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Новини
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Німеччина виділила Україні 150 млн євро кредиту на соціальні видатки

євро

Міністр фінансів Сергій Марченко і директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро. Кошти підуть на соціальні видатки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кредит надається, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки у сфері освіти й охорони здоров’я", - зазначив під час підписання Сергій Марченко.

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Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років).

Нагадаємо, Kreditanstalt für Wiederaufbau — німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини — 20%.

У рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.

Автор: 

Німеччина (7335) кредит (3817) Мінфін (3632)


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Топ коментарі
+5
ви почуйте.... кредит на соціальні видатки, тобто на проїдання. з такими партнерами і ворогів не треба...
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24.05.2022 15:50
+2
+десятки млрд евро путину для новых убийств. У кого ресурсы тот и заказывает музыку.
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24.05.2022 15:56
+2
клоуни витратять ці гроші на свої відосіки і на боооферму подоляка, а нам ці кредити ще й віддавати після війни. Логічне питання - нахера зараз влазити у кредити?
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24.05.2022 16:01
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ви почуйте.... кредит на соціальні видатки, тобто на проїдання. з такими партнерами і ворогів не треба...
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24.05.2022 15:50 Відповісти
За три роки набрали багато кредитів, під різними приводами, витратили всі на "велике крадівництво".
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24.05.2022 16:00 Відповісти
В мае месяце в Украину ввезено порядка 80 тысяч автивок с ЕС, без оплаты таможенных пошлин. В бюджет не поступило порядка 10 млрд. гривнов - где то 300 лимонов $. Вот так зеленский наживается на войне - авто вроде шли для помощи ЗСУ - 30% из авто - это элит класс стоимостью выше 30 тыс. эвро. Тебе ещё друзья нужны.
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24.05.2022 17:04 Відповісти
+десятки млрд евро путину для новых убийств. У кого ресурсы тот и заказывает музыку.
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24.05.2022 15:56 Відповісти
Беня засміявся, бо Вовіни слуги будуть носити ці гроші дирявими сумками і багато банкнот просто випаде біля Бені, і він не згинаючись їх візьме, поділить по "братські", ні як 5,5 мільярдів доларів, одному "брату" - 41 мільйон, решту собі, а віддавати будуть діти найбідніших верств населення. Але вони про це навіть не замислюються, бо подивишись Голобородька, добре довіряють і вірять, навіть допомагають зробити себе самим разом, щоб ті, крадучи не відволікались.
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24.05.2022 16:00 Відповісти
клоуни витратять ці гроші на свої відосіки і на боооферму подоляка, а нам ці кредити ще й віддавати після війни. Логічне питання - нахера зараз влазити у кредити?
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24.05.2022 16:01 Відповісти
если бы немцы перестали писяться при словах "россия" и "русские" и перестали бы вредить Украине с получением помощи вооружением,это было бы лучше всех этих денежных займов...
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24.05.2022 16:02 Відповісти
Больше 1 млрд евро ЕЖЕДНЕВНО ***** за энергоносители это норма, 150 млн евро разбомбленной Украине на все социальные расходы и то в виде кредита... Что тут сказать, хорошие у нас ''партнеры''
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24.05.2022 16:11 Відповісти
А шо это немцы нас обстреливают? Мир живёт своими интересами. Вот взять политического руководителя Украины- ему было похрен на оборонку, ему было похрен на предупреждения ведущих разведок мира - вовчик строил дороги( которым уже гаплык).
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24.05.2022 17:08 Відповісти
 
 