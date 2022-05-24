82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців вважають, що жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, соціологи поставили запитання про готовність територіальних поступок для досягнення миру.

"Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - зазначили в КМІС.

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

Зокрема, серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).

Опитування проводили 13-18 травня 2022. В ньому брали участь дорослі громадяни України (старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

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