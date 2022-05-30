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Оккупанты обустроили "фильтрационные лагеря" на границе с Эстонией, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Российские оккупанты обустроили "фильтрационные лагеря" на территории России.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации". Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины. Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России, в районе пунктов перехода государственной границы России с Эстонией. Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и по которым имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь", - говорится в сообщении.

По его словам, попавшие в такой лагерь мариупольцы впервые две недели назад рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским.

"Тенденция настоящего геноцида набирает обороты. Поэтому, мариупольцы. Те, кто пытаются сбежать из россии – будьте бдительны. Используйте другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию. Террор против украинцев на марше.

Депортация. За прошедшие сутки в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовский район доставлено 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из с. Безымянное в г. Таганрог россия депортировано 235 мариупольцев, в том числе 28 детей", - добавил советник мэра.

Также читайте: За сутки 280 человек вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь, - Андрющенко

Автор: Анастасія Потіха
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суки. Пусть потом не обижаются что их всех называют свинособачьими орками и не пускают в отели в европе - "мы вне политики, это все путин" не проканает - зерг-аттаки на Северодонецк проводятся простыми россиянами, полицаи в этих концлагерях тоже не один путин.

Все они должны ответить.
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30.05.2022 11:37 Ответить
amen.
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30.05.2022 11:41 Ответить
А их свиноматки тащут допомогу оркам - зашквар, млядь!!!
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30.05.2022 11:52 Ответить
Обыкновенный фашизм...
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30.05.2022 11:47 Ответить
Вернее фашиZм
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30.05.2022 11:49 Ответить
На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8−10 километров 30.05.2022, 11:23 2,126

Оккупанты выбиты из нескольких населенных пунктов.
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30.05.2022 11:49 Ответить
Пост від радника презЕдентської ОПи, вивезеного другим радником презЕдентської ОПи, тататовим, з країни.
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30.05.2022 13:04 Ответить
 
 