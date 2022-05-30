Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.

Вечером 29 мая по территории Харьковской и Сумской областей с территории РФ был нанесен ракетный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Антон Геращенко.

Он отметил: "В Мерефе Харьковской области сообщают о взрывах! В городе сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях. Видимо, "Искандеры" долетели. Официальной информации пока нет.

В Сумах также сообщают о взрывах!"

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