Німеччина виділила Україні 150 млн євро кредиту на соціальні видатки

Міністр фінансів Сергій Марченко і директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро. Кошти підуть на соціальні видатки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кредит надається, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки у сфері освіти й охорони здоров’я", - зазначив під час підписання Сергій Марченко.

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Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років).

Нагадаємо, Kreditanstalt für Wiederaufbau — німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини — 20%.

У рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.