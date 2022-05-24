Запад не заставит украинцев отдать свою землю Путину, - Дуда
Западные политики ошибаются, если думают, что смогут убедить украинцев пойти на уступки Путину и снова отдать часть территории Украины.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я убежден на 100%, что украинцы борются всеми силами и продолжат бороться. Там не надеются на мир, который будет заключаться в том, что Западная Европа заставит украинцев, чтобы они отдали свою землю Путину, чтобы согласились на его требования", - подчеркнул он. польский лидер.
По его словам, украинцы на это не согласятся по многим причинам.
"Они не согласятся на это, ведь уже пролиты реки крови и россияне уничтожают их страну. Сама жажда мести и потребность отвоевать свое настолько мощна, что я не верю в то, что украинцы согласятся на мирное соглашение, которое будет заключаться в том, что россияне заберут очередные квадратные километры украинской земли", – добавил Дуда.
Он добавил, что украинцы не согласятся на это по политическим причинам. Дуда объяснил, если бы нашелся какой-нибудь политик, который на это согласится, то его политическая карьера в Украине сразу завершится.
"Поэтому если кто-то из западных политиков думает, что заставит сегодня украинцев уступить Путину, как недавно об этом говорил Берлускони, то он глубоко ошибается", - подытожил президент Польши.
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Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
Лазурного берегу та Куршавелю - чісто русскоязичних рєгіонов
А от Зе мае інши ОМАНлеві
Плани.
Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time.
А можна невелике опитування читачів у мене на сторінці? Я винятково з позицій логіки.
Наскільки я розумію, найвпливовіша людина - це та людина, яка найбільше впливає на перебіг поточних подій. Без якого перебіг подій був би зовсім іншим.
От як Байден впливає на перебіг подій, я бачу. От він реально пи*ць як впливає. Цей мужик зараз впливає в історичному масштабі за часом і в масштабах континентів за розміром. Як Джонсон впливає перебіг подій, бачу. Як впливають Залужний та Пашинський. Я бачу навіть, як Орбан впливає на перебіг подій.
У зв'язку з чим питання.
Скажіть, як по-вашому - якби Володимир Зеленський раптом перестав існувати, що змінилося б?
Моя відповідь - ЗАГАЛОМ НІХ*Я.
Ну, тобто зовсім. Взагалі нічого. Повністю.
Якщо зараз Володимира Олександровича вкрадуть марсіани, з'їдять рептилоїди з Нібіру або викраде НЛО - взагалі нічого не зміниться. Ні в країні, ні у світі.
ЗСУ так само триматимуть оборону. Залужний та Марченко так само триматимуть фронт. Марченко так само триматиме фронт під підпискою. Чорновол так само судитимуть за «Стугни». Байден так само даватиме лендліз. Світ так само підтримуватиме грошима. Естонія так само відправлятиме «Стінгери». Волонтери так само шукатимуть каски. ТРО та добровольці так само потоком йтимуть у військкомати. Польща так само виділятиме бензин. Медведчук так само даватиме свідчення на Порошенка. А ні, стоп. Ось тут ситуація точно змінилася б.
Такий самий стан речей був би хоч у першу добу, хоч у десяту. Втік би, не втік би - не було б взагалі жодної різниці.
Ну, хіба що, у перші дні психологічно було б важче. Загибель або евакуація президента країни - хоч би яким він був - це все ж таки важкий удар по моральному стану як армії, так і країни в цілому. Це так. Це правда. Але це ефект короткочасний і все ж таки із галузі психологічного. А не речового.
Та й кількість відео на ютубі помітно скоротилася б.
Усе.
Так от, власне, саме питання.
На що, на вашу думку, впливає Володимир Зеленський, якщо він найвпливовіша людина у світі?
Я без жодного сарказму зараз.
Мені справді цікаво.
https://defence-line.org/2022/05/o-soxrannosti-putinskogo-lica-chast-1/ О сохранности путинского лица (4 части)