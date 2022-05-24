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Дуда обвинил власти Германии в нарушении обещания по поставке танков

дуда

Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Вы не сдержали это обещание. Мы очень разочарованы этим", - сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Польский президент напомнил, что Варшава передала Украине большое количество танков. По его словам, это ослабило военный потенциал и страна надеялась на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков - это немецкие Leopard.

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"Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", - отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.

Напомним, в конце апреля Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и десятки боевых машин пехоты.

Также читайте: Германия выделила Украине 150 млн евро кредита на социальные расходы

Германия (6938) Польша (8405) танк (2249) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+49
То что Німечина тварюки вже знає весь світ.Це хвойди !
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24.05.2022 18:46
+38
Дуді та полякам-респект,а німці просто лайно...
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24.05.2022 18:47
+24
Они не проститутки, они преданы пидросии, там куплено все и вся.
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24.05.2022 18:57
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То что Німечина тварюки вже знає весь світ.Це хвойди !
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24.05.2022 18:46 Ответить
Они не проститутки, они преданы пидросии, там куплено все и вся.
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24.05.2022 18:57 Ответить
политики, но не избиратели
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24.05.2022 18:59 Ответить
Ааа,ну це зовсім інше діло.Це заспокоює та надихає.
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24.05.2022 19:47 Ответить
усі вони підараси.
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24.05.2022 21:00 Ответить
Можете через ВПН зайти на сайт-ru-an.info .
Раздел Достижения России .
Можете глянуть на истинную причину поведения Шольца-там по крайней мере за последние лет 5 вложений Германии в индустриализацию рашки миллиардов 200 евро точно,особенно в глобальные проэкты нефтегазовой сферы и нефтехимии .
А масштабы индустриализации подсанкционной рашки в последние годы вообще поражают воображение (особенно по крупнейшим предприятиям).
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24.05.2022 19:36 Ответить
Зайшов ....подивився заголовки ....***** кацапська
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24.05.2022 22:19 Ответить
проститутки покупались еще в те древние времена, когда человечество еще не умело обрабатывать бронзу и медь,Так что никто не отменял генную инженерию, которая выдает в фрицах древний род ,который на проституции зарабатывал деньги,
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24.05.2022 21:02 Ответить
Дуді та полякам-респект,а німці просто лайно...
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24.05.2022 18:47 Ответить
Scheiße
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24.05.2022 19:41 Ответить
ЧОМУ НАТО, А НЕ "ГАРАНТИ"?!
Тому, що ВСЕ НАТО купити/залякати НЕМОЖЛИВО!!!
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24.05.2022 18:47 Ответить
В апреле столько всего наобещали, а по факту из существенного только американские гаубици и польские т72
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24.05.2022 18:52 Ответить
Та ****, у 1939 р. німці з совєтамі взагалі Польщу на двох поділили.
А тут про дрібний кидок з танками хтось згадує...
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24.05.2022 18:53 Ответить
А що вам до Дуди? Польща в НАТО і погрози орків до дупи,получать свої танки. Ви хоть читали про що текст?
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24.05.2022 18:54 Ответить
Щось мені підказує, що якщо раша нападе на Польщу, то шлюха Німеччина виключить Польщу з нато.
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24.05.2022 19:02 Ответить
"Ви не дотрималися цієї обіцянки" problema v etom .... nemcy nedogovora-spasobny.
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24.05.2022 19:04 Ответить
А кто защищать то будет? Немцы прямо сказали что армии у них нет, техники нет. Или опять США за всех отдуваться? То так бы и говорили что США, а то НАТО-НАТО.
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24.05.2022 20:27 Ответить
Вони ще й внески не хотіли натівських платити.
Але всі дружно голосили, що то колишній американський президент - кака.
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25.05.2022 08:23 Ответить
А там штангенциркуль до сих пір стару манду мєркєль слухає...
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24.05.2022 18:57 Ответить
Ну якщо рейх крутить на бую партнерів по НАТО, то про яку допомогу Україні можна говорити...
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24.05.2022 19:00 Ответить
nemci dovypendrivajutsa do togo sht nikto u nih sbroju nebudet pokupatj - ibo pri voine eti mogut kinutj....
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24.05.2022 19:01 Ответить
С Шольцем разберутся. Он надоел.
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24.05.2022 19:03 Ответить
макрон тоже
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24.05.2022 19:46 Ответить
Хто?
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24.05.2022 20:06 Ответить
правильно все каже. шольцу - ганьба!
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24.05.2022 19:06 Ответить
Немцы оплаченное Украиной вооружение отдали, как великую уступку. Ёптель.
Это к вопросу сколько ждать от них безвозмездной помощи.
Если выиграет Украина, Франция и Германия потеряют ведущие позиции в ЕС - вот что их беспокоит и вот из этих соображений необходимо понимать, что ожидать далее от этих стран.
Кто их выбрал в Минск 1 и 2 отстаивать интересы Украины!?
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24.05.2022 19:08 Ответить
da nichevo oni nepaterjajut....eti ******** prosta (v tiharja) na starane parashi.
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24.05.2022 19:30 Ответить
якийсь день сурка, Польща проти Німеччини, ленд-ліз, українці вбивають націстів
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24.05.2022 19:09 Ответить
Братья познаются в беде.Респект Польше!
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24.05.2022 19:10 Ответить
Политиков Германии, Франции и Италии давно путлер купил и к тому же имеет чемодан компромата на них. Так что они у него на коротком поводке, но ситуация со орковскими зверствами заставляет их играть двойную игру...
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24.05.2022 19:14 Ответить
Не сомневаюсь, что у Штатов на них компромат не хуже, вот и вертятся как ужи на сковородке. Этим чем-то напоминают бульбофюрера
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24.05.2022 19:48 Ответить
Німеччина готова на все,аби Україна програла. Це її геополітичні плани.
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24.05.2022 19:20 Ответить
Походу вже пора напасти на німців.
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24.05.2022 19:23 Ответить
это внуки фашистов они все помнят чем деды занимались мстят...
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24.05.2022 19:27 Ответить
Ганси недороблені, та вдавіться своїми танками, самі впораемось. Тількі потім заженемо німців в незручне положення. Самі будуть пропонувати, але вже нахер не треба. Женіть нахер з України всіх цих швайне дол*ойобен.
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24.05.2022 19:34 Ответить
Немецкая и Французская власть наиболее корумпированы которые получают много денег от путина
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24.05.2022 19:38 Ответить
Никакое Нато не спасло б не Польшу,не Прибалтов и не спасет это *********
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24.05.2022 19:41 Ответить
ne tebe kacapu ob eto razmyshljatj tut v spam
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24.05.2022 19:50 Ответить
Германия, одна из сильнейших в военном плане стран НАТО на европейском континенте, долгое время была сдержанной относительно помощи Украине. Примерно месяц назад сложилась весьма двусмысленная ситуация: поддерживая нашу страну на словах, немецкое руководство явно не спешило начинать поставки оружия, ограничившись https://www.dw.com/ru/germanija-postavit-ukraine-pjat-tysjach-*******-kasok/a-60563387 касками . В немецкой прессе появились даже https://www.welt.de/politik/ausland/plus238692459/Schwere-Waffen-fuer-Ukraine-Das-doppelte-Spiel-des-Olaf-Scholz.html подозрения , что федеральное правительство умышленно запутывает ситуацию, выжидает и затягивает время.
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24.05.2022 19:46 Ответить
Я десь читав , що і касок не дали.
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24.05.2022 20:09 Ответить
Все что они дали это гранатометы Панцерфауст и ПЗРК Стрела. Остальное только обещают.
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24.05.2022 20:36 Ответить
То німці ще й поляків-партнерів по НАТО обіцянками годують
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24.05.2022 19:59 Ответить
А чому наші диванні експерти мовчать?
Адже польський президент жорстко розкритикував німців.
Коли те саме зробив Зеленський і наш посол Мельник, то тут ціла буря здійнялася, - у склянці води!
Як же так, - посмєлі обідєть Штангенциркуля і "лівєрну ковбасу" Шольца! Ай-я-яй! Прям, неймовірна зрадонька зраднісінька!
А тут ніби в рот води понабирали...
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24.05.2022 20:51 Ответить
Ето другоє
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24.05.2022 21:11 Ответить
вы кацапы все другие - не люди..
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25.05.2022 01:23 Ответить
потому-что бот кацапский Поляки отстаивают сейчас интересы Украины - а зеленский и мельник - НЕТ
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25.05.2022 01:22 Ответить
Молодець
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24.05.2022 22:30 Ответить
Не хотят фрицы отвыкать от кацапских нефтедолларов.
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24.05.2022 22:36 Ответить
 
 