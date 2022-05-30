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Новости За рубежом
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Министр иностранных дел Франции Колонна прибыла с визитом в Киев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

колонна

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Киев. Она посетит Бучу и передаст Украине пожарные машины и машины скорой помощи.

Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала Колонна в твиттере в понедельник.

Как сообщили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, этой поездкой Министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед российской агрессией и в гуманитарном и финансовом плане, и в поставках оборонной техники.

"Госпожа Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех сферах и, в частности, обсудить блокирование экспорта зерна и масличных культур из Украины, которое повышает реальные риски отсутствия продовольственной безопасности и требует скорейшего поиска конкретных решений для их устранения. Ее также примет президент Зеленский", - говорится в сообщении министерства в понедельник.

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В ведомстве отметили, что Колонна посетит Бучу и передаст украинским властям пожарные машины и машины скорой помощи. Также министр поприветствует сотрудников посольства Франции в Киеве.
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Так,йому потрібно знати,що про нього думає Європа і що Європа не дозволить закінчення війни по сценарію всё равно прокрутить.
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30.05.2022 10:14 Ответить
За одною колоною ми вже ze бачили , надіюсь він буде держати себе в руках і хоч на зустрічі не буде тянутись до білої "смерті". Бо якщо подивитись що воно меле, то здається,що аргентинський товар естонці точно не спалили.
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30.05.2022 10:07 Ответить
Опять перед СМИ будет лапшать про "Это бесчеловечно... Мы вместе победим орков... Франция завалит Украину военной помощью...". А по факту пытаться уговорить на переговоры...
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30.05.2022 10:17 Ответить
Где факты? В студию!
Только не надо ссылаться на кулуарные разговоры. Это не совсем официальная позиция!
И вы вообще читали к примеру предложение Италии? Там вся Россия на нас работала. На что Орки послали нах итальянцев. А Шольца как обругали?
Можно было бы выставлять им претензии, кабы у наших не были рыльца в пушку. Хотя там походу уже хорошая щетина. Так что Германия, Франция беспокоится об Украине поболее нашей ОПы!
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30.05.2022 10:23 Ответить
Пусть мадам Колонна повстречается с 5 колонной.
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30.05.2022 10:48 Ответить
Міністерка? может хватит по петуштному говорить
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30.05.2022 11:06 Ответить
Кацап - він і є кацап. Може, захочеш, щоб ми і про кацапку говорили "жєнщина - кацап" або "самиця кацапа"?
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30.05.2022 11:36 Ответить
Спалився, кацапське мурло.
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30.05.2022 13:00 Ответить
Міністр! А не міністерка! Неграмотні!
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30.05.2022 16:54 Ответить
 
 