Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда

Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.

На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання доволі принципове і бажане.

"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті - так, Польща братиме участь у цьому", - підкреслив він.

Також читайте: Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту