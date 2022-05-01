Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц защищает свою позицию по поводу непоставки в Украину танков, однако не исключает, что это произойдет впоследствии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Шольца изданию Bild am Sonntag.

Канцлер, находящийся под давлением из-за нерешительности Германии в вопросе поставки оружия, не планирует менять позицию даже несмотря на то, что его политические рейтинги из-за этого падают. Он пояснил, что не считает возможным руководствоваться рейтингами по вопросам войны и мира и еще раз повторил, что осторожность связана с тем, что его правительство боится начала войны НАТО с РФ.

Впрочем, он не исключил, что впоследствии Берлин может быстро дать разрешение на поставку нового оружия, о котором просит Киев. "Я быстро принимаю свои решения – и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии", - заявил он.

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Как известно, Киев просит Берлин о поставках танков Leopard.

"Шольц дал понять, что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет", - прокомментировало издание свой разговор с канцлером, добавив, что Шольц твердо уверен в правильности принципа "все или никто" продажи оружия в Украине.

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Ни одно государство НАТО не анонсировало передачу Украине новейших танков, но Польша передала Украине 200 танков Т-72.

Германия сейчас посылает в Киев противотанковые средства и ракеты класса "земля-воздух", недавно разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard, однако не хочет доставлять самоходные гаубицы, танки, истребители и военные корабли.