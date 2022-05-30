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Порошенко пересек границу с Польшей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко смог уехать за границу для участия в Саммите и Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Прямого".
В то же время отмечается, что Порошенко не смог принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.
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+77 Артем Костюк
показать весь комментарий30.05.2022 11:39
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показать весь комментарий30.05.2022 11:39
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Тепер Президент України прийме участь у Саміті та Конгресі Європейської народної партії, куди був запрошений заздалегідь.
Від себе ще добавлю… Якась-то падлюка СВІДОМО штовхає Україну в обійми міжнародних скандалів. А потім, після таких політичних шоу, хтось здивовано питає «А пачиму нас не хотят по ускоренной процедуре принять в ЕС»?
Потому, что европейские ценности и привычное телефонное право, никак не стыкуются друг с другом. И тут уж нужно определиться… Или Европа, или закон по звонку. Вернее беззаконие!
Бо це як пісюніст " та сторона"!
За провалену повністтю підготовку до війни усю цю зелену наволочь на чолі з їх хенералісцмусом треба віддавати під трибунал.
Як дико читати - не випустили на зустріч людину, у якої в Європі море впливових друзів-політиків. Та тут же без варіантів - це все на руку кацапам. Які докази про "дагаварітся па сєрєдінє" ще потрібні?
Але вонож не вчиться!
«Це питання Радбезу. Це питання єдиної інформаційної політики країни під час війни. Частково [ці канали транслювали національний телемарафон] - так. А частково транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. Це питання знову ж таки професійної якості інформаційного простору України, якщо ти продаєш нарциса, який пустий всередині.
Так ось ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакету», - зазначив Подоляк. https://detector.media/infospace/article/199674/2022-05-30-podolyak-kanaly-z-pulu-poroshenka-vymknuly-z-tsyfrovogo-efiru-cherez-yogo-nartsysyzm/