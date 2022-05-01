Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає свою позицію щодо не постачання до України танків, однак не виключає, що це станеться згодом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Шольца виданню Bild am Sonntag.
Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.
Утім він не виключив, що згодом Берлін може швидко дати дозвіл на постачання нової зброї, про яку просить Київ. "Я швидко приймаю свої рішення – і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини", - заявив він.
Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard.
"Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде", - прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу "всі або ніхто" стосовно продажу зброї Україні.
Наразі жодна держава НАТО не анонсувала передачу Україні новітніх танків, але Польща передала Україні 200 танків Т-72.
Німеччина наразі надсилає до Києва протитанкові засоби та ракети класу "земля-повітря", віднедавна дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard, однак не хоче доставляти самохідні гаубиці, танки, винищувачі та військові кораблі.
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Но непонятно другое-зачем с такой маниакальной нерешительностью противостоять почти всему коллективному западному миру?Ведь затягивание конфликта бьет также и по ЕС,и Германии .
Ну вы понЕли.
Это не вона Украины с РФ. Раша напала не на Украину, она напала на весь миропорядок. Дальше или развал Европы, или распад РФ.
Но признайтесь честно, много ли людей в Украине разберётся, в чём фишка той же Лотарингии, или знает, в каком государстве находится Страсбург, и почему "Рейн - это жила Германии, а не её граница"? Не удивлюсь, если больше половины ответит вам, что Берлин стоит на Рейне.
Сейчас ситуация начинает проясняться, её начинают прояснять те же каналы, которые раньше не делали разницы между козаками и казаками. Я в том числе посильно прилагаю к этому руку, делая русские субтитры.
Их надо с десяток не меньше,и то не факт ,что будет толк .
Чего он там шольцит,по сути это сильнобронированное бтр ,а не современный танк
А дадуть "західні", скаже що не тої моделі.
боїться ***, замість того шоб разом розбити тих москалів воно боїться
Шольцен Зольдатен _ти повний. ZірОв
Але не надовго. Прийде дідо Джо і вжарить тобі по самі ЯЯ і все буде Гутен шольцен
А взагалі, то такі танки що краще хай він їх залишить собі. А з гаубицями що не виходить? Їх уже хто завгодно постачає, навіть ті що німецького виробництва. Наприклад Нідерланди. От вони й потрібні, але він далі тягне плуга.
Судя по всему, Меркель жужжит Шольцу в уши на регулярной основе.
Новое проклятие в Германии: вирус короны, бубонная чума и СДПГ!
Прошу всех это запомнить.
В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:
- Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь…