "західні", скаже що не тої моделі.
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01.05.2022 21:43 Відповісти
Та засуньте вы себе эти танки в задницу, не хотите давать не давайте, репутационные потери для вас будут катастрофическими, в историю войдите как *********** галимые
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01.05.2022 21:22 Відповісти
так танки вже постачають чи це знов шольц знайшов відмазку

боїться ***, замість того шоб разом розбити тих москалів воно боїться
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01.05.2022 21:22 Відповісти
якби з гітлером так боялись то всім би торба була
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01.05.2022 21:23 Відповісти
Ото хробак

Шольцен Зольдатен _ти повний. ZірОв

Але не надовго. Прийде дідо Джо і вжарить тобі по самі ЯЯ і все буде Гутен шольцен
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01.05.2022 21:25 Відповісти
Надіються: А може й не треба буде, українці самі грудьми Європу закриють...
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01.05.2022 21:25 Відповісти
Ломается как целка, задолбал уже этот придорожный Шольц!
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01.05.2022 21:27 Відповісти
Дякую за допомогу Поспішили би.
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01.05.2022 21:27 Відповісти
Дивний цей Шольц. Каже що не будуть відправляти танки до тих пір, поки інші не почнуть. Так Польща й Чехія вже почали. Чи вони йому просто не авторитет? От коли англосакси відправлять танки, тоді й німці?
А взагалі, то такі танки що краще хай він їх залишить собі. А з гаубицями що не виходить? Їх уже хто завгодно постачає, навіть ті що німецького виробництва. Наприклад Нідерланди. От вони й потрібні, але він далі тягне плуга.
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01.05.2022 21:28 Відповісти
Видно, радянські солдати таки добрались до його бабусі.
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01.05.2022 21:30 Відповісти
видать жалко -одна штука почти 18 млн.евро стоит-правда новая,а не со старой пушкой и б-у,что есть у бундесвера
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01.05.2022 21:37 Відповісти
Зафиксировать эту позицию и припомнить шлёцыкам в нужный момент.
Судя по всему, Меркель жужжит Шольцу в уши на регулярной основе.
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01.05.2022 21:29 Відповісти
Не ищите во всём происки Меркель. У нас хватает таких путинферштееров, рядом с которыми Меркель - Бандера.
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01.05.2022 21:33 Відповісти
Канцлер Шольц принадлежит к партии СДПГ.
Новое проклятие в Германии: вирус короны, бубонная чума и СДПГ!
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01.05.2022 21:31 Відповісти
Щольц каже, що не хоче початку війни НАТО з РФ. По-перше, чим скоріше вони дадуть важку зброю, тим скоріше ми роздавимо кацапів в Україні, а тому на НАТО рф не піде. По-друге, якщо і піде, то НАТО росію розчавить за кілька діб. Тому ці всі розмірковування Шольца, і не тільки Шольца, від лукавого. Тільки навіщо вони це роблять незрозуміло.
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01.05.2022 21:32 Відповісти
Це якась ідіотська відговорка, я не можу догнати. Вже майже вся (якщо не вся) армія кацапів у нас. Якого «початку» він боїться?
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02.05.2022 00:01 Відповісти
Засунь себе в зад эти танки, западные страны поставляют западные САУ-шки, так, что давай ждём панцерхаубиц-2000 и побольше )
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01.05.2022 21:33 Відповісти
Путинские доллары зажаты в потном кулачке , и про какие танки можно рассуждать?
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01.05.2022 21:42 Відповісти
данке шон херр/моржовий/ шольц
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01.05.2022 21:52 Відповісти
Поляки вже показали німцям, у кого в Європі є яйця. А влада без яєць ризикує стати вівцями тих, у кого є яйця.
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01.05.2022 21:53 Відповісти
там есть одна не широко обнародуемая проблема с поставками как "гепардов" так и "леопардов". немцы не поставят к ним снаряды. их надо будет докупать самим, у третьих стран. в частности к гепардам в швейцарии. в этом есть и подвох от "шольцовской доброты".
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01.05.2022 22:00 Відповісти
Бразилия все поставит до 30000 снарядов говрят
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02.05.2022 06:37 Відповісти
Хто б міг подумати, що найслабша ланка НАТО то підгодований рашистами канцлер Шольц який дискредитує весь німецький нарід.Україні наразі треба перегорнути цю сторінку і не витрачати марно на них час,а зосередитися на співпраці з союзниками які є відкриті.
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01.05.2022 22:06 Відповісти
Честно, не пойму нахрена нам танки, если мы их не умеем ремонтировать, экипажи не обучены. Нам рзсо дальнобойные надо, ракеты к ним и арты побольше, самоходной и буксируемой. И опять же БК в ассортименте.
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01.05.2022 22:11 Відповісти
танки нужны для войны а не для ремонта баран ты ватный и гаубицы нужны бразильцы дают БК
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02.05.2022 06:39 Відповісти
Польша для шольца не союзник, поэтому их танки не в счёт.
Прошу всех это запомнить.
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01.05.2022 22:15 Відповісти
Це майбутній гарант України
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01.05.2022 22:16 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.05.2022 23:21 Відповісти
нам не надо будет никаких гарантов после победы на кацапией
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02.05.2022 06:40 Відповісти
Ви нам краще САУ запакуйте...
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01.05.2022 22:22 Відповісти
Немцы растеряли свою пассионарность.Дегенеративный Шольц яркий представитель декаданса.
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01.05.2022 22:29 Відповісти
Шольц - рашистський холуй,або син якогось "деды *******"
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01.05.2022 22:49 Відповісти
А далекобійні гармати америкоси постачають, а Шольц не хоче-для танків одна відмазка для арти інша, для БМП інша, З натугою гепарди, бо їм не випадає стріляти-авіації у орків скоро вже не буде. Там заправляє друг Містера Х... шредер, поки той буде в Газпромі Щольц не пікне - з одного корита з Шредером хлебають
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01.05.2022 22:54 Відповісти
Может при рождении его имя неправильно написали - не Олаф, а Олух?
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01.05.2022 22:57 Відповісти
Ще одна група продажних німців - журналістів та діячів культури, звернулася до канцлера Німеччини з вимогою припинити постачання зброї Україні.

В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
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01.05.2022 23:04 Відповісти
Есть такое. Но у нас ровно так говорят левые. "Нужно уменьшить жертвы с обеих сторон, а поставки оружия только продлят войну увеличат их."
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01.05.2022 23:29 Відповісти
а ты спроси у эти левых что если не поставлять оружие то жертвы будут только с Украины - то есть кацапов им жалко - или может они свою територию для русского мира отрежут?
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02.05.2022 06:43 Відповісти
Поляки - 232, німці - приєднуйтесь!
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01.05.2022 23:58 Відповісти
Та хватит уже про это лайно трындеть. Абрамсы нам по лендлизу передавайте из США и забудем про Германию
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02.05.2022 00:23 Відповісти
нет пусть немцы отдают старые леопарды все равно их будут списывать просто жлобы продажные ..
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02.05.2022 06:44 Відповісти
- Бюрократизмус! - кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык.

Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:

- Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь…
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02.05.2022 04:12 Відповісти
 
 