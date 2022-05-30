УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7094 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
20 584 169
війна (56174) кордон (3093) євроінтеграція (427) ЄНП (37) Зеленський (17387) Порошенко (13228) лист (138)

Порошенко звернувся до Зеленського з відкритим листом: В чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

П‘ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Шановний пане Президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів.

Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня", - зазначає Порошенко.

"Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму, - продовжує він.

Читайте також: Євродепутат Галер про заборону виїзду Порошенку: Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС

"На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія.

Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, шо символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму", - продовжує лідер "Євросолідарності".

"Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій!

Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?", - порушує питання Порошенко.

Читайте також: Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Порошенка, - Ірина Геращенко. ДОКУМЕНТ

"Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України. Разом переможемо. Слава Україні!", - резюмує Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+89
А хто наказав вимкнути телеканали ?
Хто бреше більше всіх ?
Звісно ЗЕ. І його чорний рот з хрипотцею.
показати весь коментар
30.05.2022 09:03
+78
показати весь коментар
30.05.2022 09:02
+61
В інтересах зеленого поца. Він все ще вважає тебе президентом і від цього його ковбасить ніпадєцкі.
показати весь коментар
30.05.2022 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Боневтік не винуватий, йому шеф наказав.....
показати весь коментар
30.05.2022 09:20 Відповісти
Зелебенські убоїща, в слові убоїща треба літеру б замінить на й, приберіть свої жаб'ячі руки від Порошенка, хай працює на Україну безперешкодно!
показати весь коментар
30.05.2022 09:20 Відповісти
прохання конкретизувати ,хто уйобіща ,для посилання конкретизатора конкретно в спам ))))
показати весь коментар
30.05.2022 10:03 Відповісти
3,14здуй!
показати весь коментар
30.05.2022 13:19 Відповісти
Хіба в Україні є президент?
показати весь коментар
30.05.2022 09:22 Відповісти
Хто є Порошенко? Депутат. Посадова особа. Як звертається посадова особа, згідно ієрархії? Через керівництво свого підрозділу. Або через депутатьський запит.

Влада не повинна звертатись до влади відкритими листами. Бо це є збурювання під час війни. Бо навідь коли не було воєнного стану до ПОПа неможливо було достукатись...

Хай тепер працює в тому режимі, який сам побудував.

Не шляхетно поважному Цензору заостряти увагу на недержавних діях.
показати весь коментар
30.05.2022 09:24 Відповісти
Біда в тому що найвеличніший насрав велику кучу на Парламент, на суди, на Конституцію.
Є лише його абсолютна влада.
Ви не бачите у ЩО воно перетворило країну ?
показати весь коментар
30.05.2022 09:29 Відповісти
Ви знаєте, чому Порошенко не було в Києві під час замикання Українських військ під Дебальцево? Чому неможливо було до ньго добратись?

Він сам створив такий порядок. Він сам знехтував депутатські звернення. Тепер хай буде для нього так, як він сам це зробив! Хіба це не справедливо?

Ви спитали з поважного, чому то страхіття - театр на Анрійовському узвозі будувався у 2014 році, під час війни, на гроші Рошен? Це перше питання в великому переліку, не маючи відповіді на яке захищати його - себе не поважати...
показати весь коментар
30.05.2022 09:45 Відповісти
Мені складно зрозуміти людей.
Ви не бачите що зараз сталось у країні ?
В нас знищені цілі міста, тисячі жертв, тіла гниють просто неба. А ви, безсовісна людина, і далі зациклені на Дебальцево і рошені.
Та ви поцікавтесь скільки військових загинуло УЖЕ. З підрозділу у 300 чоловік 30 лишилось. Скільки трупів після обстрілів казарм.
показати весь коментар
30.05.2022 10:22 Відповісти
А коли справа стосується відповідальності то воно нічого не підписувало і нікому не дзвонило.
показати весь коментар
30.05.2022 09:30 Відповісти
1) депутат не осадова особа, а представницька

2) особисту пробували "достучатись" ?
показати весь коментар
30.05.2022 09:31 Відповісти
угу. тобто у вас претензії до Петра Олесійовича по формі? а по суті, видно, сказати і нічого. крім своїх особистих обідок. ну і де ж тут Україна?
показати весь коментар
30.05.2022 09:32 Відповісти
Отношение к оппозиции у Зе, такое же как и у Пуйла - закрыть, посадить и "не пущать".
Перевыборы власти также будут трудными - фальсификация от ОП неизбежна.
PS: "А чому ми не в НАТО?" - да вот поэтому.
показати весь коментар
30.05.2022 09:26 Відповісти
Лідору Боневтіку похер інтереси держави Україна. Бо воно вважа що Україна- це воно, зелене гімно. Головне- усунути конкурента на майбутніх виборах. ("Наполеон" вже виграв війну)
показати весь коментар
30.05.2022 09:29 Відповісти
это преЗЕдент (он же как бы верховный главком) награждает Героев от имени Украины...
(не в окопе, не в поле, а в торжественном ЗАЛЕ, в КИЕВЕ, не шаурмой...а от ИМЕНИ Украины)
и не надо мне квакать что воины тоже не в парадке...они хоть не в спортивках и не в кроссовках)

показати весь коментар
30.05.2022 09:29 Відповісти
У нас есть кому говорить за Украину, ляпнет что не по делу, кому потом расхлебывать? И здесь работы хватает!
показати весь коментар
30.05.2022 09:31 Відповісти
таки да, Зеленский ляпает что попало (особенно когда не по подготовленному текст), а потом расшифровуй что он наляпал
показати весь коментар
30.05.2022 09:34 Відповісти
Это точно - без телесуфлера печально получается....
показати весь коментар
30.05.2022 09:38 Відповісти
Повна нікчема у всьому, а опонентам підсирати майстер. Стільки жертв на його совісті. Цікаво як він спить?
показати весь коментар
30.05.2022 09:32 Відповісти


Печерский холм.

​​Вчерашний скандал с недопуском Петра Порошенко на межпарламентскую ассамблею стран-членов НАТО (даже в ущерб имиджу Украины) на самом деле является прямым подтверждением нашего прогноза озвученного еще 9 мая. Власть все глубже вязнет в новом противостоянии с Петром Порошенко, а пользу из ситуации извлечет Ринат Ахметов.

Более того. Именно лоббисты Ахметова в ОП делают все возможное, чтобы власть снова и снова сходилась в клинче с Порошенко, по очень простой причине. Пока власть воюет с Порошенко, ей не до Ахметова. Ей вообще не до кого. Порошенко для власти противник слишком тяжелый. В противостоянии с ним власть будет вынуждена тратить все свои ресурсы.

А значит приходит час возвращения на политическую сцену финансируемого Ахметовым Дмитрия Разумкова, задачей которого будет выступить примирителем власти и опозиции. Кроме того Разумков должен будет создавать себе имидж "человека который знает как".

Просто обратите внимание на последние заявления Разумкова. Разумков говорит о необходимости уже сейчас создавать планы восстановления страны и совместно с Западом составлять новый "план Маршала". Прекрасная идея.

Далее, Разумков регистрирует в Верховной раде законопроект о снижении ряда налогов. Это уже удар под дых министру Марченко и главе комитете Гетманцеву, с их заявлениями о, как раз, повышении налогов, и их алегориям об "ощипывании гусей".

Наконец, Разумков понемногу говорит о коррупции во власти. Последнее сообщение на его Телеграме, рассказывает о семи бронированных внедорожниках Toyota (всего - почти на миллион евро) для Нафтогаза. Во время войны.

Очевидно, Разумков работает по избирателю Зеленского и власти. А власть с этим не может сделать ничего. Власть опять влезла в войну с Порошенко, а там остаться может только один.

Естественно прыть Разумкова пока ограничивает "единый телемарафон" в котором принимают участие телеканалы Рината Ахметова. Однако. Журналист Егор Чечеринда буквально только что заявил, что владельцы телеканалов в общем телемарафоне принимают участие далеко не даром. Одна только Медиагруппа "Украина" Рината Ахметова за производство единного телемарафона получит 48,5 миллионов гривен. Не останутся обиженными так же Пинчук, Коломойский и Фирташ. А это означает, что существовать единный телемарафон будет ровно столько, сколько кабмин будет способен платить олигархам за лояльность. А потом...

На это "потом", и работает сейчас Дмитрий Разумков. А власти не до него. У власти сейчас Порошенко.
показати весь коментар
30.05.2022 09:37 Відповісти
Ахметовський канал "Україна24" веде інформаційну діяльність проти українців за гроші самих же українців. жесть.
показати весь коментар
30.05.2022 09:55 Відповісти
Наш захриплий бункерний щур любить гадити з підтишка.
показати весь коментар
30.05.2022 09:39 Відповісти
Вован Кровавый никак не напьётся крови Украинцев. Он такой же орк, как и его патрон х...ло.
показати весь коментар
30.05.2022 09:39 Відповісти
98% - это до обхода врача, или после?
показати весь коментар
30.05.2022 10:10 Відповісти
🖕
показати весь коментар
30.05.2022 11:57 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 13:23 Відповісти
Олег Петрович, ти дурнуватий поц
показати весь коментар
30.05.2022 10:12 Відповісти
В усіх бідах Зе і ко винуватий Порошенко! Мир в очах Тупіна? Дороги замість ракет? Шашлички? Усе клятий Порошенко!
показати весь коментар
30.05.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 09:50 Відповісти
Зеля мерзотна мстива наволочь....або зрадник....або і те і те
показати весь коментар
30.05.2022 09:52 Відповісти
Зеленський подав на Порошенка до суду за відбудову армії, здобуття безвізу і Томосу.
За словами Зеленського, Порошенко зробив це навмисно, щоб на його фоні наступник виглядав дрібним корупціонером, маріонеткою олігархів та російських кротів.
показати весь коментар
30.05.2022 09:58 Відповісти
Зеленський подав на Порошенка до суду за відбудову армії, здобуття безвізу і Томосу.

саме у такому формулюванні ?
показати весь коментар
30.05.2022 10:15 Відповісти
- Володимир Олександрович! А чого ви так рветеся на зустріч з Путіним?


- Я хочу увидеть мир в его глазах!


- Найкраще мир в очах Путіна видно з руїн підвалу Маріупольського драмтеатру де загинули сотні мирних людей!
показати весь коментар
30.05.2022 11:33 Відповісти
🏛️Вчерашний скандал с недопуском Петра Порошенко на межпарламентскую ассамблею стран-членов НАТО (даже в ущерб имиджу Украины) на самом деле является прямым подтверждением нашего прогноза озвученного еще 9 мая (https://t.me/pecherhill/751). Власть все глубже вязнет в новом противостоянии с Петром Порошенко, а пользу из ситуации извлечет Ринат Ахметов.

🤓Более того. Именно лоббисты Ахметова в ОП делают все возможное, чтобы власть снова и снова сходилась в клинче с Порошенко, по очень простой причине. Пока власть воюет с Порошенко, ей не до Ахметова. Ей вообще не до кого. Порошенко для власти противник слишком тяжелый. В противостоянии с ним власть будет вынуждена тратить все свои ресурсы.

🙋🏻‍♂️А значит приходит час возвращения на политическую сцену финансируемого Ахметовым Дмитрия Разумкова, задачей которого будет выступить примирителем власти и опозиции. Кроме того Разумков должен будет создавать себе имидж "человека который знает как".

💵Просто обратите внимание на последние заявления Разумкова. Разумков говорит о необходимости уже сейчас создавать планы восстановления страны и совместно с Западом составлять новый "план Маршала". Прекрасная идея.

📉Далее, Разумков регистрирует в Верховной раде законопроект о снижении ряда налогов. Это уже удар под дых министру Марченко и главе комитете Гетманцеву, с их заявлениями о, как раз, повышении налогов, и их алегориям об "ощипывании гусей".

😮Наконец, Разумков понемногу говорит о коррупции во власти. Последнее сообщение на его Телеграме, рассказывает о семи бронированных внедорожниках Toyota (всего - почти на миллион евро) для Нафтогаза. Во время войны.

🤕Очевидно, Разумков работает по избирателю Зеленского и власти. А власть с этим не может сделать ничего. Власть опять влезла в войну с Порошенко, а там остаться может только один.

📺Естественно прыть Разумкова пока ограничивает "единый телемарафон" в котором принимают участие телеканалы Рината Ахметова. Однако. Журналист Егор Чечеринда буквально только что заявил, что владельцы телеканалов в общем телемарафоне принимают участие далеко не даром. Одна только Медиагруппа "Украина" Рината Ахметова за производство единного телемарафона получит 48,5 миллионов гривен. Не останутся обиженными так же Пинчук, Коломойский и Фирташ. А это означает, что существовать единный телемарафон будет ровно столько, сколько кабмин будет способен платить олигархам за лояльность. А потом...

😎На это "потом", и работает сейчас Дмитрий Разумков. А власти не до него. У власти сейчас Порошенко.
показати весь коментар
30.05.2022 10:02 Відповісти
Я гадаю якщо Залужний оголосить військову адміністрацію на час війни то Українці його підтримають у більшості .
показати весь коментар
30.05.2022 10:07 Відповісти
А после войны нам нужна свирепая военная хунта, которая зачистит Украину от всех этих продажных рыгоаналов и вороватой ЗЕбанутой плесени, которая работает против Украины.
Сегодня смотрел на ютубе канал Ория Швеца. Он рассказал о публикации в одной американской газете, как Байден создавал анти путинскую коалицию в мире. Там очень много интересного, рекомендую. Так вот, первые звоночки о нападении ***** прозвучали от разведки штатов еще в апреле 21 года, а в сентябре у буша была полная картина замыслов *****. Байден сообщил об этом найвелычнишому, но его реакция нам всем известна. Не разшатывайте ситуацию в экономике, западный бизнес уезжает, шашлыки в мае и так далее. Это все мог говорить или полный идиот или предатель, продавшийся *****.
Вот такая муйня. Выводы надо делать, уже пора. И если Вова, в силу своей умственной отсталости, хочется на это списать, многое не понимал, то его ОПа все прекрасно знала..
показати весь коментар
30.05.2022 10:35 Відповісти
Якби було добре, щоб Зеленський офіційно примирився з Порошенком, визнав його важливу роль в історії України і надалі утримався від політичних переслідувань.

Уявляю, як би почервоніло небо на д Україною від палаючих задніх місць зе-пастви

Звісно, це мрія. Та хто сказав, що вона не здійсненна?
показати весь коментар
30.05.2022 10:10 Відповісти
Bodalux

Наш захриплий бункерний щур любить гадити з підтишка.

30.05.2022 09:39


Claudia Smith

таке ганьбище(((
господи, бідна ця Україна, з такою наволоччю при владі((

Виктор Ле

...Стільки жертв на його совісті. Цікаво як він спить?

Александр Васильевич 992d5c3f

Вован Кровавый никак не напьётся крови Украинцев. Он такой же орк, как и его патрон х...ло.

ЕТО ПРоСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ -ТО !!

Апофеоз и опупей ...))

упоротого порохоботства...

коли в оргазмі НЕНАВИСТІ ДО ЗЕ "зкліщились" кремлє і порохоботи...
показати весь коментар
30.05.2022 10:14 Відповісти
Напиши про його досягнення - зедебіл...
показати весь коментар
30.05.2022 10:49 Відповісти
і ще - пороха ненавидять москалі і зедебіли ...... якось підозріло.... совпаденіє - ні не думаю ...
показати весь коментар
30.05.2022 10:51 Відповісти
зебіли ненавидять Пороха на кремлівські гроші.
показати весь коментар
30.05.2022 11:32 Відповісти
При «Пороху» «ЗРАДУ» шукали під мікроскопом… При «Блазні» від неї відвертаються, щоб не засліпило…
показати весь коментар
30.05.2022 11:38 Відповісти
Шмаркля відповість: "Не на часі".
показати весь коментар
30.05.2022 10:16 Відповісти
Президент.
Героям слава !!!
показати весь коментар
30.05.2022 10:22 Відповісти
Ось треба ці чвари між українцями зараз? Переможемо, тоді будемо розбиратись! Чи, як завжди в історії України, міжособова ворожнеча все зіпсує. А рашка про це знає та користується: подивіться, скілько ботів-свинособак набігає у теми, де з.ясовують стосунки політики
показати весь коментар
30.05.2022 10:23 Відповісти
То для чого влада це робить?

Для чого крутити "зізнання" Медведчука цілий день в Єдиних Новинах?

Щоб налаштувати людей проти Порошенка. То можу влада якраз і діє в інтересах Москви?
показати весь коментар
30.05.2022 11:10 Відповісти
А на кордоні з Порошенком - це не "чвари" були? І хто ж був їх ініціатором?!!!
показати весь коментар
30.05.2022 11:40 Відповісти
Пане Порошенко, Ваше звернення до зеленського - це те саме що кидати бісер свиням.
показати весь коментар
30.05.2022 10:27 Відповісти
Так то ж свиням, а зелень кидається тільки на зелень!
показати весь коментар
30.05.2022 10:37 Відповісти
Сдается мне, что Медведчук - это троянский конь, которого Путин специально подсунул СБУ. Медведчук - опытный юрист, и патентованый жулик. Начнем с того, что судя по золотым вагонам и 80-метровым яхтам его благосостояние находилось примерно на уровне Ахметова, не меньше. А какой у него бизнес? Как зарабатывает Ахметов - понятно. Но как сравнимое состояние заработал Медведчук? На этот вопрос никто не может мне ответить. В лучшем случае кивают головой в сторону Путина: вот мол где бизнес Медведчука! Что ж, это хорошее объяснение.

Но согласитесь: значит ему есть что рассказать про Путина и его закрома, из которых он так сыто кормил своего кума? И это было бы важно и интересно знать всем и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне. Везде, где ломают голову над санкциями и ищут тайные кошельки Путина.
Но Медведчук рассказывает про какие-то копеечные гешефты Порошенко и Ко. и СБУ ему не мешает нести эту хрень, которой и вправду место на страницах желтых газет. Зачем? Зачем нас кормят этой второсортной блевотиной? Зачем под видом блестящей оперативной работы с подследственным нам продают то, что мы уже сто раз читали и слышали по телевизору?

Такое ощущение, что в СБУ сидят либо идиоты, либо путинские агенты. К чему было это шоу? Зачем сейчас вносить этот раскол? Зачем ссорить перед лицом смертельной опасности тех, кто готов вместе сопротивляться путинской агрессии? Неужели это так важно: именно сейчас с ними расправится? Разве это не терпит? Разве этого нельзя сделать потом?
Ох, неспроста в СБУ «нашли» Медведчука… Месяц не «могли» найти, а тут раз - и «нашли». А он такой идиот, не мог за месяц свалить. Сидел, болван, и ждал, когда его «найдут». Кому вы этот спектакль устраиваете, а, пинкертоны хреновы?
И когда мы говорим про полный провал генерала Беседы, то я бы не был так безапелляционен: что-то он успел сделать, какие-то спящие ячейки он в Украине оставил. И вот сейчас вылезают эти «домашние заготовочки». И отвлекают общественное мнение Украины на «ненужный объект». И уводят людей от обсуждения настоящих проблем. И поиска настоящих предателей.

Украинцы! Не дайте себя обмануть! Вас дурят! Вам крутят бездарную постановку. Это не то, что сейчас нужно обсуждать. И не то, из-за чего сегодня нужно всем пересраться вдребезги.

Альфред Кох
показати весь коментар
30.05.2022 10:37 Відповісти
Відповідь Голобородькі: "Я НЕ ЛОХ!!!"
Моя особиста думка про невтіка - Ти су...ра і зрадник, з вашої подачі пуйло отримав змогу вторгтись та відібрати, зруйнувати стільки життів, а про корупцію рівня Боженька я мовчу.
показати весь коментар
30.05.2022 10:46 Відповісти
К чему эта мышиная возня, Зе ему меру пресечения избирал или суд? Если человек дятел, то это навсегда.
показати весь коментар
30.05.2022 10:48 Відповісти
Какая мера пресечения, вы о чем?
У Порошенко нет никакой меры пресечения, он совершенно свободен .
показати весь коментар
30.05.2022 11:14 Відповісти
У кацапів спливла інфа що арешт Порошенка і його посліджуюча видача РФ уже домовлені.
показати весь коментар
30.05.2022 10:54 Відповісти
Дурню не розповсюджуйте. Такого точно не буде.
показати весь коментар
30.05.2022 11:44 Відповісти
Зе-лена потвора!
показати весь коментар
30.05.2022 11:00 Відповісти
Зельца интересует только власть. А не обороноспособность Украины. Поэтому он распорядился не выпускать Порошенко на саммит НАТО
показати весь коментар
30.05.2022 11:12 Відповісти
Зе на гілляку!
показати весь коментар
30.05.2022 11:37 Відповісти
Боневтіка ковбасить від того що Порошенка у світі сприймають як рівного і патріота, а зеленому дебілу виписують піз..., то Джонсон, то Блінкен, то Дуда.
показати весь коментар
30.05.2022 12:00 Відповісти
Ну всё... теперь точно не выпустят. Это как это, Порох поедет на корысть Украины договариваться. Вы што? Так нихера войну не проиграешь и как потом уйлу в очко смотреть?
показати весь коментар
30.05.2022 12:09 Відповісти
Володимире! Ви просто молодца! Розвеселив мене. Не випустивши
Петра Олексійовича Порошенко на цей важливий саміт, Україну знову
опустили нижче плінтуса! Зате Шмарафонська шобла надала можливість
мертвечуку,який ще знаходиться під слідством,нахабно оббрехувати
Порошенко! Шмарофони недарма пустили в етер цю наклепницьку
маячню.якраз напередодні запланованого від'їзду. Виконується замовлення
Зеленського та плешивого кремлівського карлана. Та й можливість зайва
буде у нашого презика прочитати текст в черговому відосику. Надати слово
Порошенко після європейського саміту, так то як серпом по яйцях нашому
величнійшему! Саміт в Давосі показав що Зеленський без тексту-не оратор!
показати весь коментар
30.05.2022 13:21 Відповісти
Бенямарафон і боти Подоляка розкрутили "подвиг" Боневтіка майже до Гераклових, хоча якось змовчують, що коли сотні тисяч наших воїнів з 24 лютого боронять від рашистів Україну, то зустріти ворога в бою, а не в бункері - це справжній неоцінений подвиг, але вони ще і гинуть в той час, коли зелені покидьки грабують і роблять чвари в державі. Про ціну "про*обів" влади для України, а це тисячі убитих цивільних і військових, взагалі слова не описати...
показати весь коментар
30.05.2022 13:10 Відповісти
Беня мурло їбане! Всі ми знаємо, що при Пороху, беня жив не так добре і не в Україні. А коли 73% відвертих дибілів, взяли і проголосували за підставного беніного дурника, от тоді по світу діч і почалася. Спонсор дічі, Коломойський. Приберіть ЗЕ і коломоя, і війна закінчиться.
показати весь коментар
30.05.2022 16:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 