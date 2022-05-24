82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців вважають, що жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Так, соціологи поставили запитання про готовність територіальних поступок для досягнення миру.
"Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - зазначили в КМІС.
У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).
Зокрема, серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).
Опитування проводили 13-18 травня 2022. В ньому брали участь дорослі громадяни України (старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.
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Бо членством в НАТО вже готові пожертвувати, заради ще одного гарантійного папірця ні про що.
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
принаймі, так кажуть у військоматах.
на конкретне питання. Вони думають що всілися на дві табуретки
та думають чи то в Україні "спецоперація" ***** чи то війна яку
кремлівський карлан розв'язав? Не можуть відповісти бачите.
Продажні свинюки!!!
Проститут Макрон,макаронніки завили,шольці які вже давно скуплені,
угорськи лобизателі путінської дупи ніяк не можуть заспокоїтися,та
інша європейська шантрапа. Вони вже забажали щоб Україна здалася
для того щоб зберегти морду кацапського вурдалака та приняла його
умови. Ніколи тому не бути! Україна повинна бути звільненою вся!
Смерть рашистам-нацистам! Й Господь Бог нам допоможе,віримо
в нашу героїчну Армію! Слава нашим захисникам й допомогаємо ім!
Не надо свои болезни на других пихать.
Если Вовуся воевать не хочет,то виновата Меркельша.
Просто насєлєнію потрібно вішати локшину саме ту, яку він хоче чути, а не ту за яку домовилився зелох з патрушевим у омані.
А хіба там в Омані був Патрушев, не Козак?
Бо не має жодного . півторю жодного аргумента , що подальше продовження війни може якось збільшити загрозу незалежності .
Дійсність диамедрально протилежна . Кожна година продовження нищення орків приближує годину руйнації Московії -- саме так . А це сбільшує стійкість державного статусу України .
Якщо й казати "пачєснаку" ціну цього питання так це додадкові життя українських славетних вояк й мирних жителів . Ось це відверта розмова .
Підкреслюю питання це смердить близкою присутністю до нього таких потвор як Єрмак , Демченко , Татаров й помічник зрадника й шибеника Майдану Сівковича - Гетьманцев .
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.
Поэтому и Азов марика слили.
дарят,к чему этот высер?
Задаётся мне Вовуся уже подготавливает онляйн опрос
Але в даному випадку треба йому подякувати за дуже своєчасний «холодний душик» для любителя заглядати у путінське о(ч)ко.
Оно б.я, Турчинов, секретар РНБО, головнокомандуючий військом, поступився Кримом, східними областями і що ми отримали? Кровожерливого пуйла якому все мало...
Хотя ..с ботами ... с массовкой .... с независимой журналистикой .... может и да.