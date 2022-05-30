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Призываем признать Россию государством-спонсором терроризма, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что РФ пытается уничтожить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства, об этом она заявила во время выступления на заседании Комитета по вопросам демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Во время выступления она рассказала о стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Украине. В частности, чиновник отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей. Около 220 тысяч человек уже потеряли свои дома. Россия системно нарушает главные принципы интернационального гуманитарного права и права человека.

"Осознавая, что не сможет победить в войне, Россия сознательно пытается уничтожить Украину, приводя к огромной гуманитарной катастрофе. Мы призываем признать Россию государством-спонсором терроризма", - добавила вице-премьер.

"Мы благодарим наших партнеров за оказанную гуманитарную поддержку Украине и размещение украинских беженцев, за всю финансовую и техническую помощь, оперативно оказанную Украине. Это укрепляет нашу устойчивость, но нам нужно больше – более активное вовлечение международных организаций в оказание гуманитарной помощи, создание гуманитарных коридоров, обеспечение доставки помощи в медицинские учреждения, поставки критически важного продовольствия для мирного населения. Мы рассчитываем на помощь стран и ведущую роль НАТО", - подытожила Стефанишина.

Также читайте: Украина ожидает от саммита НАТО решительных шагов, - Стефанишина
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Топ комментарии
+9
Я бы сформулировал "державою-терористом"
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30.05.2022 12:24
+6
РФія,це розплідник терористів!!Москва,це світова столиця тероризма!!!)))
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30.05.2022 12:33
+5
так ось Чому туди не пустили Пороха.... щоб медійно було чутно лише слугу народа про гуманітарку
в мене шок...
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30.05.2022 12:38
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Я бы сформулировал "державою-терористом"
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30.05.2022 12:24 Ответить
Все правильно, державою терористом.
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30.05.2022 12:24 Ответить
Это тоже самое
Спонсор терроризма - поддержка терроризма на государственном уровне
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30.05.2022 12:34 Ответить
Тільки, то же самоє - купі зєркало, учі язьікь!
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30.05.2022 13:28 Ответить
********* уже давно должен быть признан террористической группировкой
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30.05.2022 12:26 Ответить
Може не по темі. Але доволі цікава стаття

"Собор УПЦ. Что произошло на самом деле"
https://risu.ua/sobor-upc-chto-proizoshlo-na-samom-dele_n129704
Схоже, що вони, в доволі складній в них ситуації, непогано просунулись в потрібному для України напрямку. Кожен може сам зробити висновок.
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30.05.2022 12:27 Ответить
РФія,це розплідник терористів!!Москва,це світова столиця тероризма!!!)))
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30.05.2022 12:33 Ответить
а наша верховна рада вже визнала росію державою -спонсором тероризму?
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30.05.2022 12:34 Ответить
Це завадить віслюку зустрітись з ******
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30.05.2022 12:35 Ответить
так ось Чому туди не пустили Пороха.... щоб медійно було чутно лише слугу народа про гуманітарку
в мене шок...
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30.05.2022 12:38 Ответить
Наполеон Боневтік - це лише лялька ,в якої в сраці чиясь рука.
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30.05.2022 13:00 Ответить
Терроризм расеи отличается от терроризма хезболы, хамас, игил, талибов, алькаиды только калибром ракет и размерами боеголовок!!!

А спонсорами являются те, кто покупает у расеи углеводороды или транзитирует их!!!
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30.05.2022 13:11 Ответить
Хатят лі руSSкіє вайньі?

Да ані біз нійо жіць ні моґут!
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30.05.2022 13:33 Ответить
Да давно пора и не спонсором, а террористом.
Вот только ни со спонсором ни с террористом обычно не ведут никаких торгово-экономических отношений.
Как быть ?!
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30.05.2022 13:36 Ответить
 
 