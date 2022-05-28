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Новости Политика Украины
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Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что глава ВР Руслан Стефанчук подтвердил загранкомандировки Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Только что имела телефонный разговор с председателем ВР Русланом Стефанчуком. Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR-кодами, потому что действуют эти", - проинформировала парламентарий.

По словам Геращенко, Стефанчук рассказал, что вчера был очень насыщенный день и рано лег спать, поэтому не было возможности с ним связаться ночью.

"На призывы приобщиться к нашему отстаиванию демократии, правам оппозиции и парламентаризма, которые начали нарушаться в Украине не сегодня, а дыхание автократии уже слишком ощутимо, председатель ВР сказал, что не разделяет моих предостережений и считает эти заявления несущественными. Мы благодарим главу ВР за то, что подтвердил наличие всех распоряжений и просим сделать это публично. Позорная история и отмазки исполнителей всех этих тем с отключением телеканалов, марафоном единства без оппозиции, теперь уже невыпуском из страны лидера оппозиции, который должен сегодня выступать на ПА НАТО в Вильнюсе", – подытожила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не выпускают за границу в официальную командировку в составе парламентской делегации в Вильнюс на заседание парламентской ассамблеи НАТО.

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Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 01
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 02
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 03
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 04
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Топ комментарии
+81
Слід зауважити - неконституційним джерелом. ОПа - не прописана у Конституції структура. Тому, як мінімум цій структурі повинна бути оголошена підозра про спробу захоплення/узурпації влади. Як мінімум!
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28.05.2022 11:48
+59
синекітенко@syniy_kit

1 ч

Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.

Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.
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28.05.2022 11:42
+53
значить, цей злочин вчинив Зе, зі своєю шоблою. Скоріш за все, цим безпосередньо керували головні його заступники - Баканов, Данілові і Венедіктова; куратор - д'Єрмак.
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28.05.2022 11:48
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синекітенко@syniy_kit

1 ч

Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.

Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.
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28.05.2022 11:42 Ответить
Слід зауважити - неконституційним джерелом. ОПа - не прописана у Конституції структура. Тому, як мінімум цій структурі повинна бути оголошена підозра про спробу захоплення/узурпації влади. Як мінімум!
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28.05.2022 11:48 Ответить
Схоже що в нас керує канцлер Рішильє або якійсь мажордом як при французькому Шерлемані
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28.05.2022 11:53 Ответить
Зелена наркошобла думає, що вже все узурпувала.
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28.05.2022 11:54 Ответить
Згоден на 100%! А с зелеными соплями будем разбираться позже, когда рашистов выгоним ... А особенно такие депутатишки как марияна безумна, судить за все ее делишки (но смоется за границу как только закончится ее каденция, к гадалке не ходи) ...
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28.05.2022 12:07 Ответить
Щоб позбутися хвороби і її поширення гнид слід чавити зараз і назавжди!!!))
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28.05.2022 12:14 Ответить
ЗЕбіли зробили рокіррвку - Бур"яна Безмозгла буде на саміті НАТО замість Порошенка.

А потім, ті самі ЗЕбіли, верещатимуть "Почєму нє закрилі нєбо"?!?!
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28.05.2022 13:03 Ответить
Якшо мы будем ждать до победы, то никакой победы может не быть вобще
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28.05.2022 13:53 Ответить
Як би не було запізно!
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28.05.2022 14:19 Ответить
NATO-кOTAN@A_Traxel

Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
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28.05.2022 14:40 Ответить
значить, цей злочин вчинив Зе, зі своєю шоблою. Скоріш за все, цим безпосередньо керували головні його заступники - Баканов, Данілові і Венедіктова; куратор - д'Єрмак.
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28.05.2022 11:48 Ответить
Куратор їх всіх- це Портнов.
Єрмак був помічником ригівського депутата Тадеєва, який був Портновською шавкою
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28.05.2022 11:54 Ответить
До речі, а він у Києві чи втік?
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28.05.2022 11:59 Ответить
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)

И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".

https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
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28.05.2022 12:09 Ответить


‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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28.05.2022 13:14 Ответить
канцлер волнуется только о своей зарплате от *****. Поэтому и Дерипаска там. В Англии всем фирмам с роZZиянами в основателях перекрыли кислород.
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28.05.2022 13:49 Ответить
"...Вночі мені стало відомо, що телеграм-канал, який ідентифікувався ніби як офіційне інтернет - представництво Держмитслужби України - це не офіційний канал. Це канал співробітника служби, митника із м. Сарни Рівненської області Шапірко Михайло Петровича, який, на мою думку, і був долучений до виконання інформаційної провокації проти п'ятого президента України Петра Порошенка сьогодні вночі. "(П.Нусс, НВ)

Иногда просто хочется взять очередную брехню этих, которые с мораторием на критику носятся, как дембель с эрекцией, и затолкать поглубже в глотку. Но нельзя. Не на часі ж. Хотя тема постоянно сбегающего куда-то Порошенка уже поддостала. https://t.me/tanya_adams/2937
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28.05.2022 12:39 Ответить
ОП по сумісництву є джерелом всього лайна, всіх зрад і негараздів в державі.
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28.05.2022 11:49 Ответить
Так,це головне кубло кремлівських гнид,розплідник колаборантської гидоти в Україні!!!)))
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28.05.2022 12:17 Ответить
ZEprezidente takoi zhe trus kak pleshivij v parashke , sindrom karlika nazivajetsa ....😰
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28.05.2022 11:49 Ответить
Zебил же, что взять с клоуняры. Не удивлюсь, если КГБешные трюки провернули, как с Трампом, и есть куча видео, где клоун "вдохновляется" коксом, поставленным )|(ОПой Ермака
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28.05.2022 13:54 Ответить
Чесний ліберторіанець...
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28.05.2022 11:52 Ответить
Чому не відкрито кримінальне провадження?
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28.05.2022 11:53 Ответить
Та то бубочка ревнує, бо відчуває себе чмошником поряд з Петром (власне так воно і є) і думає, насправді, що Порох і є справжнім президентом. А ви йому хочете на мозоль стати, допустивши Президента Порошенка на ПА НАТО. Ви ж собі уявляєте, що би Зєля там молов без папірця і суфлера? Отож, і він прекрасно розуміє свою нікчемність от і комплексує і біситься.
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28.05.2022 11:54 Ответить
И после такого в ЕС?
Украина щас на правовом уровне как Зимбабвэ.
Порошенко-это совесть,порядочность,ум.
Зелень-это хитрожопость,тупость,жополизание друг другу.
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28.05.2022 11:55 Ответить
Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП

Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,

синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.

СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,

ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.

Авторы заявления надеются, что Зеленский подтвердит их тезис, оправдывающий Путина: дескать, в агрессии РФ виноваты те (в т.ч. Порошенко и ПЦУ), кто создал поводы для вторжения.

https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html
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28.05.2022 11:59 Ответить
ОП узурповує владу, а це досить серйозний злочин.
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28.05.2022 12:00 Ответить
18 июн. 2020 г. "Я прийшов із Зеленським і з ним піду" - Єрмак

Через рік


25 июн. 2021 г. "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

Цікаво, хто чий підлеглий?
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28.05.2022 12:21 Ответить
Интересно куда они вместе пойдут?
Может, за российским коравблем?
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28.05.2022 12:37 Ответить
Ермак здрисне,а Зеля піде до в'язниці.
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28.05.2022 14:25 Ответить
все в них через ж... велике будівництво
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28.05.2022 12:01 Ответить
Може ГОДІВНИЦТВО?
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28.05.2022 16:56 Ответить
На оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Луганщины было зафиксировано множество случаев тесного сотрудничества священников УПЦ МП с оккупационными властями, благословения российских воинов, освящения российской военной техники и т.п.

После 24 февраля подобные случаи стали фиксироваться и в других районах, которые удалось захватить оккупантам.

В то же время на территориях, подконтрольных Украине, некоторые священники УПЦ МП ведут прокремлевскую пропаганду.

Депутаты (ВРУ) пришли к консенсусу о том, что этот вопрос не нужно поднимать. (Не на часі..)

Онуфрий расценил это как "прощение грехов" и решил перейти в наступление. Поэтому он попытался создать капкан для Зеленского, рассчитывая на примитивную реакцию на слово "Порошенко"

https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html
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28.05.2022 12:02 Ответить
И в ОПе зе сработал безусловньій рефлекс!
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28.05.2022 14:27 Ответить
Тобто Стефанчук, як ставленик Зе, одночасно підтверджує своє розпорядження, і не забезпечує його виконання, а може і негласно протидіє йому.
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28.05.2022 12:02 Ответить
Слова "а може" зайві у цьому реченні
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28.05.2022 12:03 Ответить
Козлам надо было не совсем не пустить, а то, чтобы Порох опоздал на ПА НАТО.
Ради такого дела Стефанчука как следует накормили и уложили пораньше баиньки.
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28.05.2022 12:03 Ответить
Значить заарештувати прикордонників.
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28.05.2022 12:18 Ответить
Пані Ірино, домовтесь про відеовиступ.
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28.05.2022 12:25 Ответить
страной рулит в турборежиме и.о. президента дЕрьмак, он только называется руководителем офиса президента, а де факто он курирует все, от проведения спецоперации по "вагнеровцам", до оборонной сферы, экономики и внешней политики. Боневтік снимается в видосиках, а рулит всем дЕрьмак. Многие уже подзабыли, что дЕрьмака назначили на существующую должность меньше, чем через месяц после одновременного пребывания в оффшорном Омане "величайшего лидОра современности" и бывшего директора ФСБ Патрушева в середине января 2020 г. А назначение дЕрьмака произошло уже 11 февраля 2020. Совпадение? Происшедшие после события заставляют в этом усомниться.
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28.05.2022 12:26 Ответить
Стефанчука как следует ПРИкормили
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28.05.2022 12:33 Ответить
Вчора, перебуваючи у Львові, Петро Порошенко передав воїнам-десантникам 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗС України партію з 12 пікапів Mitsubishi L200 для забезпечення протитанкових підрозділів ДШВ. Як відомо, Фонд Порошенка спільно з ГО «Справа громад» та ГО «Res_Publika. Брати по Зброї» реалізує масштабні проекти із забезпечення технікою та оснащенням українських бійців.

Петро Порошенко: "За ці 93 дні перший раз у Львові. Саме сюди з-за кордону приходять пікапи, бронежилети, шоломи, дрони та багато іншого військового обладнання, яке ми купуємо для Збройних Сил України та батальйонів територіальної оборони. А потім ми доставляємо їх на Схід та Південь посилювати міць наших військових.

За цей час ми спільно із «Фондом Порошенка», ГО «Справа Громад», ГО «Res_Publica. Брати по Зброї» розгорнули велику волонтерську програму. І на кожну гривню, яку українські громадяни, діаспора дає на фонд «Справи Громад», ми з Мариною, «Фонд Порошенка» додає ще одну гривню. Отже, кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю.
І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12. Вони будуть доукомплектовані та підготовлені до виконання бойових завдань протитанкових підрозділів ДШВ. Де потрібно, будуть встановлені генератори та «Старлінки»".
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28.05.2022 12:44 Ответить
Зараз зроблять крайніми прикордонників. Але ті будуть знати, як *** ОПі відсмоктувати. ******** раби
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28.05.2022 12:45 Ответить
Глава ВР Украины, которая ведет войну с рабссеей так спит что не слышит телефон? И это после стольких заявлений о покушениях на зеледента? Ведь в случае чего именно Стефанчук будет выполнять обязанности Президента и Верховного Главнокомандующего. Детские отмазки зележопой власти.
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28.05.2022 12:50 Ответить
ну, тут ще спірно: в нього вдома може бути встановлена урядова "вертушка" для таких випадків; а мобільник він може на ніч вимикати...
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28.05.2022 12:52 Ответить
Це чергове свинство з боку Зеленського. Ніяк, падло, не заспокоїться, спить і баче другий термін.
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28.05.2022 13:04 Ответить
"Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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28.05.2022 13:11 Ответить
Тарас Чорновіл . До речі, кого без перешкод пропустили на засідання Парламентської Асамблеї НАТО, то це одіозну й тисячу разів зашкварену слугиню Безуглу. Це вона поряд з кількома іншими буде там "гідно" представляти Україну. А що? Зможе розповісти про свої пропозиції розстрілювати солдатів своєї ж армії. Або доповісти, що запропонувала відмовитися від натівського принципу розділення розвідувальних та контррозвідувальних органів і внесла законопроєкт про їх злиття в одну структуру під співмешканця рашистської парочки Буданова, а сам цей розвід-монстр буде виведений навіть з-під МО України та, вочевидь, прикріплений під московське фсб.



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16 Comments

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28.05.2022 13:15 Ответить
Стефанчук розповів, що вчора мав дуже насичений день і рано ліг спати, тому не було можливості з ним зв'язатись . Джерело: https://censor.net/ua/n3344414

тоб то друга особа держави в умовах війни може просто не відповдати на дзвінки ?
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28.05.2022 13:33 Ответить
Це говорить про те, що йому до сраки війна. Головне набити кендюх і виспатись. Не дивно що у нього вид вгодованого кабана.
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28.05.2022 13:48 Ответить
Він і є Свинарчук!
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28.05.2022 14:31 Ответить
Вони там всі сидять в бункері і ім нас@рати , що відбувається в світі !
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28.05.2022 13:48 Ответить
Тепер зрозуміло для чого клоуни витягнули мертвечука з заявами, щоб мати привід не випустити Порошенка. Боневтік розказує про ЄС і НАТО, а насправді робить все щоб Україна не отримала статус кандидата в члени ЄС. Переслідування опозиції і закриття патріотичних опозиційних ЗМІ - все це спрямоване саме на зрив отримання цього статусу.
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28.05.2022 13:45 Ответить
Безмозгла поіхала без проблем , але ж головна іі проблема - це тупість
і неоБізнаність !

Зебоневтіку ганьба , що керується забаганками Бені , якому ох як не хочеться до тюряги в США !!
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28.05.2022 13:46 Ответить
Так він же у тещі житло орендує. Тож змушений жити за її розпорядком
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28.05.2022 13:48 Ответить
Ну і як після такого можно довіряти цій владі?
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28.05.2022 14:03 Ответить
Якщо в крані ЗУ необов'язкові то Президента неіснує . Боневтік звільнив місце. Всі закони Недіють !!!
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28.05.2022 14:24 Ответить
Порох зранку на кордоні знову намагається виїхати - погранці не пропускають. Ахтем Чийгоз щойно на телеканалі Еспресо передавав стрім з кордону.
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28.05.2022 14:27 Ответить
Чого ви тут розрепетувалися. У Хазарському каганаті Керівник ОП якраз і є головним керівником в Україні. А те що ОП не має у Конституції не означає що ОП не є субєктом права в Україні
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28.05.2022 14:31 Ответить
Давно писав,що перед Зеленським дуже простий вибір - або другий президентський,або перший тюремий.
І він з оточеням буде робити все,задля другого презиентського,бо навіть зі своїм мільярдом $ у офшорах,ховатись нема де!
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28.05.2022 14:37 Ответить
пусть соберут всю шоблу квартальную , что бы посмотреть кто еще в Украине и чем занимается.
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28.05.2022 15:25 Ответить
А зе-дебілам пох...
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28.05.2022 15:28 Ответить
Цікава розмова Віталія Портникова та Марії Гурської у відновленій передачі "Суботній політклуб" стосовно недопуску Порошенка на самміт НАТО.
Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.

А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО

Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!
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28.05.2022 21:04 Ответить
 
 