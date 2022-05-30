Окупанти облаштували "фільтраційні табори" на кордоні з Естонією, - Андрющенко

Російські окупанти облаштували "фільтраційні табори" на території Росії.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZифікації". Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованій території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в росії, в районі пунктів переходу державного кордону росії з Естонією. Тепер росіяни при встановлені українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають дані, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору", - йдеться в повідомленні.

За його словами, маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому, розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району наче дитяча забавка порівняно з прикордонним російським.

"Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Белорусь та Грузію. Терор проти українців на марші.



Депортація. За минулу добу до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. З с. Безіменне до м. Таганрог росія депортовано 235 маріупольців, зокрема 28 дітей", - додав радник мера.

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