Захід не змусить українців віддати свою землю Путіну, - Дуда
Західні політики помиляються, якщо думають, що зможуть переконати українців піти на поступки Путіну і знову віддати йому частину території України.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я переконаний на 100%, що українці борються всіма силами і продовжать боротися. Там не покладають сподівання на мир, який полягатиме у тому, що Західна Європа змусить українців, щоб вони віддали свою землю Путіну, щоб погодилися на його вимоги", - наголосив польський лідер.
За його словами, українці на це не погодяться з багатьох причин.
"Вони не погодяться на це, адже вже пролито ріки крові та росіяни знищують їхню країну. Сама жага помсти і потреба відвоювати своє є настільки потужною, що я не вірю у те, що українці погодяться на мирну угоду, яка полягатиме у тому, що росіяни заберуть чергові квадратні кілометри української землі", - додав Дуда.
Він додав, що українці не погодяться на це з політичних причин. Дуда пояснив, якби знайшовся якийсь політик, який на це погодиться, то його політична кар’єра в Україні відразу завершиться.
"Тому, якщо хтось із західних політиків думає, що змусить сьогодні українців поступитися путіну, як недавно про це говорив Берлусконі, то він глибоко помиляється", - підсумував президент Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
Лазурного берегу та Куршавелю - чісто русскоязичних рєгіонов
А от Зе мае інши ОМАНлеві
Плани.
Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time.
А можна невелике опитування читачів у мене на сторінці? Я винятково з позицій логіки.
Наскільки я розумію, найвпливовіша людина - це та людина, яка найбільше впливає на перебіг поточних подій. Без якого перебіг подій був би зовсім іншим.
От як Байден впливає на перебіг подій, я бачу. От він реально пи*ць як впливає. Цей мужик зараз впливає в історичному масштабі за часом і в масштабах континентів за розміром. Як Джонсон впливає перебіг подій, бачу. Як впливають Залужний та Пашинський. Я бачу навіть, як Орбан впливає на перебіг подій.
У зв'язку з чим питання.
Скажіть, як по-вашому - якби Володимир Зеленський раптом перестав існувати, що змінилося б?
Моя відповідь - ЗАГАЛОМ НІХ*Я.
Ну, тобто зовсім. Взагалі нічого. Повністю.
Якщо зараз Володимира Олександровича вкрадуть марсіани, з'їдять рептилоїди з Нібіру або викраде НЛО - взагалі нічого не зміниться. Ні в країні, ні у світі.
ЗСУ так само триматимуть оборону. Залужний та Марченко так само триматимуть фронт. Марченко так само триматиме фронт під підпискою. Чорновол так само судитимуть за «Стугни». Байден так само даватиме лендліз. Світ так само підтримуватиме грошима. Естонія так само відправлятиме «Стінгери». Волонтери так само шукатимуть каски. ТРО та добровольці так само потоком йтимуть у військкомати. Польща так само виділятиме бензин. Медведчук так само даватиме свідчення на Порошенка. А ні, стоп. Ось тут ситуація точно змінилася б.
Такий самий стан речей був би хоч у першу добу, хоч у десяту. Втік би, не втік би - не було б взагалі жодної різниці.
Ну, хіба що, у перші дні психологічно було б важче. Загибель або евакуація президента країни - хоч би яким він був - це все ж таки важкий удар по моральному стану як армії, так і країни в цілому. Це так. Це правда. Але це ефект короткочасний і все ж таки із галузі психологічного. А не речового.
Та й кількість відео на ютубі помітно скоротилася б.
Усе.
Так от, власне, саме питання.
На що, на вашу думку, впливає Володимир Зеленський, якщо він найвпливовіша людина у світі?
Я без жодного сарказму зараз.
Мені справді цікаво.
https://defence-line.org/2022/05/o-soxrannosti-putinskogo-lica-chast-1/ О сохранности путинского лица (4 части)