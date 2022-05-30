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Міністерка закордонних справ Франції Колонна прибула з візитом до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

колонна

Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до Києва. Вона відвідає Бучу й передасть Україні пожежні машини та машини швидкої допомоги.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно прибула до України, щоб надати підтримку Франції українському народу", - написала Колонна у твіттері у понеділок.

Як повідомили у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, цією поїздкою міністерка хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед російською агресією і в гуманітарному та фінансовому плані, і у постачанні оборонної техніки.

"Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою після їхнього першого контакту 25 травня, щоб обговорити підтримку Францією України у всіх сферах і, зокрема, обговорити блокування експорту зерна та олійних культур із України, яке підвищує реальні ризики відсутності продовольчої безпеки та потребує якнайшвидшого пошуку конкретних рішень для їх усунення. Її також прийме президент Зеленський", - йдеться у повідомленні міністерства у понеділок.

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У відомстві зазначили, що Колонна відвідає Бучу та передасть українській владі пожежні машини та машини швидкої допомоги. Також міністр привітає співробітників посольства Франції у Києві.

Автор: Ольга Лузан
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Так,йому потрібно знати,що про нього думає Європа і що Європа не дозволить закінчення війни по сценарію всё равно прокрутить.
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30.05.2022 10:14 Відповісти
За одною колоною ми вже ze бачили , надіюсь він буде держати себе в руках і хоч на зустрічі не буде тянутись до білої "смерті". Бо якщо подивитись що воно меле, то здається,що аргентинський товар естонці точно не спалили.
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30.05.2022 10:07 Відповісти
Опять перед СМИ будет лапшать про "Это бесчеловечно... Мы вместе победим орков... Франция завалит Украину военной помощью...". А по факту пытаться уговорить на переговоры...
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30.05.2022 10:17 Відповісти
Где факты? В студию!
Только не надо ссылаться на кулуарные разговоры. Это не совсем официальная позиция!
И вы вообще читали к примеру предложение Италии? Там вся Россия на нас работала. На что Орки послали нах итальянцев. А Шольца как обругали?
Можно было бы выставлять им претензии, кабы у наших не были рыльца в пушку. Хотя там походу уже хорошая щетина. Так что Германия, Франция беспокоится об Украине поболее нашей ОПы!
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30.05.2022 10:23 Відповісти
Пусть мадам Колонна повстречается с 5 колонной.
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30.05.2022 10:48 Відповісти
Міністерка? может хватит по петуштному говорить
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30.05.2022 11:06 Відповісти
Кацап - він і є кацап. Може, захочеш, щоб ми і про кацапку говорили "жєнщина - кацап" або "самиця кацапа"?
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30.05.2022 11:36 Відповісти
Спалився, кацапське мурло.
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30.05.2022 13:00 Відповісти
Міністр! А не міністерка! Неграмотні!
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30.05.2022 16:54 Відповісти
 
 