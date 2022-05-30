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Утром украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету над Одесчиной, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Утром 30 мая над Одесской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в телеграме.

"Утром 30 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесчине", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.

Автор: Анастасія Потіха
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То, что сбили- гуд. Несправедливо только то, что ни одна из > 600 этих Кучминых "подарков" Параше времён 90-х пока не прилетела ему на дачу.
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30.05.2022 07:45 Ответить
Не на часi, вiн на Сардинii.
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30.05.2022 07:54 Ответить
Где генерал Марченко?
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30.05.2022 09:19 Ответить
 
 