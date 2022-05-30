Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.
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Вечером 29 мая по территории Харьковской и Сумской областей с территории РФ был нанесен ракетный удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Антон Геращенко.
Он отметил: "В Мерефе Харьковской области сообщают о взрывах! В городе сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях. Видимо, "Искандеры" долетели. Официальной информации пока нет.
В Сумах также сообщают о взрывах!"
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Валентина Саюн
показать весь комментарий30.05.2022 00:39 Ответить Мне нравится 4
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