Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Порошенка, - Ірина Геращенко. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що глава ВР Руслан Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Тільки-но мала телефонну розмову з Головою ВР Русланом Стефанчуком. Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR кодами, бо діють ці", - поінформувала парламентар.
За словами Геращенко, Стефанчук розповів, що вчора мав дуже насичений день і рано ліг спати, тому не було можливості з ним зв'язатись вночі.
"На заклики долучитися до нашого відстоювання демократії, прав опозиції і парламентаризму, які почали порушуватися в Україні не сьогодні, а подих автократії вже надто відчутний, голова ВР сказав, що не поділяє моїх застережень і вважає ці заяви несуттєвими. Ми дякуємо голові ВР за те, що підтвердив наявність всіх розпоряджень і просимо зробити це публічно. Ганебна історія і відмазки виконавців всіх цих тем з відключенням телеканалів, марафоном єдності без опозиції, тепер вже не випуском з країни лідера опозиції, який має вже сьогодні виступати на ПА НАТО у Вільнюсі", - підсумувала нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенка не випускають за кордон у офіційне відрядження в складі парламентської делегації до Вільнюса на засідання парламентської асамблеї НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
1 ч
Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.
Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.
А потім, ті самі ЗЕбіли, верещатимуть "Почєму нє закрилі нєбо"?!?!
Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
Єрмак був помічником ригівського депутата Тадеєва, який був Портновською шавкою
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР
КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
Иногда просто хочется взять очередную брехню этих, которые с мораторием на критику носятся, как дембель с эрекцией, и затолкать поглубже в глотку. Но нельзя. Не на часі ж. Хотя тема постоянно сбегающего куда-то Порошенка уже поддостала. https://t.me/tanya_adams/2937
Украина щас на правовом уровне как Зимбабвэ.
Порошенко-это совесть,порядочность,ум.
Зелень-это хитрожопость,тупость,жополизание друг другу.
Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,
синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.
СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,
ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
Авторы заявления надеются, что Зеленский подтвердит их тезис, оправдывающий Путина: дескать, в агрессии РФ виноваты те (в т.ч. Порошенко и ПЦУ), кто создал поводы для вторжения.
https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html
Через рік
25 июн. 2021 г. "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський
Цікаво, хто чий підлеглий?
Может, за российским коравблем?
После 24 февраля подобные случаи стали фиксироваться и в других районах, которые удалось захватить оккупантам.
В то же время на территориях, подконтрольных Украине, некоторые священники УПЦ МП ведут прокремлевскую пропаганду.
Депутаты (ВРУ) пришли к консенсусу о том, что этот вопрос не нужно поднимать. (Не на часі..)
Онуфрий расценил это как "прощение грехов" и решил перейти в наступление. Поэтому он попытался создать капкан для Зеленского, рассчитывая на примитивную реакцию на слово "Порошенко"
https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html
Ради такого дела Стефанчука как следует накормили и уложили пораньше баиньки.
Петро Порошенко: "За ці 93 дні перший раз у Львові. Саме сюди з-за кордону приходять пікапи, бронежилети, шоломи, дрони та багато іншого військового обладнання, яке ми купуємо для Збройних Сил України та батальйонів територіальної оборони. А потім ми доставляємо їх на Схід та Південь посилювати міць наших військових.
За цей час ми спільно із «Фондом Порошенка», ГО «Справа Громад», ГО «Res_Publica. Брати по Зброї» розгорнули велику волонтерську програму. І на кожну гривню, яку українські громадяни, діаспора дає на фонд «Справи Громад», ми з Мариною, «Фонд Порошенка» додає ще одну гривню. Отже, кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю.
І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12. Вони будуть доукомплектовані та підготовлені до виконання бойових завдань протитанкових підрозділів ДШВ. Де потрібно, будуть встановлені генератори та «Старлінки»".
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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тоб то друга особа держави в умовах війни може просто не відповдати на дзвінки ?
і неоБізнаність !
Зебоневтіку ганьба , що керується забаганками Бені , якому ох як не хочеться до тюряги в США !!
І він з оточеням буде робити все,задля другого презиентського,бо навіть зі своїм мільярдом $ у офшорах,ховатись нема де!
Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.
А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО
Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!