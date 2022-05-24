Германия выделила Украине 150 млн евро кредита на социальные расходы

Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелько подписали соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро. Денежные средства пойдут на социальные расходы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов.

Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил Сергей Марченко.

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Согласно условиям Соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет).

Напомним, Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии — 20%.

В рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 в государственный бюджет был привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.