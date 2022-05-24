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Новости
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Германия выделила Украине 150 млн евро кредита на социальные расходы

євро

Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелько подписали соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро. Денежные средства пойдут на социальные расходы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов.

Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил Сергей Марченко.

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Согласно условиям Соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет).

Напомним, Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии — 20%.

В рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 в государственный бюджет был привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.

Германия (6938) кредит (2378) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+5
ви почуйте.... кредит на соціальні видатки, тобто на проїдання. з такими партнерами і ворогів не треба...
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24.05.2022 15:50
+2
+десятки млрд евро путину для новых убийств. У кого ресурсы тот и заказывает музыку.
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24.05.2022 15:56
+2
клоуни витратять ці гроші на свої відосіки і на боооферму подоляка, а нам ці кредити ще й віддавати після війни. Логічне питання - нахера зараз влазити у кредити?
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24.05.2022 16:01
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Правила форума Совет форумчан
ви почуйте.... кредит на соціальні видатки, тобто на проїдання. з такими партнерами і ворогів не треба...
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24.05.2022 15:50 Ответить
За три роки набрали багато кредитів, під різними приводами, витратили всі на "велике крадівництво".
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24.05.2022 16:00 Ответить
В мае месяце в Украину ввезено порядка 80 тысяч автивок с ЕС, без оплаты таможенных пошлин. В бюджет не поступило порядка 10 млрд. гривнов - где то 300 лимонов $. Вот так зеленский наживается на войне - авто вроде шли для помощи ЗСУ - 30% из авто - это элит класс стоимостью выше 30 тыс. эвро. Тебе ещё друзья нужны.
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24.05.2022 17:04 Ответить
+десятки млрд евро путину для новых убийств. У кого ресурсы тот и заказывает музыку.
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24.05.2022 15:56 Ответить
Беня засміявся, бо Вовіни слуги будуть носити ці гроші дирявими сумками і багато банкнот просто випаде біля Бені, і він не згинаючись їх візьме, поділить по "братські", ні як 5,5 мільярдів доларів, одному "брату" - 41 мільйон, решту собі, а віддавати будуть діти найбідніших верств населення. Але вони про це навіть не замислюються, бо подивишись Голобородька, добре довіряють і вірять, навіть допомагають зробити себе самим разом, щоб ті, крадучи не відволікались.
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24.05.2022 16:00 Ответить
клоуни витратять ці гроші на свої відосіки і на боооферму подоляка, а нам ці кредити ще й віддавати після війни. Логічне питання - нахера зараз влазити у кредити?
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24.05.2022 16:01 Ответить
если бы немцы перестали писяться при словах "россия" и "русские" и перестали бы вредить Украине с получением помощи вооружением,это было бы лучше всех этих денежных займов...
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24.05.2022 16:02 Ответить
Больше 1 млрд евро ЕЖЕДНЕВНО ***** за энергоносители это норма, 150 млн евро разбомбленной Украине на все социальные расходы и то в виде кредита... Что тут сказать, хорошие у нас ''партнеры''
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24.05.2022 16:11 Ответить
А шо это немцы нас обстреливают? Мир живёт своими интересами. Вот взять политического руководителя Украины- ему было похрен на оборонку, ему было похрен на предупреждения ведущих разведок мира - вовчик строил дороги( которым уже гаплык).
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24.05.2022 17:08 Ответить
 
 