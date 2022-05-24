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Новости Война
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Запад не заставит украинцев отдать свою землю Путину, - Дуда

дуда

Западные политики ошибаются, если думают, что смогут убедить украинцев пойти на уступки Путину и снова отдать часть территории Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден на 100%, что украинцы борются всеми силами и продолжат бороться. Там не надеются на мир, который будет заключаться в том, что Западная Европа заставит украинцев, чтобы они отдали свою землю Путину, чтобы согласились на его требования", - подчеркнул он. польский лидер.

По его словам, украинцы на это не согласятся по многим причинам.

"Они не согласятся на это, ведь уже пролиты реки крови и россияне уничтожают их страну. Сама жажда мести и потребность отвоевать свое настолько мощна, что я не верю в то, что украинцы согласятся на мирное соглашение, которое будет заключаться в том, что россияне заберут очередные квадратные километры украинской земли", – добавил Дуда.

Он добавил, что украинцы не согласятся на это по политическим причинам. Дуда объяснил, если бы нашелся какой-нибудь политик, который на это согласится, то его политическая карьера в Украине сразу завершится.

"Поэтому если кто-то из западных политиков думает, что заставит сегодня украинцев уступить Путину, как недавно об этом говорил Берлускони, то он глубоко ошибается", - подытожил президент Польши.

Читайте: Россия должна вернуться к границам по состоянию на 24 февраля, - Зеленский

территориальная целостность (211) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+30
Українці то боряться.
Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
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24.05.2022 15:37
+24
Дуді респект!
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24.05.2022 15:40
+18
Не готувався? А може, саме готувався таким чином?
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24.05.2022 15:46
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Українці то боряться.
Але на рахунок оборони виникають питання які вже на часі. Маємо багато окупованих територій, які здавались за один день, бо просто ніхто не готувався до опору.
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24.05.2022 15:37 Ответить
Не готувався? А може, саме готувався таким чином?
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24.05.2022 15:46 Ответить
чи не хоче Франція обговорити із рашкою "спірні території"
Лазурного берегу та Куршавелю - чісто русскоязичних рєгіонов
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24.05.2022 16:22 Ответить
Захід Ні.
А от Зе мае інши ОМАНлеві
Плани.
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24.05.2022 15:39 Ответить
из окопа строчишь?
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24.05.2022 15:47 Ответить
Так как и ты, падаль, из подоляцкого окопа чешешь. Как вы, твари конченные зеленожопые, *******, хуже русни. Родину за баланду продаете.
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24.05.2022 15:55 Ответить
похоже, землю уже пообещали. Или даже отдали.Украинцев деть некуда.
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24.05.2022 16:22 Ответить
Процесс уже начался и первые територии отойдут Польше,за сколько не знаю,но подача красивая.
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24.05.2022 16:29 Ответить
Дуді респект!
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24.05.2022 15:40 Ответить
Был еще какой-то монолитный Запад .... а так рак, щука и гусь общипанный Шольц
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24.05.2022 15:40 Ответить
А кто тогда каждый день сдает украинские территории? Запад? Что происходит?
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24.05.2022 15:40 Ответить
Аркадій Бабченко 23.05.2022

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time.

А можна невелике опитування читачів у мене на сторінці? Я винятково з позицій логіки.

Наскільки я розумію, найвпливовіша людина - це та людина, яка найбільше впливає на перебіг поточних подій. Без якого перебіг подій був би зовсім іншим.

От як Байден впливає на перебіг подій, я бачу. От він реально пи*ць як впливає. Цей мужик зараз впливає в історичному масштабі за часом і в масштабах континентів за розміром. Як Джонсон впливає перебіг подій, бачу. Як впливають Залужний та Пашинський. Я бачу навіть, як Орбан впливає на перебіг подій.

У зв'язку з чим питання.

Скажіть, як по-вашому - якби Володимир Зеленський раптом перестав існувати, що змінилося б?

Моя відповідь - ЗАГАЛОМ НІХ*Я.

Ну, тобто зовсім. Взагалі нічого. Повністю.

Якщо зараз Володимира Олександровича вкрадуть марсіани, з'їдять рептилоїди з Нібіру або викраде НЛО - взагалі нічого не зміниться. Ні в країні, ні у світі.

ЗСУ так само триматимуть оборону. Залужний та Марченко так само триматимуть фронт. Марченко так само триматиме фронт під підпискою. Чорновол так само судитимуть за «Стугни». Байден так само даватиме лендліз. Світ так само підтримуватиме грошима. Естонія так само відправлятиме «Стінгери». Волонтери так само шукатимуть каски. ТРО та добровольці так само потоком йтимуть у військкомати. Польща так само виділятиме бензин. Медведчук так само даватиме свідчення на Порошенка. А ні, стоп. Ось тут ситуація точно змінилася б.

Такий самий стан речей був би хоч у першу добу, хоч у десяту. Втік би, не втік би - не було б взагалі жодної різниці.

Ну, хіба що, у перші дні психологічно було б важче. Загибель або евакуація президента країни - хоч би яким він був - це все ж таки важкий удар по моральному стану як армії, так і країни в цілому. Це так. Це правда. Але це ефект короткочасний і все ж таки із галузі психологічного. А не речового.

Та й кількість відео на ютубі помітно скоротилася б.

Усе.

Так от, власне, саме питання.

На що, на вашу думку, впливає Володимир Зеленський, якщо він найвпливовіша людина у світі?

Я без жодного сарказму зараз.

Мені справді цікаво.
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24.05.2022 16:01 Ответить
На що впливає? Як мінімум, допомогу вибиває і це вже значно більше, ніж зробив Бабченко. Зараз стосовно його прямого обов'язку президента, а саме міжнародної політики, питань майже немає.
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24.05.2022 16:16 Ответить
Лайно легше води тому й впливає на поверхнi. Усі його бачать. Вплив. Тime залишився теж здивований
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24.05.2022 16:30 Ответить
Так собі аналогія. Для недорозвинутих діток. Бо ж, споглядач теж тоді лайно, раз його бачить.
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24.05.2022 16:46 Ответить
Піди посидь деньок під артою, а потім нам розкажеш як, хто і чому здає каждий дєнь тєріторіі.
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24.05.2022 15:46 Ответить
Ех, Анджей, мало ти пістюлин відвішав нелоху, мало! Приїзжай знову, виправляй недоробочку!
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24.05.2022 15:40 Ответить
На нас тиснуть, як Чемберлен на Чехословакію. Зе має вистояти.
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24.05.2022 15:41 Ответить
Так оно очень устойчивое -четыре месяца весь мир криком кричал,что ***** нападет ,а буба им шах и мат -разминировал Чонгар и оголил границу с Беларусью .
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24.05.2022 16:02 Ответить
Тов. Сталин тоже с началом войны ошибся.
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24.05.2022 17:42 Ответить
А наше чудо зелене каже що не треба повертати території до 24 лютого татреба віддати кацапам Крим та Донбас
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24.05.2022 15:41 Ответить
не звизди, айдгеноссе. именно Обама в лице пана Бидона призвал Украину тогда не оказывать военного сопротивления. Макрель и прочие Оланды вспоминать, вообще полный зашквар.
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24.05.2022 15:52 Ответить
кацарылая свинособака совнем никуя не палится "Бидона".... пшел накуй чмо рашисткое!
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24.05.2022 16:27 Ответить
Уточни, мразь, кто кричал про то что танки не должны выезжать? Опять, зеленожопые падали переводят стрелки? Кричала ваша любимая жулька тимошенница, не надейся, мразь **********, на короткую память у людей. Твой гринпоц тоже был на словах "крутой вояка" за Крым и четырежды уклонист при этом, как и ты, падаль, но воевать ни ты ни он за Крым, суки, не пошли киздели с диванов. И сейчас защищаешь продажную оманск-рашистскую консерву гринпоца. Иди, тварь, за руцким кораблем, ***********.
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24.05.2022 16:09 Ответить
Давайте тільки про Меркель "героїчну" нічого такого не розповідати. Покопайтеся трохи вдумливіше в темі, а також трохи в історії.
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24.05.2022 16:10 Ответить
главное от своих гнид избавиться
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24.05.2022 15:43 Ответить
Натякаєш, що тобі вже пора?
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24.05.2022 15:52 Ответить
"кто как обзывается..." (с)
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24.05.2022 18:13 Ответить
біда в тім, що вирішують не українці, а єрмак, зєнєлох і агрохламідія.
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24.05.2022 15:43 Ответить
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24.05.2022 15:44 Ответить
Захід не погодиться, а от Чмо ******-****** чмо - зголоситься, аж із штанців вистрибне!

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24.05.2022 15:54 Ответить
Дуда респект! Польша+Украина=Братья!!!
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24.05.2022 15:48 Ответить
Ну не надо про братьев...неужели нельзя поддерживать с союзной страной нормальные отношения без "братушек" - нам и так повезло,что их у нас было не десять.
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24.05.2022 15:58 Ответить
Линия обороны.
https://defence-line.org/2022/05/o-soxrannosti-putinskogo-lica-chast-1/ О сохранности путинского лица (4 части)
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24.05.2022 15:51 Ответить
Тема "пойти на уступки", это разведка боем со стороны европы. Под конец так и предложат, типа война затянулась, ресурсы истощены и так далее.
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24.05.2022 15:52 Ответить
Слава Богу есть союзники - Польша, Балтика, Америка и Британия.
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24.05.2022 16:41 Ответить
Союзники это притворцы. Самые настоящие союзники вам это ваш народ. А остальные играют в "геополитику".
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24.05.2022 17:03 Ответить
НаиМныыыый...зебоба просто скажет ,что "про@бал" ,а идиоты подхватят "бееееедненький,как он устал"...А если честно ,то я вдруг поняла,что у зекрысы вообще нет светлого будущего -когда бы война не закончилась ...слишком много и чревато оно "про@бало"...
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24.05.2022 15:55 Ответить
Відриваємо карту,дивимося,закриваємо без західу вже окуповано 20%.
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24.05.2022 16:05 Ответить
От лохі. Нє-лох вже віддав.
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24.05.2022 16:23 Ответить
Спасибо, конечно Анджий! Только ты ошибаешься. Если Запад захочет (ему будет это выгодно), то "заставлять" Украину никто не будет. Просто перестанут помогать оружием и деньгами.
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24.05.2022 16:42 Ответить
И на следующих же выборах слетят.
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24.05.2022 18:15 Ответить
Дуда заранее оправдывается в том в чем его и Запад уже собрались обвинить герои на Банковой. Видимо Запад наученный горьким опытом меморандума намерений о ненападении предпринимает шаги на упреждение будущих заявлений Зеленского. По мнению Зеленского именно на Западе и Германии лежит ответственность за Минские соглашения где коррумпированную украинскую власть заставили силой и через пытки его подписать. Теперь очередь дошла до сдачи территорий и опять проклятый Запад гадит патриоту Зеленскому и он вынужден сдать Украину до Днепра.
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24.05.2022 16:56 Ответить
Мінські домовленності дали можливість створити ЗСУ, провести реформи, та ..дали можливість БІЛЬШОСТІ виборців зеленської влади бачити війн тільки по телевізору.
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24.05.2022 17:09 Ответить
Саме ТІЛЬКИ спротив та така позиція справжніх українців НЕ ДОЗВОЛЯЄ Zевладі відкрито заявити про зраду! Але УСІ її дії та факти це підтверджують! Щоб там гарного не кричали з ОПИ.
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24.05.2022 17:07 Ответить
А до чого тут Захід, розмови про здачу території веде великий вояка Боневтік.
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24.05.2022 21:02 Ответить
 
 