УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 367 81

82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

україна

Більшість українців вважають, що жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, соціологи поставили запитання про готовність територіальних поступок для досягнення миру.

"Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - зазначили в КМІС.

82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС 01

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС 02

Зокрема, серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).

Опитування проводили 13-18 травня 2022. В ньому брали участь дорослі громадяни України (старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Читайте: Серед українських біженців понад 51% становили жителі сходу та півдня України, - опитування Центру Разумкова

82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС 03

Автор: 

опитування (1930) територіальна цілісність (151) КМІС (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Кремлівські гниди,всіх мастей,запам'ятайте назавжди,жодного міліметра!!!)))
показати весь коментар
24.05.2022 12:03
+46
багато готові не сумнівайтесь тільки щось ми не потрібні багато чув от знайомих які вдруге зьявлюяться в війскомат а їм кажуть чекайте все укомплектовано
показати весь коментар
24.05.2022 12:06
+40
бо якщо зараз поступитись, то сьогодняшні жертви будуть даремні, і перспектива нових - у всій красі...
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
показати весь коментар
24.05.2022 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлівські гниди,всіх мастей,запам'ятайте назавжди,жодного міліметра!!!)))
показати весь коментар
24.05.2022 12:03 Відповісти
Чекайте, це ще зЕбеня-марафон не допрацював.
Бо членством в НАТО вже готові пожертвувати, заради ще одного гарантійного папірця ні про що.
показати весь коментар
24.05.2022 12:59 Відповісти
Не будь таким жлобом,1 см можно😀
показати весь коментар
24.05.2022 17:33 Відповісти
І тільки у вигляді попелу на дні майонезної баночки!
показати весь коментар
24.05.2022 18:17 Відповісти
Та ладно, хай все на ширину прикордонного стовпчика.
показати весь коментар
24.05.2022 18:41 Відповісти
бо якщо зараз поступитись, то сьогодняшні жертви будуть даремні, і перспектива нових - у всій красі...
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
показати весь коментар
24.05.2022 12:04 Відповісти
100 років тому так і було. Через 10 років їли власних дітей.
показати весь коментар
24.05.2022 14:46 Відповісти
А скільки із цих 82% готові наразі прямо зараз взяти зброю до рук і їхати на фронт захищати ці території ?
показати весь коментар
24.05.2022 12:04 Відповісти
багато готові не сумнівайтесь тільки щось ми не потрібні багато чув от знайомих які вдруге зьявлюяться в війскомат а їм кажуть чекайте все укомплектовано
показати весь коментар
24.05.2022 12:06 Відповісти
При наявності зброї- переважна більшість. А є ще такі, які залюбки поїдуть не на фронт, а партизанити на ці теріторії.
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
наразі кількість бажаючих вступити до лав ЗСУ значно перевищує потреби самих ЗСУ.
принаймі, так кажуть у військоматах.
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
Захист рідної країни - це обов'язок громадянина, а не бажання.
показати весь коментар
24.05.2022 12:10 Відповісти
больше половины точно , но ...не берут , в военкомате сказали : пока , только с боевым опытом.
показати весь коментар
24.05.2022 12:19 Відповісти
Ці % явно з оп і сн.може жопоблок
показати весь коментар
24.05.2022 12:22 Відповісти
тут головне - мати ту зброю, яку можна "взяти в руки" і з якою можна було би почати нарешті наступ, щоб гнати загарбників. наразі - маємо переважно зброю для оборони...
показати весь коментар
24.05.2022 21:53 Відповісти
Цей графік можна сприймати як, перепис розумного населення
показати весь коментар
24.05.2022 12:04 Відповісти
патріотизм і розум, речі різні. Добре якщо вони співпадають, але не завжди.
показати весь коментар
24.05.2022 12:19 Відповісти
Пересрали бубочці "границьі 23 февраля". А він так старається. Найвблювовіша людина у світі...
показати весь коментар
24.05.2022 12:04 Відповісти
Ясна річ "границьі 23 февраля" цеж кремлівський сценарій,проте трохи засторілий,зараз мова йде про позиції на сьогодня!!!)))
показати весь коментар
24.05.2022 12:30 Відповісти
Це пану президенту на замітку, щоб і не думав на цю тему, бо буде горе йому.
показати весь коментар
24.05.2022 12:05 Відповісти
ой, горе йому і так буде. але може трапитись і кабзда...
показати весь коментар
24.05.2022 12:09 Відповісти
А что вы вообще подразумеваете под ЗАВЕРШЕНИЕМ ВОЙНЫ? Вы тупо впариваете нам капитуляцию и называете это завершением войны. Это все равно что доктор зайдет к вам в палату и просит подписать ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ. И у вас не возникнет подозрение что вас куда то повезут на каталке после подписанного? Япония между прочим, до сих пор не подписала мирный договор с РФ потому что ее территория сейчас под окупацией.
показати весь коментар
24.05.2022 12:05 Відповісти
... и кстати, то что вы там написали уже тянет на уголовную статью, пытаясь еще и манипулировать. Если Украина добровольно отдаст свои территории окупантам ради *мира* то о какой независимости может вообще идти речь? И вы стеснительно умолчали что вместе с территориями вы отдаете окупантам миллионы наших людей на уничтожение
показати весь коментар
24.05.2022 12:17 Відповісти
"ради мира" , говорят рашисты, - такого понятия как Украина и украинец вообще быть не должно, так что вряд ли рашка удовлетворится 20% украинских территорий
показати весь коментар
24.05.2022 21:58 Відповісти
Тем более что мирный договор с Парашей-он не стоит бумаги на которой подписан))) Какие договоры могут быть с террористами,гопниками,убийцами? Вы серьезно? Параша будет выполнять договоры только между собой и более сильными странами:США и Китай. И только потому что знает-иначе получит по голове. На более слабых Параша всегда будет плевать-это логика русской нации,нации гопников и рабов
показати весь коментар
24.05.2022 15:13 Відповісти
а хто ці 12 відсотків дурнів. Так, саме дурнів, не зрадників, а дурнів. вони не розуміють, що без повної поразки россія просто нападе знову за 2-3 роки і ще більшими вйсками...
показати весь коментар
24.05.2022 12:06 Відповісти
Це не дурні! Це приховані колаборанти які не бажають відповісти
на конкретне питання. Вони думають що всілися на дві табуретки
та думають чи то в Україні "спецоперація" ***** чи то війна яку
кремлівський карлан розв'язав? Не можуть відповісти бачите.
Продажні свинюки!!!
показати весь коментар
24.05.2022 12:22 Відповісти
я вам открою секрет полишинеля - даже с отвоеванными границами война не закончится.
показати весь коментар
24.05.2022 14:15 Відповісти
принаймні не будемо рашку заохочувати.
показати весь коментар
24.05.2022 14:51 Відповісти
не сумнівайтесь - раніше були 73 % , це відпочкована підгрупа з них !!
показати весь коментар
24.05.2022 17:02 Відповісти
А дослідження проводив карманний медведчуковський втікач? Та 100% українців не бажають задабрювати дракона
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
Вы там вообще *бнулись даже проводя такие опросы. Что значит завершение войны отдав территорию и людей окупантам? Ето же капитуляция. Вы гниды меня бесили когда в 2014 году называли росийских окупантов зелеными человечками, таким образом как бы подыгрывая окупантам и делая Рашку не стороной конфликта чтобы продолжать с ней торговать и сотрудничать. Вот к чему все ето привело.
показати весь коментар
24.05.2022 12:09 Відповісти
Ви тількі подивиться як заспівали продажні представникі Європи!
Проститут Макрон,макаронніки завили,шольці які вже давно скуплені,
угорськи лобизателі путінської дупи ніяк не можуть заспокоїтися,та
інша європейська шантрапа. Вони вже забажали щоб Україна здалася
для того щоб зберегти морду кацапського вурдалака та приняла його
умови. Ніколи тому не бути! Україна повинна бути звільненою вся!
Смерть рашистам-нацистам! Й Господь Бог нам допоможе,віримо
в нашу героїчну Армію! Слава нашим захисникам й допомогаємо ім!
показати весь коментар
24.05.2022 12:44 Відповісти
А Европе нахер твоя Украина всралась,им что Крым перепишут или Мариуполь?
Не надо свои болезни на других пихать.
Если Вовуся воевать не хочет,то виновата Меркельша.
показати весь коментар
24.05.2022 13:06 Відповісти
Крим їм не перепишуть, а от мати то все що маємо ми, на своїй території жоден німець і навіть угорець не захоче, то вони такі мудрі, допоки думають, що це від них далеко, і що їм не перепаде, але як заявляє кісельов, ракета до Берліна за 15 мінут долітає.
показати весь коментар
24.05.2022 14:48 Відповісти
Интересно спросить этих кто проводил опрос и те 18% которым все равно на каком языге разговаривать, если в их квартиру поселить наркомана в комнату в которой этот наркоман убил ихнего ребенка, они согласны подписать с ним мир и делить один холодильник и свою жену?
показати весь коментар
24.05.2022 12:13 Відповісти
Зеля відноситься до тих 18% котрі можуть зрадити країну.
показати весь коментар
24.05.2022 12:14 Відповісти
Акакаяразница під яким прапором на фортеп'яні грати!!!))
показати весь коментар
24.05.2022 12:21 Відповісти
Вся Украина знает историю Чечни. Когда де факто всрав первую войну, паРаша подписала хасавюртовский мир, отожралась, придумала повод и опять полезла в Чечню, превратив ее в свою колонию. Отдать территории паРаше - значит дать ей повод отожраться и снова напасть на Украину, уже гораздо сильнее подготовившись.
показати весь коментар
24.05.2022 12:18 Відповісти
навіть як поступитись територіями війна не припинеться, навпаки вони на тих територіях проведуть тотальну мобілізацію і будуть кидати як мясо.
показати весь коментар
24.05.2022 12:20 Відповісти
Правильно. После всего что русские сделали никаких уступок. Главное вернуть Крым. Я заметил его стали выносить за скобки на переговорах. А ведь крымские татары с 2014 с первых были за нас...
показати весь коментар
24.05.2022 12:26 Відповісти
так заради Криму русскіє захоплювали Донецьк і Луганськ, а навіщо їм Крим був? А Крим це вигідний плацдарм для нападу з моря, суші і повітря. І не тільки на Україну.
показати весь коментар
24.05.2022 14:50 Відповісти
Вибравши мир за території ми дістанете війну на території яка нам залишиться.
показати весь коментар
24.05.2022 12:29 Відповісти
А що це за 18%?
показати весь коментар
24.05.2022 12:32 Відповісти
Не переключайте канал, за годину виступить найогидніший лідор **********, і розкаже, що у них вже плани змінилися - замість кордонів на 23.02 хочуть кордони на 01.01.2014.
Просто насєлєнію потрібно вішати локшину саме ту, яку він хоче чути, а не ту за яку домовилився зелох з патрушевим у омані.
показати весь коментар
24.05.2022 12:34 Відповісти
@Super Gut

А хіба там в Омані був Патрушев, не Козак?
показати весь коментар
25.05.2022 02:44 Відповісти
Питанна поставленне ідіотське .

Бо не має жодного . півторю жодного аргумента , що подальше продовження війни може якось збільшити загрозу незалежності .
Дійсність диамедрально протилежна . Кожна година продовження нищення орків приближує годину руйнації Московії -- саме так . А це сбільшує стійкість державного статусу України .

Якщо й казати "пачєснаку" ціну цього питання так це додадкові життя українських славетних вояк й мирних жителів . Ось це відверта розмова .

Підкреслюю питання це смердить близкою присутністю до нього таких потвор як Єрмак , Демченко , Татаров й помічник зрадника й шибеника Майдану Сівковича - Гетьманцев .
показати весь коментар
24.05.2022 12:37 Відповісти
"СЛУГИ" ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИМ ДОЗВОЛЯТЬ СТРАТУ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ БЕЗ СУДУ"
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.
показати весь коментар
24.05.2022 13:06 Відповісти
Боятся зелёные мрази армейцев...
Поэтому и Азов марика слили.
показати весь коментар
24.05.2022 14:16 Відповісти
Во время войны должна быть смертная казнь, но в первую очередь для врага. Понятно кто у "зеленых" враги.
показати весь коментар
24.05.2022 16:03 Відповісти
А что у нас уже территории по опросам
дарят,к чему этот высер?
Задаётся мне Вовуся уже подготавливает онляйн опрос
показати весь коментар
24.05.2022 13:03 Відповісти
Це опитування точно не було Вовиною ідеєю. Це Разумков проводить свою гру.

Але в даному випадку треба йому подякувати за дуже своєчасний «холодний душик» для любителя заглядати у путінське о(ч)ко.
показати весь коментар
25.05.2022 02:48 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 13:03 Відповісти
И на хрена такие "опросы" нужны во время войны? Еще и по Запад-Восток. Агентура врага работает.
показати весь коментар
24.05.2022 13:38 Відповісти
Главное чтоб Зеленский бил не готовий к уступкам.
показати весь коментар
24.05.2022 13:43 Відповісти
У Медведчука завжди був під рукою політолог, памятаєте його, патлатий і бородатий, в нього при обшуку (він здриснув до Арешту) знайшли соціологію про підтримку рузге. Малював прохвост прямо на кухні а Беседа регулярно платив. Ну яке, твою ......, опитування під час війни ? Заплатили прохвостам бабки вперед і вони підтасовують результат. Колись була інфа як директорку КМІСа розвели і вона обговорила сума платежу і черговість "соцдослідження" і потім пранкери прокрутили записи.
показати весь коментар
24.05.2022 13:57 Відповісти
Погребинський звали ту мавпу, зараз ховається мабуть в паРащі.
показати весь коментар
24.05.2022 15:09 Відповісти
Які нахрін поступки!? Забуваємо це слово і думаємо стратегічно! Повне повернення територій наразі окупованих! Це раз. Для безпеки азовського моря нам треба повернути/здобути Кубань! Це два. Для безпеки столиці потрібно розширити територію на північ. Це три. Україна має багатіти і не лише економічно! Досить поразок, 'пройобів', втрат, скиглення і прибідніння!!!!! Нарощуємо апетити!!!!
показати весь коментар
24.05.2022 14:28 Відповісти
12 відсотків дурнів - комуняки, опзж, разних мастей социалисты, совки(ватники).
показати весь коментар
24.05.2022 14:33 Відповісти
люди не хочуть війни, і саме тому не погоджуються на поступки. Поступатися агресору - заохочувати його. Крім того "дай русскому палець і він відкусить цілу руку. По саму голову".
показати весь коментар
24.05.2022 14:53 Відповісти
ТУТ ВЖЕ ЗА ОДНЕ ТАКЕ ЗАПИТАННЯ ТРЕБА САДЖАТИ У ТЮРМУ - ст. 111 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
24.05.2022 15:08 Відповісти
А И наче-бы Коломойский с Зелей давно слили-бы Украину и договорились посередине. Поэтому Зеля и стал таким патриотом с начала войны хоть в душе он коллаборант-понимает что украинский народ ему не даст слить Украину
показати весь коментар
24.05.2022 15:09 Відповісти
я вам ничего не должен
показати весь коментар
24.05.2022 15:11 Відповісти
Ми готові вбити всіх росіян задля повернення наших територій https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
показати весь коментар
24.05.2022 15:12 Відповісти
Після закінчення війни (однозначно через Перемогу України) усіх тих хто ладен віддати українську землю ворогу треба як мінімум позбавляти громадянства України, а краще - депортувати у мокшандію(звідки свого часу завезли їхніх предків, чи може й їх самих). Із таким гнидючим набрідом нам геть не по дорозі, вони усіма своїми силами будуть шкодити розвитку нашої країни та "встромляти палиці" в колеса нашого невпинного поступу до процвітання. Це саме стосується і щодо усієї чинушно-прокурворсько-кривосуддівської та мусорської "братви"! Усій цій гнидотній погані не має бути місця на українській землі!
показати весь коментар
24.05.2022 15:45 Відповісти
никаких уступок, у нас нет выбора, уступим и через пару лет новая мясорубка уже по днепру, хотя можно как тот лох с флагом из крыма выходил)) потом еще медальку получил...
показати весь коментар
24.05.2022 15:50 Відповісти
Кто вообще во время войны опросы проводит?
показати весь коментар
24.05.2022 15:58 Відповісти
Зе лох и его команда
показати весь коментар
24.05.2022 16:01 Відповісти
За такой "опрос" во время войны должна быть уголовная ответственность. А тот кто его публикует это соучастник. До какого дна нужно опуститься после Бучи чтобы распространять такую новость Это опрвдание агрессии и геноцида.
показати весь коментар
24.05.2022 16:14 Відповісти
Неужели что-то дошло? 73% выбрали клована, обещавшего договорится посередине.
показати весь коментар
24.05.2022 17:03 Відповісти
Я считаю,что Украина должна получить контроль над своими территориями, согласно договора от 1991 и 2007 года, между Украиной и российской федерацией. плюс ещё территория России для ведения боевых действий на случай агрессии России. никаких мирных договоров с Россией подписывать нельзя, потому что она их не соблюдает.
показати весь коментар
24.05.2022 17:41 Відповісти
навіть більше напишу: сама рашка не готова тримати українські землі в окупації! окупація тримається поки москалі тримають десятки тисяч своїх недовояк (більшість своєї недоармії) на українських землях, оголюючи при цьому саму ********* по всіх фронтах! скільки місяців, років москалі зможуть так протягнути??? чи їм вже самим насрати на свою безпеку - головне, щоб Україну завоювати і окупувати? вони справді думають, що їх врятують ядерні ракети при справжньому шухері? щоб не вийшло так в кінці, що вони і Україну просруть і паРашу! ХАХАХАХААХ!!!!
показати весь коментар
24.05.2022 17:42 Відповісти
Сдача территорий гарантирует десятикратное увеличение потерь на следующем этапе войны с оккупантом.
показати весь коментар
24.05.2022 17:50 Відповісти
82% не готові, а одна зелена гнида готова.
показати весь коментар
24.05.2022 17:52 Відповісти
При Сталине организаторы такого проса уже висели бы или лежали с дыркой в голове.
показати весь коментар
24.05.2022 18:00 Відповісти
Хто с... замовляє цю пуйню???
Оно б.я, Турчинов, секретар РНБО, головнокомандуючий військом, поступився Кримом, східними областями і що ми отримали? Кровожерливого пуйла якому все мало...
показати весь коментар
24.05.2022 19:43 Відповісти
І лише zелена чепуха проти відновлення території. І звичайно ж проти NATO.
показати весь коментар
24.05.2022 20:53 Відповісти
Шо за херня? Какой опрос? Это шо, типа, вместо рехверендума?. А якбы нашлись 73% - за сдачу территорий, шо , Зеленский бы с чистой душой отдал ***** Херсонщину и Данбас? Для кого эти опросы?
показати весь коментар
24.05.2022 20:54 Відповісти
Неужели в Офисе Пройбов работает аж 18% украинцев?
Хотя ..с ботами ... с массовкой .... с независимой журналистикой .... может и да.
показати весь коментар
24.05.2022 21:42 Відповісти
 
 