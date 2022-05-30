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Вранці українські військові знищили російську крилату ракету над Одещиною, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вранці 30 травня над Одеською областю українські військові збили ворожу крилату ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Ранком 30 травня підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині", - зауважив він.

Також читайте: Українські винищувачі 25 травня збили в небі дві ракети росіян, - Повітряні Сили

Автор: Наталя Джума
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То, что сбили- гуд. Несправедливо только то, что ни одна из > 600 этих Кучминых "подарков" Параше времён 90-х пока не прилетела ему на дачу.
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30.05.2022 07:45 Відповісти
Не на часi, вiн на Сардинii.
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30.05.2022 07:54 Відповісти
Где генерал Марченко?
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30.05.2022 09:19 Відповісти
 
 