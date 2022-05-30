Министр иностранных дел Франции Колонна прибыла с визитом в Киев
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Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Киев. Она посетит Бучу и передаст Украине пожарные машины и машины скорой помощи.
Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала Колонна в твиттере в понедельник.
Как сообщили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, этой поездкой Министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед российской агрессией и в гуманитарном и финансовом плане, и в поставках оборонной техники.
"Госпожа Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех сферах и, в частности, обсудить блокирование экспорта зерна и масличных культур из Украины, которое повышает реальные риски отсутствия продовольственной безопасности и требует скорейшего поиска конкретных решений для их устранения. Ее также примет президент Зеленский", - говорится в сообщении министерства в понедельник.
В ведомстве отметили, что Колонна посетит Бучу и передаст украинским властям пожарные машины и машины скорой помощи. Также министр поприветствует сотрудников посольства Франции в Киеве.
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Только не надо ссылаться на кулуарные разговоры. Это не совсем официальная позиция!
И вы вообще читали к примеру предложение Италии? Там вся Россия на нас работала. На что Орки послали нах итальянцев. А Шольца как обругали?
Можно было бы выставлять им претензии, кабы у наших не были рыльца в пушку. Хотя там походу уже хорошая щетина. Так что Германия, Франция беспокоится об Украине поболее нашей ОПы!