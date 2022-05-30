Порошенко перетнув кордон із Польщею

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко зміг виїхати за кордон для участі у Саміті та Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Прямого".

Водночас, зазначається, що Порошенко не зміг взяти участь у Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі.

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