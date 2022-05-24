Дуда обвинил власти Германии в нарушении обещания по поставке танков
Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Вы не сдержали это обещание. Мы очень разочарованы этим", - сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Польский президент напомнил, что Варшава передала Украине большое количество танков. По его словам, это ослабило военный потенциал и страна надеялась на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков - это немецкие Leopard.
"Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", - отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.
Напомним, в конце апреля Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и десятки боевых машин пехоты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раздел Достижения России .
Можете глянуть на истинную причину поведения Шольца-там по крайней мере за последние лет 5 вложений Германии в индустриализацию рашки миллиардов 200 евро точно,особенно в глобальные проэкты нефтегазовой сферы и нефтехимии .
А масштабы индустриализации подсанкционной рашки в последние годы вообще поражают воображение (особенно по крупнейшим предприятиям).
Тому, що ВСЕ НАТО купити/залякати НЕМОЖЛИВО!!!
А тут про дрібний кидок з танками хтось згадує...
Але всі дружно голосили, що то колишній американський президент - кака.
Это к вопросу сколько ждать от них безвозмездной помощи.
Если выиграет Украина, Франция и Германия потеряют ведущие позиции в ЕС - вот что их беспокоит и вот из этих соображений необходимо понимать, что ожидать далее от этих стран.
Кто их выбрал в Минск 1 и 2 отстаивать интересы Украины!?
Адже польський президент жорстко розкритикував німців.
Коли те саме зробив Зеленський і наш посол Мельник, то тут ціла буря здійнялася, - у склянці води!
Як же так, - посмєлі обідєть Штангенциркуля і "лівєрну ковбасу" Шольца! Ай-я-яй! Прям, неймовірна зрадонька зраднісінька!
А тут ніби в рот води понабирали...