Зброя Україні від Німеччини не спровокує Третю світову війну. Вона вже почалась, - посол Мельник
Постачання зброї Україні від Німеччини не може спровокувати Третю світову війну, оскільки вона вже почалася.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю Bild.
"Світова війна вже почалася. Напад Путіна на Україну зачіпає всіх, включно з німцями, хоча ще не у військовому плані. Усім має бути зрозуміло: Путін хоче нового імперіалістичного світового порядку з меншим НАТО, до якого більше не належать Польща, Чехія та Словенія. Путін веде цю війну на знищення проти всього Заходу, проти нашої системи цінностей", - зазначив Мельник.
Він вважає страх стати учасником війни, постачаючи зброю, повною нісенітницею.
"Для Путіна Німеччина вже давно є стороною війни. Кожен, хто хоче запобігти ескалації їхньої війни, повинен допомогти нам зараз поставити Путіна на його місце. Перемога Росії в Україні була б найгіршим, що могло статися з Німеччиною", - резюмував посол.
Зазначимо, канцлер ФРН Олаф Шольц відреагував на критику Німеччини за брак лідерства в питанні постачання важкого озброєння Україні для протистояння РФ у війні, заявивши, що він прагне бути обережним, а не робити все поспіхом.
Нагадаємо, німецький Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України.
Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа.
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Ще й його Бандерівка на батьківщину приїжджала..
Розлучились, бо як завжди родичі одне на одного наговорювали москалями обзивали
Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.
Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.
Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.
Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.
Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
по другому не выходит
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Чергова інтрига з Молдови. Вчора побачив інформацію з деяких молдовських видань, яку підтвердив і авторитетний азербайджанський мілітарний канал, про приховану мобілізацію резервістів у Молдові. Я теж про це написав. А сьогодні новий поворот подій - молдовська влада активно спростовує факт мобілізації. Більше того, поліція затримала чоловіка, який розсилав фейкові накази про мобілізацію.
Насправді, переконання, що резервістів зараз не призивають нема, бо якийсь реальний рух також був помічений. Провокацією могли дискредитувати реальні мобілізаційні зусилля, засвітити їх публічно або спробувати розігнати паніку. А за нинішніх обставин Кишиневу й справді є сенс мобілізувати хоч якусь кількість військовозобов'язаних.
Для довідки: збройні сили Молдови після скорочення 2010 року становлять 5 148 чол. Призов у країні на 12 місяців. Ще 2379 службовців воєнізованих формувань. У резерві числяться 66 тис. Але боєготовність та озброєння їх мінімальні. Майже вся зброя ще з часів СРСР, більшість у неробочому або занедбаному стані. Після 2014-го процес фактичної ліквідації армії призупинився, щось почали ремонтувати та повертати в експлуатацію. Але реформа армії так і не була завершена. При своєчасній мобілізації Молдова все ж могла б дати відпір тій же ПМР, але не реальній армії.