Порошенко пересек границу с Польшей

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко смог уехать за границу для участия в Саммите и Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Прямого".

В то же время отмечается, что Порошенко не смог принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

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