Ввечері 29 травня окупанти обстріляли ракетами Сумщину та Харківщину
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Ввечері 29 травня по території Харківської та Сумської областей з території РФ було завдано ракетного удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Антон Геращенко.
Він зазначив: "У Мерефі Харківської області повідомляють про вибухи! У місті сильна пожежа, повідомляють місцеві паблики у соцмережах. Певне, "Іскандери" долетіли. Офіційної інформації наразі немає.
У Сумах також повідомляють про вибухи!"
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Валентина Саюн
показати весь коментар30.05.2022 00:39 Відповісти Мені подобається 4
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