Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, – посол Мельник
Поставки оружия Украине от Германии не могут спровоцировать Третью мировую войну. Поскольку она уже началась.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью Bild.
"Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", - отметил Мельник.
Он считает страх стать участником войны, поставляя оружие, полной чушью.
"Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло произойти с Германией", - резюмировал посол.
Отметим, канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на критику Германии за нехватку лидерства в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине для противостояния РФ в войне, заявив, он стремится быть осторожным, а не делать все наспех.
Напомним, немецкий Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины.
Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету.
Ще й його Бандерівка на батьківщину приїжджала..
Розлучились, бо як завжди родичі одне на одного наговорювали москалями обзивали
Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.
Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.
Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.
Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.
Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
по другому не выходит
Чергова інтрига з Молдови. Вчора побачив інформацію з деяких молдовських видань, яку підтвердив і авторитетний азербайджанський мілітарний канал, про приховану мобілізацію резервістів у Молдові. Я теж про це написав. А сьогодні новий поворот подій - молдовська влада активно спростовує факт мобілізації. Більше того, поліція затримала чоловіка, який розсилав фейкові накази про мобілізацію.
Насправді, переконання, що резервістів зараз не призивають нема, бо якийсь реальний рух також був помічений. Провокацією могли дискредитувати реальні мобілізаційні зусилля, засвітити їх публічно або спробувати розігнати паніку. А за нинішніх обставин Кишиневу й справді є сенс мобілізувати хоч якусь кількість військовозобов'язаних.
Для довідки: збройні сили Молдови після скорочення 2010 року становлять 5 148 чол. Призов у країні на 12 місяців. Ще 2379 службовців воєнізованих формувань. У резерві числяться 66 тис. Але боєготовність та озброєння їх мінімальні. Майже вся зброя ще з часів СРСР, більшість у неробочому або занедбаному стані. Після 2014-го процес фактичної ліквідації армії призупинився, щось почали ремонтувати та повертати в експлуатацію. Але реформа армії так і не була завершена. При своєчасній мобілізації Молдова все ж могла б дати відпір тій же ПМР, але не реальній армії.