Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц защищает свою позицию по поводу непоставки в Украину танков, однако не исключает, что это произойдет впоследствии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Шольца изданию Bild am Sonntag.
Канцлер, находящийся под давлением из-за нерешительности Германии в вопросе поставки оружия, не планирует менять позицию даже несмотря на то, что его политические рейтинги из-за этого падают. Он пояснил, что не считает возможным руководствоваться рейтингами по вопросам войны и мира и еще раз повторил, что осторожность связана с тем, что его правительство боится начала войны НАТО с РФ.
Впрочем, он не исключил, что впоследствии Берлин может быстро дать разрешение на поставку нового оружия, о котором просит Киев. "Я быстро принимаю свои решения – и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии", - заявил он.
Как известно, Киев просит Берлин о поставках танков Leopard.
"Шольц дал понять, что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет", - прокомментировало издание свой разговор с канцлером, добавив, что Шольц твердо уверен в правильности принципа "все или никто" продажи оружия в Украине.
Ни одно государство НАТО не анонсировало передачу Украине новейших танков, но Польша передала Украине 200 танков Т-72.
Германия сейчас посылает в Киев противотанковые средства и ракеты класса "земля-воздух", недавно разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard, однако не хочет доставлять самоходные гаубицы, танки, истребители и военные корабли.
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Но непонятно другое-зачем с такой маниакальной нерешительностью противостоять почти всему коллективному западному миру?Ведь затягивание конфликта бьет также и по ЕС,и Германии .
Ну вы понЕли.
Это не вона Украины с РФ. Раша напала не на Украину, она напала на весь миропорядок. Дальше или развал Европы, или распад РФ.
Но признайтесь честно, много ли людей в Украине разберётся, в чём фишка той же Лотарингии, или знает, в каком государстве находится Страсбург, и почему "Рейн - это жила Германии, а не её граница"? Не удивлюсь, если больше половины ответит вам, что Берлин стоит на Рейне.
Сейчас ситуация начинает проясняться, её начинают прояснять те же каналы, которые раньше не делали разницы между козаками и казаками. Я в том числе посильно прилагаю к этому руку, делая русские субтитры.
Их надо с десяток не меньше,и то не факт ,что будет толк .
Чего он там шольцит,по сути это сильнобронированное бтр ,а не современный танк
А дадуть "західні", скаже що не тої моделі.
боїться ***, замість того шоб разом розбити тих москалів воно боїться
Шольцен Зольдатен _ти повний. ZірОв
Але не надовго. Прийде дідо Джо і вжарить тобі по самі ЯЯ і все буде Гутен шольцен
А взагалі, то такі танки що краще хай він їх залишить собі. А з гаубицями що не виходить? Їх уже хто завгодно постачає, навіть ті що німецького виробництва. Наприклад Нідерланди. От вони й потрібні, але він далі тягне плуга.
Судя по всему, Меркель жужжит Шольцу в уши на регулярной основе.
Новое проклятие в Германии: вирус короны, бубонная чума и СДПГ!
Прошу всех это запомнить.
В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:
- Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь…