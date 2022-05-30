Вранці українські військові знищили російську крилату ракету над Одещиною, - Братчук
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Вранці 30 травня над Одеською областю українські військові збили ворожу крилату ракету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук у телеграмі.
"Ранком 30 травня підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині", - зауважив він.
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