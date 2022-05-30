Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда
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Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.
На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання доволі принципове і бажане.
"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті - так, Польща братиме участь у цьому", - підкреслив він.
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Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС
https://m.censor.net/ua/news/3344607/*****************************************************************************************************
Петро Порошенко
Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді. Переконаний, що Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. Про це сказав у інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо», яке було записане в п'ятницю, 27 травня. * https://youtu.be/8TMXMlI1jf4
Головним гарантом безпеки для України будуть ЗСУ + штатівський ВПК.
Ви будете просто нашими друзями і гарними сусідами...
Шкода, що нікому це насправді не потрібно.
Але схоже, що буба вже готовий "дагаварівацца пасєрєдінє" с ху"лом, в Стамбулі у ердогана. І Дуда, схоже, замість виступити єдно з позицією Британії, починає "підмахувати" зелебобі у його капітулянтських планах з "гарантіями". Шкода.