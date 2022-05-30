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Новости Политика Украины
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граница (4730) Порошенко (19359)

Порошенко пересек границу с Польшей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко смог уехать за границу для участия в Саммите и Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Прямого".

В то же время отмечается, что Порошенко не смог принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

Читайте: Евродепутат Галер о запрете выезда Порошенко: Это не улучшает имидж Украины и может помешать получить статус кандидата в члены ЕС
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Топ комментарии
+77
мелкие пакости - это всё, на что способна зелевласть.
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30.05.2022 11:39
+69
Рутинное событие стало событием века, мля. А Украина, в контексте этого знакового события опять выглядит обоср@нной. И все благодаря ЗЕпуасам, которые не могут ничего сделать, но и не н@ср@ть на страну тоже не в состоянии. Точно как кацапье подзаборное.
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30.05.2022 11:41
+65
Не все втрачено значить
А зелені покидьки вибачились перед ним та НАТО? (питання риторичне)
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30.05.2022 11:39
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30.05.2022 12:43 Ответить
подивись у дзеркало- привітайся з ідіотом.
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30.05.2022 12:59 Ответить
Зелебоби, Порошенко втік!
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30.05.2022 12:29 Ответить
То фігня, зашквар почнеться коли зелені "баригу який втік від суду" почнуть назад, до України не запускати...
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30.05.2022 12:40 Ответить
тіки шо написав : тепер задача зелебобиків не дати Пороху втікти назад в Україну.
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30.05.2022 13:05 Ответить
Петра Порошенка таки випустили за кордон. Правда парламентська асамблея НАТО, вже скінчила свою роботу і відповідно Порошенко не зміг прийняти участь у такому серйозному форумі. Що питаєте, «Кому це вигідно»? Відповідь на це питання, знайдіть самі друзі.

Тепер Президент України прийме участь у Саміті та Конгресі Європейської народної партії, куди був запрошений заздалегідь.

Від себе ще добавлю… Якась-то падлюка СВІДОМО штовхає Україну в обійми міжнародних скандалів. А потім, після таких політичних шоу, хтось здивовано питає «А пачиму нас не хотят по ускоренной процедуре принять в ЕС»?

Потому, что европейские ценности и привычное телефонное право, никак не стыкуются друг с другом. И тут уж нужно определиться… Или Европа, или закон по звонку. Вернее беззаконие!
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30.05.2022 12:42 Ответить
Чомуб не сказати Зеленський,замість "хтось"?
Бо це як пісюніст " та сторона"!
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30.05.2022 15:14 Ответить
.
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30.05.2022 12:45 Ответить
Можливо,як- що зараз,а не колись.
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30.05.2022 15:16 Ответить
Ну и. Пусть лексеичь спасибо зебобикам скажет за бесплатный пиар. Это только зеленожоые макаки так могут. Своими же лапами топить свой же рейт и поднимать чужой. К осени выйду на довоенный показатели.
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30.05.2022 12:55 Ответить
Порох-це патріот і професіонал,це людина, яка змогла переграти ху@ла, майже без підтримки Заходу у 2014-му, створила ЗСУ,безвіз,асоціацію з ЄС,Томос,сприяла розробці нових озброєнь і розвитку економіки.На жаль, вибір бидла, привів нас лиш до розкрадяння коштів на будівництві доріг, ватного холуйства паРаші, популізму, знищенню ЗСУ, всесвітній ганьбі,непрофесійної,корумпованої,зрадницької влади.
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30.05.2022 12:59 Ответить
На жаль, вибір бидла привів ще й такого перебігу війни, яккий ми зараз бачимо, з окупацією, бо геть не захисили південь, з трагедією Азова, бо оточення Маріуполя було наслідком окупації Херсонської області, з руйнацією та згвалтуванням передмість Київа, бо південь також був геть не підготовлений до оборони черз що під Київом росіяне були вже через два дні після вторгнення.
За провалену повністтю підготовку до війни усю цю зелену наволочь на чолі з їх хенералісцмусом треба віддавати під трибунал.
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30.05.2022 13:58 Ответить
Що ж ти фраєр здав назад , це про Зеленського . Тепер твої прихильники - Зелена маса , що вони подумають , ти їм підскажи .
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30.05.2022 13:00 Ответить
Яке ж щастя! Є ще порох у порохівницях. А як повертатиметься в Україну? Невже як Саакашвілі у 2017р.? https://www.youtube.com/watch?v=PSzqzVruKw8
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30.05.2022 13:01 Ответить
Таки втік за кордон... мать щоб уникнути справедливого покарання))) Тепер для зелених пдарасів задача міняється : треба не дати Порошенку втікти назад в Україну...)))
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30.05.2022 13:03 Ответить
Кто подскажет как отличить кремлебота от порохобота?
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30.05.2022 13:05 Ответить
Ще є у когось запитанея, чи Україна тримає курс на вступ до НАТО?
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30.05.2022 13:16 Ответить
Продажного ублюдка тримають на Банковій,у кріслі зезидента!
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30.05.2022 14:07 Ответить
Ти таки вирвався?
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30.05.2022 15:07 Ответить
Ублюдки - це ті, які проти вступу України до НАТО та ЄС, для них головне, щоб посадили Порошенка.
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30.05.2022 15:41 Ответить
Бенини малороси каламутять.
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30.05.2022 13:59 Ответить
Как отличить кремлебота от другого бота?
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30.05.2022 14:52 Ответить
Другие боты первый месяц на сайте вообще не появлялись,пока на карточку зарплату не закинули,теперь про зраду волают,но в военкомат идти не хотят.
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30.05.2022 16:30 Ответить
Схоже на те, що не пустили Пороха на ПА НАТО за прямою вказівкою у ОПУ з москви, бо ж кацапи сруться від НАТО, яке би воно не було; а тепер, на Конгрес партії, від якої оркам ні тепло, ні холодно, вже дали дозвіл.
Як дико читати - не випустили на зустріч людину, у якої в Європі море впливових друзів-політиків. Та тут же без варіантів - це все на руку кацапам. Які докази про "дагаварітся па сєрєдінє" ще потрібні?
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30.05.2022 15:06 Ответить
як би ця ЗЕлена курва не влізла у крісло президента то зараз не було би і війни ! ***** б не напало на Україну, за всі негаразди в Україні винен ЗЕленський та його команда! Не дайте йому здати Україну балалайні! Поверніть патріотів України до влади!!!
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30.05.2022 15:14 Ответить
Випустили,бо партнери,які підтримують Україну,за цю виставу на кордоні натовкли "найвеличнішого" пикою в його лайно,потім, за другим разом, пововтузили "фейсом оф тейбл" для науки!
Але вонож не вчиться!
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30.05.2022 15:23 Ответить
На думку радника голови Офісу президента, члена української делегації на перемовинах з Росією Михайла Подоляка, канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та «Еспресом) вимкнули з цифрового ефіру, тому що вони несуть шкоду через «нарцисизм» експрезидента. Про це він розповів в інтерв'ю Олегу Базару для LB Live.

«Це питання Радбезу. Це питання єдиної інформаційної політики країни під час війни. Частково [ці канали транслювали національний телемарафон] - так. А частково транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. Це питання знову ж таки професійної якості інформаційного простору України, якщо ти продаєш нарциса, який пустий всередині.

Так ось ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакету», - зазначив Подоляк. https://detector.media/infospace/article/199674/2022-05-30-podolyak-kanaly-z-pulu-poroshenka-vymknuly-z-tsyfrovogo-efiru-cherez-yogo-nartsysyzm/
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30.05.2022 15:41 Ответить
это офигенная причина отключения - из-за "нарциса, который пустой внутри". а в каких законах/подзаконных акта эта причина указана и кто определяет уровень нарциссизма и самовлюбленности?
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30.05.2022 16:14 Ответить
Skazav golovnyi narziss)))Vono zch take konchene...
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30.05.2022 21:54 Ответить
Лідер "Європейської Солідарності" та п'яний президент -
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30.05.2022 16:23 Ответить
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