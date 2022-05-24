Запад не заставит украинцев отдать свою землю Путину, - Дуда

Западные политики ошибаются, если думают, что смогут убедить украинцев пойти на уступки Путину и снова отдать часть территории Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден на 100%, что украинцы борются всеми силами и продолжат бороться. Там не надеются на мир, который будет заключаться в том, что Западная Европа заставит украинцев, чтобы они отдали свою землю Путину, чтобы согласились на его требования", - подчеркнул он. польский лидер.

По его словам, украинцы на это не согласятся по многим причинам.

"Они не согласятся на это, ведь уже пролиты реки крови и россияне уничтожают их страну. Сама жажда мести и потребность отвоевать свое настолько мощна, что я не верю в то, что украинцы согласятся на мирное соглашение, которое будет заключаться в том, что россияне заберут очередные квадратные километры украинской земли", – добавил Дуда.

Он добавил, что украинцы не согласятся на это по политическим причинам. Дуда объяснил, если бы нашелся какой-нибудь политик, который на это согласится, то его политическая карьера в Украине сразу завершится.

"Поэтому если кто-то из западных политиков думает, что заставит сегодня украинцев уступить Путину, как недавно об этом говорил Берлускони, то он глубоко ошибается", - подытожил президент Польши.

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