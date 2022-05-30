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ракети (2769) Сумська область (2195) Харківщина (4256)

Ввечері 29 травня окупанти обстріляли ракетами Сумщину та Харківщину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,росія,іскандер

Ввечері 29 травня по території Харківської та Сумської областей з території РФ було завдано ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Антон Геращенко.

Він зазначив: "У Мерефі Харківської області повідомляють про вибухи! У місті сильна пожежа, повідомляють місцеві паблики у соцмережах. Певне, "Іскандери" долетіли. Офіційної інформації наразі немає.

У Сумах також повідомляють про вибухи!"

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Автор: Роман Свиридович
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Подивилась відео Бутусова, дуже вдячна і чекаю,що Україна таки зможе пройти іспит слугами не того народу і викинути це зелене болото за поребрик. Розум і серце,не шлунок і розваги. Бережіть себе
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30.05.2022 00:39 Відповісти
 
 