Дуда обвинил власти Германии в нарушении обещания по поставке танков

Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Вы не сдержали это обещание. Мы очень разочарованы этим", - сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Польский президент напомнил, что Варшава передала Украине большое количество танков. По его словам, это ослабило военный потенциал и страна надеялась на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков - это немецкие Leopard.

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"Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", - отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.

Напомним, в конце апреля Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и десятки боевых машин пехоты.

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