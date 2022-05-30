Ввечері 29 травня окупанти обстріляли ракетами Сумщину та Харківщину

Ввечері 29 травня по території Харківської та Сумської областей з території РФ було завдано ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Антон Геращенко.

Він зазначив: "У Мерефі Харківської області повідомляють про вибухи! У місті сильна пожежа, повідомляють місцеві паблики у соцмережах. Певне, "Іскандери" долетіли. Офіційної інформації наразі немає.

У Сумах також повідомляють про вибухи!"

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