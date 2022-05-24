Захід не змусить українців віддати свою землю Путіну, - Дуда

Західні політики помиляються, якщо думають, що зможуть переконати українців піти на поступки Путіну і знову віддати йому частину території України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний на 100%, що українці борються всіма силами і продовжать боротися. Там не покладають сподівання на мир, який полягатиме у тому, що Західна Європа змусить українців, щоб вони віддали свою землю Путіну, щоб погодилися на його вимоги", - наголосив польський лідер.

За його словами, українці на це не погодяться з багатьох причин.

"Вони не погодяться на це, адже вже пролито ріки крові та росіяни знищують їхню країну. Сама жага помсти і потреба відвоювати своє є настільки потужною, що я не вірю у те, що українці погодяться на мирну угоду, яка полягатиме у тому, що росіяни заберуть чергові квадратні кілометри української землі", - додав Дуда.

Він додав, що українці не погодяться на це з політичних причин. Дуда пояснив, якби знайшовся якийсь політик, який на це погодиться, то його політична кар’єра в Україні відразу завершиться.

"Тому, якщо хтось із західних політиків думає, що змусить сьогодні українців поступитися путіну, як недавно про це говорив Берлусконі, то він глибоко помиляється", - підсумував президент Польщі.

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