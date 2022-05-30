УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5467 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
14 359 7
війна (56174) Андрющенко Петро (635)

Окупанти облаштували "фільтраційні табори" на кордоні з Естонією, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Російські окупанти облаштували "фільтраційні табори" на території Росії.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZифікації". Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованій території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в росії, в районі пунктів переходу державного кордону росії з Естонією. Тепер росіяни при встановлені українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають дані, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору", - йдеться в повідомленні.

За його словами, маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому, розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району наче дитяча забавка порівняно з прикордонним російським.

"Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Белорусь та Грузію. Терор проти українців на марші.

Депортація. За минулу добу до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. З с. Безіменне до м. Таганрог росія депортовано 235 маріупольців, зокрема 28 дітей", - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
суки. Пусть потом не обижаются что их всех называют свинособачьими орками и не пускают в отели в европе - "мы вне политики, это все путин" не проканает - зерг-аттаки на Северодонецк проводятся простыми россиянами, полицаи в этих концлагерях тоже не один путин.

Все они должны ответить.
показати весь коментар
30.05.2022 11:37 Відповісти
amen.
показати весь коментар
30.05.2022 11:41 Відповісти
А их свиноматки тащут допомогу оркам - зашквар, млядь!!!
показати весь коментар
30.05.2022 11:52 Відповісти
Обыкновенный фашизм...
показати весь коментар
30.05.2022 11:47 Відповісти
Вернее фашиZм
показати весь коментар
30.05.2022 11:49 Відповісти
На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8−10 километров 30.05.2022, 11:23 2,126

Оккупанты выбиты из нескольких населенных пунктов.
показати весь коментар
30.05.2022 11:49 Відповісти
Пост від радника презЕдентської ОПи, вивезеного другим радником презЕдентської ОПи, тататовим, з країни.
показати весь коментар
30.05.2022 13:04 Відповісти
 
 