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Захід не змусить українців віддати свою землю Путіну, - Дуда

дуда

Західні політики помиляються, якщо думають, що зможуть переконати українців піти на поступки Путіну і знову віддати йому частину території України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний на 100%, що українці борються всіма силами і продовжать боротися. Там не покладають сподівання на мир, який полягатиме у тому, що Західна Європа змусить українців, щоб вони віддали свою землю Путіну, щоб погодилися на його вимоги", - наголосив польський лідер.

За його словами, українці на це не погодяться з багатьох причин.

"Вони не погодяться на це, адже вже пролито ріки крові та росіяни знищують їхню країну. Сама жага помсти і потреба відвоювати своє є настільки потужною, що я не вірю у те, що українці погодяться на мирну угоду, яка полягатиме у тому, що росіяни заберуть чергові квадратні кілометри української землі", - додав Дуда.

Він додав, що українці не погодяться на це з політичних причин. Дуда пояснив, якби знайшовся якийсь політик, який на це погодиться, то його політична кар’єра в Україні відразу завершиться.

"Тому, якщо хтось із західних політиків думає, що змусить сьогодні українців поступитися путіну, як недавно про це говорив Берлусконі, то він глибоко помиляється", - підсумував президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

територіальна цілісність (151) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+30
Українці то боряться.
Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
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24.05.2022 15:37
+24
Дуді респект!
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24.05.2022 15:40
+18
Не готувався? А може, саме готувався таким чином?
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24.05.2022 15:46
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Українці то боряться.
Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
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24.05.2022 15:37 Відповісти
Не готувався? А може, саме готувався таким чином?
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24.05.2022 15:46 Відповісти
чи не хоче Франція обговорити із рашкою "спірні території"
Лазурного берегу та Куршавелю - чісто русскоязичних рєгіонов
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24.05.2022 16:22 Відповісти
Захід Ні.
А от Зе мае інши ОМАНлеві
Плани.
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24.05.2022 15:39 Відповісти
из окопа строчишь?
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24.05.2022 15:47 Відповісти
Так как и ты, падаль, из подоляцкого окопа чешешь. Как вы, твари конченные зеленожопые, *******, хуже русни. Родину за баланду продаете.
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24.05.2022 15:55 Відповісти
похоже, землю уже пообещали. Или даже отдали.Украинцев деть некуда.
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24.05.2022 16:22 Відповісти
Процесс уже начался и первые територии отойдут Польше,за сколько не знаю,но подача красивая.
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24.05.2022 16:29 Відповісти
Дуді респект!
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24.05.2022 15:40 Відповісти
Был еще какой-то монолитный Запад .... а так рак, щука и гусь общипанный Шольц
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24.05.2022 15:40 Відповісти
А кто тогда каждый день сдает украинские территории? Запад? Что происходит?
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24.05.2022 15:40 Відповісти
Аркадій Бабченко 23.05.2022

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time.

А можна невелике опитування читачів у мене на сторінці? Я винятково з позицій логіки.

Наскільки я розумію, найвпливовіша людина - це та людина, яка найбільше впливає на перебіг поточних подій. Без якого перебіг подій був би зовсім іншим.

От як Байден впливає на перебіг подій, я бачу. От він реально пи*ць як впливає. Цей мужик зараз впливає в історичному масштабі за часом і в масштабах континентів за розміром. Як Джонсон впливає перебіг подій, бачу. Як впливають Залужний та Пашинський. Я бачу навіть, як Орбан впливає на перебіг подій.

У зв'язку з чим питання.

Скажіть, як по-вашому - якби Володимир Зеленський раптом перестав існувати, що змінилося б?

Моя відповідь - ЗАГАЛОМ НІХ*Я.

Ну, тобто зовсім. Взагалі нічого. Повністю.

Якщо зараз Володимира Олександровича вкрадуть марсіани, з'їдять рептилоїди з Нібіру або викраде НЛО - взагалі нічого не зміниться. Ні в країні, ні у світі.

ЗСУ так само триматимуть оборону. Залужний та Марченко так само триматимуть фронт. Марченко так само триматиме фронт під підпискою. Чорновол так само судитимуть за «Стугни». Байден так само даватиме лендліз. Світ так само підтримуватиме грошима. Естонія так само відправлятиме «Стінгери». Волонтери так само шукатимуть каски. ТРО та добровольці так само потоком йтимуть у військкомати. Польща так само виділятиме бензин. Медведчук так само даватиме свідчення на Порошенка. А ні, стоп. Ось тут ситуація точно змінилася б.

Такий самий стан речей був би хоч у першу добу, хоч у десяту. Втік би, не втік би - не було б взагалі жодної різниці.

Ну, хіба що, у перші дні психологічно було б важче. Загибель або евакуація президента країни - хоч би яким він був - це все ж таки важкий удар по моральному стану як армії, так і країни в цілому. Це так. Це правда. Але це ефект короткочасний і все ж таки із галузі психологічного. А не речового.

Та й кількість відео на ютубі помітно скоротилася б.

Усе.

Так от, власне, саме питання.

На що, на вашу думку, впливає Володимир Зеленський, якщо він найвпливовіша людина у світі?

Я без жодного сарказму зараз.

Мені справді цікаво.
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24.05.2022 16:01 Відповісти
На що впливає? Як мінімум, допомогу вибиває і це вже значно більше, ніж зробив Бабченко. Зараз стосовно його прямого обов'язку президента, а саме міжнародної політики, питань майже немає.
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24.05.2022 16:16 Відповісти
Лайно легше води тому й впливає на поверхнi. Усі його бачать. Вплив. Тime залишився теж здивований
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24.05.2022 16:30 Відповісти
Так собі аналогія. Для недорозвинутих діток. Бо ж, споглядач теж тоді лайно, раз його бачить.
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24.05.2022 16:46 Відповісти
Піди посидь деньок під артою, а потім нам розкажеш як, хто і чому здає каждий дєнь тєріторіі.
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24.05.2022 15:46 Відповісти
Ех, Анджей, мало ти пістюлин відвішав нелоху, мало! Приїзжай знову, виправляй недоробочку!
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24.05.2022 15:40 Відповісти
На нас тиснуть, як Чемберлен на Чехословакію. Зе має вистояти.
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24.05.2022 15:41 Відповісти
Так оно очень устойчивое -четыре месяца весь мир криком кричал,что ***** нападет ,а буба им шах и мат -разминировал Чонгар и оголил границу с Беларусью .
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24.05.2022 16:02 Відповісти
Тов. Сталин тоже с началом войны ошибся.
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24.05.2022 17:42 Відповісти
А наше чудо зелене каже що не треба повертати території до 24 лютого татреба віддати кацапам Крим та Донбас
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24.05.2022 15:41 Відповісти
не звизди, айдгеноссе. именно Обама в лице пана Бидона призвал Украину тогда не оказывать военного сопротивления. Макрель и прочие Оланды вспоминать, вообще полный зашквар.
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24.05.2022 15:52 Відповісти
кацарылая свинособака совнем никуя не палится "Бидона".... пшел накуй чмо рашисткое!
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24.05.2022 16:27 Відповісти
Уточни, мразь, кто кричал про то что танки не должны выезжать? Опять, зеленожопые падали переводят стрелки? Кричала ваша любимая жулька тимошенница, не надейся, мразь **********, на короткую память у людей. Твой гринпоц тоже был на словах "крутой вояка" за Крым и четырежды уклонист при этом, как и ты, падаль, но воевать ни ты ни он за Крым, суки, не пошли киздели с диванов. И сейчас защищаешь продажную оманск-рашистскую консерву гринпоца. Иди, тварь, за руцким кораблем, ***********.
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24.05.2022 16:09 Відповісти
Давайте тільки про Меркель "героїчну" нічого такого не розповідати. Покопайтеся трохи вдумливіше в темі, а також трохи в історії.
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24.05.2022 16:10 Відповісти
главное от своих гнид избавиться
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24.05.2022 15:43 Відповісти
Натякаєш, що тобі вже пора?
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24.05.2022 15:52 Відповісти
"кто как обзывается..." (с)
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24.05.2022 18:13 Відповісти
біда в тім, що вирішують не українці, а єрмак, зєнєлох і агрохламідія.
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24.05.2022 15:43 Відповісти
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24.05.2022 15:44 Відповісти
Захід не погодиться, а от Чмо ******-****** чмо - зголоситься, аж із штанців вистрибне!

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24.05.2022 15:54 Відповісти
Дуда респект! Польша+Украина=Братья!!!
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24.05.2022 15:48 Відповісти
Ну не надо про братьев...неужели нельзя поддерживать с союзной страной нормальные отношения без "братушек" - нам и так повезло,что их у нас было не десять.
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24.05.2022 15:58 Відповісти
Линия обороны.
https://defence-line.org/2022/05/o-soxrannosti-putinskogo-lica-chast-1/ О сохранности путинского лица (4 части)
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24.05.2022 15:51 Відповісти
Тема "пойти на уступки", это разведка боем со стороны европы. Под конец так и предложат, типа война затянулась, ресурсы истощены и так далее.
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24.05.2022 15:52 Відповісти
Слава Богу есть союзники - Польша, Балтика, Америка и Британия.
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24.05.2022 16:41 Відповісти
Союзники это притворцы. Самые настоящие союзники вам это ваш народ. А остальные играют в "геополитику".
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24.05.2022 17:03 Відповісти
НаиМныыыый...зебоба просто скажет ,что "про@бал" ,а идиоты подхватят "бееееедненький,как он устал"...А если честно ,то я вдруг поняла,что у зекрысы вообще нет светлого будущего -когда бы война не закончилась ...слишком много и чревато оно "про@бало"...
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24.05.2022 15:55 Відповісти
Відриваємо карту,дивимося,закриваємо без західу вже окуповано 20%.
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24.05.2022 16:05 Відповісти
От лохі. Нє-лох вже віддав.
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24.05.2022 16:23 Відповісти
Спасибо, конечно Анджий! Только ты ошибаешься. Если Запад захочет (ему будет это выгодно), то "заставлять" Украину никто не будет. Просто перестанут помогать оружием и деньгами.
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24.05.2022 16:42 Відповісти
И на следующих же выборах слетят.
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24.05.2022 18:15 Відповісти
Дуда заранее оправдывается в том в чем его и Запад уже собрались обвинить герои на Банковой. Видимо Запад наученный горьким опытом меморандума намерений о ненападении предпринимает шаги на упреждение будущих заявлений Зеленского. По мнению Зеленского именно на Западе и Германии лежит ответственность за Минские соглашения где коррумпированную украинскую власть заставили силой и через пытки его подписать. Теперь очередь дошла до сдачи территорий и опять проклятый Запад гадит патриоту Зеленскому и он вынужден сдать Украину до Днепра.
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24.05.2022 16:56 Відповісти
Мінські домовленності дали можливість створити ЗСУ, провести реформи, та ..дали можливість БІЛЬШОСТІ виборців зеленської влади бачити війн тільки по телевізору.
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24.05.2022 17:09 Відповісти
Саме ТІЛЬКИ спротив та така позиція справжніх українців НЕ ДОЗВОЛЯЄ Zевладі відкрито заявити про зраду! Але УСІ її дії та факти це підтверджують! Щоб там гарного не кричали з ОПИ.
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24.05.2022 17:07 Відповісти
А до чого тут Захід, розмови про здачу території веде великий вояка Боневтік.
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24.05.2022 21:02 Відповісти
 
 