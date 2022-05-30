Порошенко звернувся до Зеленського з відкритим листом: В чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
П‘ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Шановний пане Президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів.
Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня", - зазначає Порошенко.
"Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.
Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму, - продовжує він.
"На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія.
Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, шо символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму", - продовжує лідер "Євросолідарності".
"Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій!
Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.
При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?", - порушує питання Порошенко.
"Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.
І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України. Разом переможемо. Слава Україні!", - резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Влада не повинна звертатись до влади відкритими листами. Бо це є збурювання під час війни. Бо навідь коли не було воєнного стану до ПОПа неможливо було достукатись...
Хай тепер працює в тому режимі, який сам побудував.
Не шляхетно поважному Цензору заостряти увагу на недержавних діях.
Є лише його абсолютна влада.
Ви не бачите у ЩО воно перетворило країну ?
Він сам створив такий порядок. Він сам знехтував депутатські звернення. Тепер хай буде для нього так, як він сам це зробив! Хіба це не справедливо?
Ви спитали з поважного, чому то страхіття - театр на Анрійовському узвозі будувався у 2014 році, під час війни, на гроші Рошен? Це перше питання в великому переліку, не маючи відповіді на яке захищати його - себе не поважати...
Ви не бачите що зараз сталось у країні ?
В нас знищені цілі міста, тисячі жертв, тіла гниють просто неба. А ви, безсовісна людина, і далі зациклені на Дебальцево і рошені.
Та ви поцікавтесь скільки військових загинуло УЖЕ. З підрозділу у 300 чоловік 30 лишилось. Скільки трупів після обстрілів казарм.
2) особисту пробували "достучатись" ?
Перевыборы власти также будут трудными - фальсификация от ОП неизбежна.
PS: "А чому ми не в НАТО?" - да вот поэтому.
(не в окопе, не в поле, а в торжественном ЗАЛЕ, в КИЕВЕ, не шаурмой...а от ИМЕНИ Украины)
и не надо мне квакать что воины тоже не в парадке...они хоть не в спортивках и не в кроссовках)
Печерский холм.
Вчерашний скандал с недопуском Петра Порошенко на межпарламентскую ассамблею стран-членов НАТО (даже в ущерб имиджу Украины) на самом деле является прямым подтверждением нашего прогноза озвученного еще 9 мая. Власть все глубже вязнет в новом противостоянии с Петром Порошенко, а пользу из ситуации извлечет Ринат Ахметов.
Более того. Именно лоббисты Ахметова в ОП делают все возможное, чтобы власть снова и снова сходилась в клинче с Порошенко, по очень простой причине. Пока власть воюет с Порошенко, ей не до Ахметова. Ей вообще не до кого. Порошенко для власти противник слишком тяжелый. В противостоянии с ним власть будет вынуждена тратить все свои ресурсы.
А значит приходит час возвращения на политическую сцену финансируемого Ахметовым Дмитрия Разумкова, задачей которого будет выступить примирителем власти и опозиции. Кроме того Разумков должен будет создавать себе имидж "человека который знает как".
Просто обратите внимание на последние заявления Разумкова. Разумков говорит о необходимости уже сейчас создавать планы восстановления страны и совместно с Западом составлять новый "план Маршала". Прекрасная идея.
Далее, Разумков регистрирует в Верховной раде законопроект о снижении ряда налогов. Это уже удар под дых министру Марченко и главе комитете Гетманцеву, с их заявлениями о, как раз, повышении налогов, и их алегориям об "ощипывании гусей".
Наконец, Разумков понемногу говорит о коррупции во власти. Последнее сообщение на его Телеграме, рассказывает о семи бронированных внедорожниках Toyota (всего - почти на миллион евро) для Нафтогаза. Во время войны.
Очевидно, Разумков работает по избирателю Зеленского и власти. А власть с этим не может сделать ничего. Власть опять влезла в войну с Порошенко, а там остаться может только один.
Естественно прыть Разумкова пока ограничивает "единый телемарафон" в котором принимают участие телеканалы Рината Ахметова. Однако. Журналист Егор Чечеринда буквально только что заявил, что владельцы телеканалов в общем телемарафоне принимают участие далеко не даром. Одна только Медиагруппа "Украина" Рината Ахметова за производство единного телемарафона получит 48,5 миллионов гривен. Не останутся обиженными так же Пинчук, Коломойский и Фирташ. А это означает, что существовать единный телемарафон будет ровно столько, сколько кабмин будет способен платить олигархам за лояльность. А потом...
На это "потом", и работает сейчас Дмитрий Разумков. А власти не до него. У власти сейчас Порошенко.
За словами Зеленського, Порошенко зробив це навмисно, щоб на його фоні наступник виглядав дрібним корупціонером, маріонеткою олігархів та російських кротів.
саме у такому формулюванні ?
- Я хочу увидеть мир в его глазах!
- Найкраще мир в очах Путіна видно з руїн підвалу Маріупольського драмтеатру де загинули сотні мирних людей!
🤓Более того. Именно лоббисты Ахметова в ОП делают все возможное, чтобы власть снова и снова сходилась в клинче с Порошенко, по очень простой причине. Пока власть воюет с Порошенко, ей не до Ахметова. Ей вообще не до кого. Порошенко для власти противник слишком тяжелый. В противостоянии с ним власть будет вынуждена тратить все свои ресурсы.
🙋🏻♂️А значит приходит час возвращения на политическую сцену финансируемого Ахметовым Дмитрия Разумкова, задачей которого будет выступить примирителем власти и опозиции. Кроме того Разумков должен будет создавать себе имидж "человека который знает как".
💵Просто обратите внимание на последние заявления Разумкова. Разумков говорит о необходимости уже сейчас создавать планы восстановления страны и совместно с Западом составлять новый "план Маршала". Прекрасная идея.
📉Далее, Разумков регистрирует в Верховной раде законопроект о снижении ряда налогов. Это уже удар под дых министру Марченко и главе комитете Гетманцеву, с их заявлениями о, как раз, повышении налогов, и их алегориям об "ощипывании гусей".
😮Наконец, Разумков понемногу говорит о коррупции во власти. Последнее сообщение на его Телеграме, рассказывает о семи бронированных внедорожниках Toyota (всего - почти на миллион евро) для Нафтогаза. Во время войны.
🤕Очевидно, Разумков работает по избирателю Зеленского и власти. А власть с этим не может сделать ничего. Власть опять влезла в войну с Порошенко, а там остаться может только один.
📺Естественно прыть Разумкова пока ограничивает "единый телемарафон" в котором принимают участие телеканалы Рината Ахметова. Однако. Журналист Егор Чечеринда буквально только что заявил, что владельцы телеканалов в общем телемарафоне принимают участие далеко не даром. Одна только Медиагруппа "Украина" Рината Ахметова за производство единного телемарафона получит 48,5 миллионов гривен. Не останутся обиженными так же Пинчук, Коломойский и Фирташ. А это означает, что существовать единный телемарафон будет ровно столько, сколько кабмин будет способен платить олигархам за лояльность. А потом...
😎На это "потом", и работает сейчас Дмитрий Разумков. А власти не до него. У власти сейчас Порошенко.
Сегодня смотрел на ютубе канал Ория Швеца. Он рассказал о публикации в одной американской газете, как Байден создавал анти путинскую коалицию в мире. Там очень много интересного, рекомендую. Так вот, первые звоночки о нападении ***** прозвучали от разведки штатов еще в апреле 21 года, а в сентябре у буша была полная картина замыслов *****. Байден сообщил об этом найвелычнишому, но его реакция нам всем известна. Не разшатывайте ситуацию в экономике, западный бизнес уезжает, шашлыки в мае и так далее. Это все мог говорить или полный идиот или предатель, продавшийся *****.
Вот такая муйня. Выводы надо делать, уже пора. И если Вова, в силу своей умственной отсталости, хочется на это списать, многое не понимал, то его ОПа все прекрасно знала..
Уявляю, як би почервоніло небо на д Україною від палаючих задніх місць зе-пастви
Звісно, це мрія. Та хто сказав, що вона не здійсненна?
Наш захриплий бункерний щур любить гадити з підтишка.
30.05.2022 09:39
Claudia Smith
таке ганьбище(((
господи, бідна ця Україна, з такою наволоччю при владі((
Виктор Ле
...Стільки жертв на його совісті. Цікаво як він спить?
Александр Васильевич 992d5c3f
Вован Кровавый никак не напьётся крови Украинцев. Он такой же орк, как и его патрон х...ло.
ЕТО ПРоСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ -ТО !!
Апофеоз и опупей ...))
упоротого порохоботства...
коли в оргазмі НЕНАВИСТІ ДО ЗЕ "зкліщились" кремлє і порохоботи...
Героям слава !!!
Для чого крутити "зізнання" Медведчука цілий день в Єдиних Новинах?
Щоб налаштувати людей проти Порошенка. То можу влада якраз і діє в інтересах Москви?
Но согласитесь: значит ему есть что рассказать про Путина и его закрома, из которых он так сыто кормил своего кума? И это было бы важно и интересно знать всем и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне. Везде, где ломают голову над санкциями и ищут тайные кошельки Путина.
Но Медведчук рассказывает про какие-то копеечные гешефты Порошенко и Ко. и СБУ ему не мешает нести эту хрень, которой и вправду место на страницах желтых газет. Зачем? Зачем нас кормят этой второсортной блевотиной? Зачем под видом блестящей оперативной работы с подследственным нам продают то, что мы уже сто раз читали и слышали по телевизору?
Такое ощущение, что в СБУ сидят либо идиоты, либо путинские агенты. К чему было это шоу? Зачем сейчас вносить этот раскол? Зачем ссорить перед лицом смертельной опасности тех, кто готов вместе сопротивляться путинской агрессии? Неужели это так важно: именно сейчас с ними расправится? Разве это не терпит? Разве этого нельзя сделать потом?
Ох, неспроста в СБУ «нашли» Медведчука… Месяц не «могли» найти, а тут раз - и «нашли». А он такой идиот, не мог за месяц свалить. Сидел, болван, и ждал, когда его «найдут». Кому вы этот спектакль устраиваете, а, пинкертоны хреновы?
И когда мы говорим про полный провал генерала Беседы, то я бы не был так безапелляционен: что-то он успел сделать, какие-то спящие ячейки он в Украине оставил. И вот сейчас вылезают эти «домашние заготовочки». И отвлекают общественное мнение Украины на «ненужный объект». И уводят людей от обсуждения настоящих проблем. И поиска настоящих предателей.
Украинцы! Не дайте себя обмануть! Вас дурят! Вам крутят бездарную постановку. Это не то, что сейчас нужно обсуждать. И не то, из-за чего сегодня нужно всем пересраться вдребезги.
Альфред Кох
Моя особиста думка про невтіка - Ти су...ра і зрадник, з вашої подачі пуйло отримав змогу вторгтись та відібрати, зруйнувати стільки життів, а про корупцію рівня Боженька я мовчу.
У Порошенко нет никакой меры пресечения, он совершенно свободен .
Петра Олексійовича Порошенко на цей важливий саміт, Україну знову
опустили нижче плінтуса! Зате Шмарафонська шобла надала можливість
мертвечуку,який ще знаходиться під слідством,нахабно оббрехувати
Порошенко! Шмарофони недарма пустили в етер цю наклепницьку
маячню.якраз напередодні запланованого від'їзду. Виконується замовлення
Зеленського та плешивого кремлівського карлана. Та й можливість зайва
буде у нашого презика прочитати текст в черговому відосику. Надати слово
Порошенко після європейського саміту, так то як серпом по яйцях нашому
величнійшему! Саміт в Давосі показав що Зеленський без тексту-не оратор!