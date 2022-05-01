Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, – посол Мельник

Поставки оружия Украине от Германии не могут спровоцировать Третью мировую войну. Поскольку она уже началась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью Bild.

"Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", - отметил Мельник.

Он считает страх стать участником войны, поставляя оружие, полной чушью.

"Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло произойти с Германией", - резюмировал посол.

Отметим, канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на критику Германии за нехватку лидерства в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине для противостояния РФ в войне, заявив, он стремится быть осторожным, а не делать все наспех.

Напомним, немецкий Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины.

