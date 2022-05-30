Призываем признать Россию государством-спонсором терроризма, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что РФ пытается уничтожить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства, об этом она заявила во время выступления на заседании Комитета по вопросам демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Во время выступления она рассказала о стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Украине. В частности, чиновник отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей. Около 220 тысяч человек уже потеряли свои дома. Россия системно нарушает главные принципы интернационального гуманитарного права и права человека.

"Осознавая, что не сможет победить в войне, Россия сознательно пытается уничтожить Украину, приводя к огромной гуманитарной катастрофе. Мы призываем признать Россию государством-спонсором терроризма", - добавила вице-премьер.

"Мы благодарим наших партнеров за оказанную гуманитарную поддержку Украине и размещение украинских беженцев, за всю финансовую и техническую помощь, оперативно оказанную Украине. Это укрепляет нашу устойчивость, но нам нужно больше – более активное вовлечение международных организаций в оказание гуманитарной помощи, создание гуманитарных коридоров, обеспечение доставки помощи в медицинские учреждения, поставки критически важного продовольствия для мирного населения. Мы рассчитываем на помощь стран и ведущую роль НАТО", - подытожила Стефанишина.

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