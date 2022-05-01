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Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами

танк,леопард

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц защищает свою позицию по поводу непоставки в Украину танков, однако не исключает, что это произойдет впоследствии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Шольца изданию Bild am Sonntag.

Канцлер, находящийся под давлением из-за нерешительности Германии в вопросе поставки оружия, не планирует менять позицию даже несмотря на то, что его политические рейтинги из-за этого падают. Он пояснил, что не считает возможным руководствоваться рейтингами по вопросам войны и мира и еще раз повторил, что осторожность связана с тем, что его правительство боится начала войны НАТО с РФ.

Впрочем, он не исключил, что впоследствии Берлин может быстро дать разрешение на поставку нового оружия, о котором просит Киев. "Я быстро принимаю свои решения – и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова к остановке поставок газа из РФ, - Шольц

Как известно, Киев просит Берлин о поставках танков Leopard.

"Шольц дал понять, что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет", - прокомментировало издание свой разговор с канцлером, добавив, что Шольц твердо уверен в правильности принципа "все или никто" продажи оружия в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, – посол Мельник

Ни одно государство НАТО не анонсировало передачу Украине новейших танков, но Польша передала Украине 200 танков Т-72.

Германия сейчас посылает в Киев противотанковые средства и ракеты класса "земля-воздух", недавно разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard, однако не хочет доставлять самоходные гаубицы, танки, истребители и военные корабли.

Германия (7033) танк (2268) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+31
В немецкой пародийной программе Heute Show предложили ввести в обиход новый глагол: scholzen - шольцать. Это - сверхслабый глагол (немецкие глаголы делятся по типу спряжения на сильные и слабые) означающий "нагромождать сверхсложные и совершенно противоречивые отговорки". Пример использования: "Он от меня отшольцивается", "Кто-то здесь совсем уже перешольцил".
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01.05.2022 21:15
+26
шваб він і в африці шваб... нехай триздить, він вже політичний труп
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01.05.2022 21:01
+24
Меркель и шольц братья на век❗Почему братья, а не сёстры❓Потому, что меркель больше на брата похожа, чем шольц на сестру👍💥
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01.05.2022 21:07
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шваб він і в африці шваб... нехай триздить, він вже політичний труп
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01.05.2022 21:01 Ответить
Меркель и шольц братья на век❗Почему братья, а не сёстры❓Потому, что меркель больше на брата похожа, чем шольц на сестру👍💥
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01.05.2022 21:07 Ответить
"Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде" - ну так нехай штати добавлять до партії бронетранспортерів штук з 5 танків і він вже не зможе цим відмазуватись.
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01.05.2022 22:44 Ответить
Авжеж! Нравится, не нравится... (С)
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01.05.2022 23:03 Ответить
зараз воюють байрактарами ане танками...
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01.05.2022 21:04 Ответить
Скажіть на чому іти в наступ ? Звісно можна на мопедах, велосипедах, конях , але краще на танках , а ви як вважаєте. Можете своє бачення надіслати військовим.
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01.05.2022 21:42 Ответить
Тех байрактаров было десятка 2 в начале войны, сколько осталось - неизвестно.
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01.05.2022 22:38 Ответить
а га счас без артилерии ты запаришься байрактарами воевать
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02.05.2022 06:22 Ответить
Тут лише одне цікаво - яке саме причинне місце Шольца тримає у лещатах пуцин? Саме прутень, чи яйця? Тобто це компромат, чи кругла сума з багатьма нулями?
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01.05.2022 21:06 Ответить
Шольц маріонетка, він виконує все що каже Меркель, а ось що саме на тілі меркель тримає дід бункерний, чи всі місця одразу
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01.05.2022 21:07 Ответить
Не ищите умысла в том, что можно объяснить глупостью.
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01.05.2022 21:17 Ответить
или трусостью
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01.05.2022 21:25 Ответить
я думаю не глупостью.Чисто если без эмоций ,то действия Штольца,как канцлера, мне понятны-сильно глубоко залезла Германия в сотрудничество с РФ-инвестиции в заводы и фабрики(около 200 млрд.евро по некоторым данным) ,дешевый газ и нефть,продажа высокотехнологичных товаров в рашку,большая община россиян в Германии ,ось берлин-москва-пекин и много-много других плюшек .
Но непонятно другое-зачем с такой маниакальной нерешительностью противостоять почти всему коллективному западному миру?Ведь затягивание конфликта бьет также и по ЕС,и Германии .
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01.05.2022 21:30 Ответить
"Вне объектива камер Шольц - очень эмоциональный человек. Позиция по Украине для него типична" - биограф Шольца.

Ну вы понЕли.
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01.05.2022 21:49 Ответить
Я не дуже «поняв». Якщо він «емоційний» то мая навпаки нас підтримувати, нє?
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01.05.2022 23:58 Ответить
не отмазывай кацапских холуев в германии не думай что тут все тупые как избиратели зеленского
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02.05.2022 06:23 Ответить
И компромат и бабло, раз немецкий политик идёт наперекор желаниям избирателей, за здравый смысл мы уже и не говорим
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01.05.2022 21:08 Ответить
після мадярів сама недружня
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01.05.2022 21:51 Ответить
Він з ідейних. Якщо й був завербований, то за власною ініціативою. Відкрийте Вікіпедію й подивіться його біографію.
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01.05.2022 23:05 Ответить
Шольц, мабуть, за духом своїм задушним, є потойбічним синулею пані Меркель?
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01.05.2022 21:09 Ответить
Шольц сцикливий лайнюк. Меркель цицькою вигодувала ху.ла. Отака вона нiмечина.
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01.05.2022 21:09 Ответить
немцы меркантильны. ну так. пока мы не задавим гидру они будут вилять жопой. вроде мы помогаем, а деньги это деньги. а когда рашу повалят они на каждом углу будут орать что это благодаря их помощи.
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01.05.2022 21:24 Ответить
купили его при чем тут трусость .. германия демократия конечно но и верхушку можна прихватить толстой пачкой евро ..
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02.05.2022 06:29 Ответить
Немец выдал истинную правду о русских https://www.youtube.com/watch?v=_e1u3Z99zMA
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01.05.2022 21:10 Ответить
Цинизм Шольца высшей степени.
Это не вона Украины с РФ. Раша напала не на Украину, она напала на весь миропорядок. Дальше или развал Европы, или распад РФ.
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01.05.2022 21:11 Ответить
Причём на миропорядок она напала 8 лет назад, с оккупацией Крыма.
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01.05.2022 21:50 Ответить
Ці виродки за WWII відчувають провину лише перед кацапнею. І все. Ані перед українцями, поляками, білорусами... Лише перед кацапами. Тому чума на таку Німеччину.
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01.05.2022 22:17 Ответить
До недавнего времени для коллективного европейца всё, что за Влтавой и Дунаем, было "Сибирью". Постоянно, например натыкаюсь на то, что в исторических программах не делают разницы между донскими казакми и запорожскими козаками, мешая абсолютно разные этносы в одну кашу. Поэтому на западе с гитлером воевала "москва" - значит и должны "москве".

Но признайтесь честно, много ли людей в Украине разберётся, в чём фишка той же Лотарингии, или знает, в каком государстве находится Страсбург, и почему "Рейн - это жила Германии, а не её граница"? Не удивлюсь, если больше половины ответит вам, что Берлин стоит на Рейне.

Сейчас ситуация начинает проясняться, её начинают прояснять те же каналы, которые раньше не делали разницы между козаками и казаками. Я в том числе посильно прилагаю к этому руку, делая русские субтитры.
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01.05.2022 22:49 Ответить
твои кацапы сейчас больше выродки чем немцы в 1941-45 годах
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02.05.2022 06:31 Ответить
Мільярд дерев йому в дупу!
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01.05.2022 21:12 Ответить
млять, опять петляет.
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01.05.2022 21:13 Ответить
Дойчі були огидними, ними і залишилися...фу кончена країна.
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01.05.2022 21:14 Ответить
подожди бот по твоему - если у нас зеленский и слуги продажные твари и воры значит и вся Украина такая?
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02.05.2022 06:33 Ответить
В немецкой пародийной программе Heute Show предложили ввести в обиход новый глагол: scholzen - шольцать. Это - сверхслабый глагол (немецкие глаголы делятся по типу спряжения на сильные и слабые) означающий "нагромождать сверхсложные и совершенно противоречивые отговорки". Пример использования: "Он от меня отшольцивается", "Кто-то здесь совсем уже перешольцил".
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01.05.2022 21:15 Ответить
Спасибо и на том. Нам сейчас все згодится.
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01.05.2022 21:16 Ответить
Просто немцы
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01.05.2022 21:16 Ответить
У Шольца дупа підгорає на сковороді, Ось він і крутиться, як ужик , і нашим і вашим, і ніби треба європейським демократом йому здаватися і тут же "А що ж Росія скаже?" Слимака звичайна. ( слизняк)
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01.05.2022 21:19 Ответить
Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами: танк "Леопард" і до нього Зімбабве в придачу
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01.05.2022 21:21 Ответить
Отже вони не вважають чехів з поляками союзниками по НАТО (ті вже танки поставили). Може вони союзники рашки?
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01.05.2022 21:21 Ответить
Ну, типа, чехи и поляки поставили советские танки, а он ждёт, когда поставят Абрамсы или, не знаю там, Стридсвагны. В общем, шольцит как только может.
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01.05.2022 21:29 Ответить
так тот леопард 1,про который разговор даже выпускать против кацапских т-72б3 стремно.
Их надо с десяток не меньше,и то не факт ,что будет толк .
Чего он там шольцит,по сути это сильнобронированное бтр ,а не современный танк
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01.05.2022 21:34 Ответить
ТТХ тут около птички, пардон май инглиш. Тут именно что надо сказать своим избирателям "а что я, лысый, один не-совковые танки поставлять".
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01.05.2022 22:54 Ответить
Та то вони "неправильні" танки поставили. Шольц же ж ясно сказав: "доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки".
А дадуть "західні", скаже що не тої моделі.
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01.05.2022 21:43 Ответить
Та засуньте вы себе эти танки в задницу, не хотите давать не давайте, репутационные потери для вас будут катастрофическими, в историю войдите как *********** галимые
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01.05.2022 21:22 Ответить
так танки вже постачають чи це знов шольц знайшов відмазку

боїться ***, замість того шоб разом розбити тих москалів воно боїться
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01.05.2022 21:22 Ответить
якби з гітлером так боялись то всім би торба була
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01.05.2022 21:23 Ответить
Ото хробак

Шольцен Зольдатен _ти повний. ZірОв

Але не надовго. Прийде дідо Джо і вжарить тобі по самі ЯЯ і все буде Гутен шольцен
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01.05.2022 21:25 Ответить
Надіються: А може й не треба буде, українці самі грудьми Європу закриють...
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01.05.2022 21:25 Ответить
Ломается как целка, задолбал уже этот придорожный Шольц!
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01.05.2022 21:27 Ответить
Дякую за допомогу Поспішили би.
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01.05.2022 21:27 Ответить
Дивний цей Шольц. Каже що не будуть відправляти танки до тих пір, поки інші не почнуть. Так Польща й Чехія вже почали. Чи вони йому просто не авторитет? От коли англосакси відправлять танки, тоді й німці?
А взагалі, то такі танки що краще хай він їх залишить собі. А з гаубицями що не виходить? Їх уже хто завгодно постачає, навіть ті що німецького виробництва. Наприклад Нідерланди. От вони й потрібні, але він далі тягне плуга.
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01.05.2022 21:28 Ответить
Видно, радянські солдати таки добрались до його бабусі.
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01.05.2022 21:30 Ответить
видать жалко -одна штука почти 18 млн.евро стоит-правда новая,а не со старой пушкой и б-у,что есть у бундесвера
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01.05.2022 21:37 Ответить
Зафиксировать эту позицию и припомнить шлёцыкам в нужный момент.
Судя по всему, Меркель жужжит Шольцу в уши на регулярной основе.
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01.05.2022 21:29 Ответить
Не ищите во всём происки Меркель. У нас хватает таких путинферштееров, рядом с которыми Меркель - Бандера.
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01.05.2022 21:33 Ответить
Канцлер Шольц принадлежит к партии СДПГ.
Новое проклятие в Германии: вирус короны, бубонная чума и СДПГ!
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01.05.2022 21:31 Ответить
Щольц каже, що не хоче початку війни НАТО з РФ. По-перше, чим скоріше вони дадуть важку зброю, тим скоріше ми роздавимо кацапів в Україні, а тому на НАТО рф не піде. По-друге, якщо і піде, то НАТО росію розчавить за кілька діб. Тому ці всі розмірковування Шольца, і не тільки Шольца, від лукавого. Тільки навіщо вони це роблять незрозуміло.
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01.05.2022 21:32 Ответить
Це якась ідіотська відговорка, я не можу догнати. Вже майже вся (якщо не вся) армія кацапів у нас. Якого «початку» він боїться?
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02.05.2022 00:01 Ответить
Засунь себе в зад эти танки, западные страны поставляют западные САУ-шки, так, что давай ждём панцерхаубиц-2000 и побольше )
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01.05.2022 21:33 Ответить
Путинские доллары зажаты в потном кулачке , и про какие танки можно рассуждать?
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01.05.2022 21:42 Ответить
данке шон херр/моржовий/ шольц
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01.05.2022 21:52 Ответить
Поляки вже показали німцям, у кого в Європі є яйця. А влада без яєць ризикує стати вівцями тих, у кого є яйця.
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01.05.2022 21:53 Ответить
там есть одна не широко обнародуемая проблема с поставками как "гепардов" так и "леопардов". немцы не поставят к ним снаряды. их надо будет докупать самим, у третьих стран. в частности к гепардам в швейцарии. в этом есть и подвох от "шольцовской доброты".
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01.05.2022 22:00 Ответить
Бразилия все поставит до 30000 снарядов говрят
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02.05.2022 06:37 Ответить
Хто б міг подумати, що найслабша ланка НАТО то підгодований рашистами канцлер Шольц який дискредитує весь німецький нарід.Україні наразі треба перегорнути цю сторінку і не витрачати марно на них час,а зосередитися на співпраці з союзниками які є відкриті.
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01.05.2022 22:06 Ответить
Честно, не пойму нахрена нам танки, если мы их не умеем ремонтировать, экипажи не обучены. Нам рзсо дальнобойные надо, ракеты к ним и арты побольше, самоходной и буксируемой. И опять же БК в ассортименте.
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01.05.2022 22:11 Ответить
танки нужны для войны а не для ремонта баран ты ватный и гаубицы нужны бразильцы дают БК
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02.05.2022 06:39 Ответить
Польша для шольца не союзник, поэтому их танки не в счёт.
Прошу всех это запомнить.
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01.05.2022 22:15 Ответить
Це майбутній гарант України
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01.05.2022 22:16 Ответить
🤣🤣🤣
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01.05.2022 23:21 Ответить
нам не надо будет никаких гарантов после победы на кацапией
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02.05.2022 06:40 Ответить
Ви нам краще САУ запакуйте...
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01.05.2022 22:22 Ответить
Немцы растеряли свою пассионарность.Дегенеративный Шольц яркий представитель декаданса.
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01.05.2022 22:29 Ответить
Шольц - рашистський холуй,або син якогось "деды *******"
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01.05.2022 22:49 Ответить
А далекобійні гармати америкоси постачають, а Шольц не хоче-для танків одна відмазка для арти інша, для БМП інша, З натугою гепарди, бо їм не випадає стріляти-авіації у орків скоро вже не буде. Там заправляє друг Містера Х... шредер, поки той буде в Газпромі Щольц не пікне - з одного корита з Шредером хлебають
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01.05.2022 22:54 Ответить
Может при рождении его имя неправильно написали - не Олаф, а Олух?
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01.05.2022 22:57 Ответить
Ще одна група продажних німців - журналістів та діячів культури, звернулася до канцлера Німеччини з вимогою припинити постачання зброї Україні.

В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
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01.05.2022 23:04 Ответить
Есть такое. Но у нас ровно так говорят левые. "Нужно уменьшить жертвы с обеих сторон, а поставки оружия только продлят войну увеличат их."
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01.05.2022 23:29 Ответить
а ты спроси у эти левых что если не поставлять оружие то жертвы будут только с Украины - то есть кацапов им жалко - или может они свою територию для русского мира отрежут?
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02.05.2022 06:43 Ответить
Поляки - 232, німці - приєднуйтесь!
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01.05.2022 23:58 Ответить
Та хватит уже про это лайно трындеть. Абрамсы нам по лендлизу передавайте из США и забудем про Германию
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02.05.2022 00:23 Ответить
нет пусть немцы отдают старые леопарды все равно их будут списывать просто жлобы продажные ..
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02.05.2022 06:44 Ответить
- Бюрократизмус! - кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык.

Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:

- Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь…
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02.05.2022 04:12 Ответить
 
 