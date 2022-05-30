УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5381 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 907 14
війна (56233) Росія (47144) тероризм (2785) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Закликаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що РФ намагається знищити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду, про це вона заявила під час виступу на засіданні Комітету з питань демократії та безпеки весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Під час виступу вона розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні, що стрімко погіршується. Зокрема, урядовиця зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули десятки тисяч мирних жителів. Майже 220 тисяч людей вже втратили свої домівки. Росія системно порушує основні принципи міжнародного гуманітарного права та права людини.

"Усвідомлюючи, що не зможе перемогти у війні, росія свідомо намагається знищити Україну, спричиняючи величезну гуманітарну катастрофу. Ми закликаємо визнати росію державою-спонсором тероризму", - додала віцепрем'єрка.

"Ми вдячні нашим партнерам за надану гуманітарну підтримку Україні та розміщення українських біженців, за всю фінансову та технічну допомогу, оперативно надану Україні. Це зміцнює нашу стійкість, але нам потрібно більше – більш активне залучення міжнародних організацій до надання гуманітарної допомоги, створення гуманітарних коридорів, забезпечення доставки допомоги до медичних закладів, постачання критично важливого продовольства для мирного населення. Ми розраховуємо в цьому на допомогу країн та провідну роль НАТО", - підсумувала Стефанішина.

Читайте: Домовилися про термінове просування санкцій проти Росії, - Кулеба та Боррель провели телефонну розмову

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Я бы сформулировал "державою-терористом"
показати весь коментар
30.05.2022 12:24
+6
РФія,це розплідник терористів!!Москва,це світова столиця тероризма!!!)))
показати весь коментар
30.05.2022 12:33
+5
так ось Чому туди не пустили Пороха.... щоб медійно було чутно лише слугу народа про гуманітарку
в мене шок...
показати весь коментар
30.05.2022 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я бы сформулировал "державою-терористом"
показати весь коментар
30.05.2022 12:24 Відповісти
Все правильно, державою терористом.
показати весь коментар
30.05.2022 12:24 Відповісти
Это тоже самое
Спонсор терроризма - поддержка терроризма на государственном уровне
показати весь коментар
30.05.2022 12:34 Відповісти
Тільки, то же самоє - купі зєркало, учі язьікь!
показати весь коментар
30.05.2022 13:28 Відповісти
********* уже давно должен быть признан террористической группировкой
показати весь коментар
30.05.2022 12:26 Відповісти
Може не по темі. Але доволі цікава стаття

"Собор УПЦ. Что произошло на самом деле"
https://risu.ua/sobor-upc-chto-proizoshlo-na-samom-dele_n129704
Схоже, що вони, в доволі складній в них ситуації, непогано просунулись в потрібному для України напрямку. Кожен може сам зробити висновок.
показати весь коментар
30.05.2022 12:27 Відповісти
РФія,це розплідник терористів!!Москва,це світова столиця тероризма!!!)))
показати весь коментар
30.05.2022 12:33 Відповісти
а наша верховна рада вже визнала росію державою -спонсором тероризму?
показати весь коментар
30.05.2022 12:34 Відповісти
Це завадить віслюку зустрітись з ******
показати весь коментар
30.05.2022 12:35 Відповісти
так ось Чому туди не пустили Пороха.... щоб медійно було чутно лише слугу народа про гуманітарку
в мене шок...
показати весь коментар
30.05.2022 12:38 Відповісти
Наполеон Боневтік - це лише лялька ,в якої в сраці чиясь рука.
показати весь коментар
30.05.2022 13:00 Відповісти
Терроризм расеи отличается от терроризма хезболы, хамас, игил, талибов, алькаиды только калибром ракет и размерами боеголовок!!!

А спонсорами являются те, кто покупает у расеи углеводороды или транзитирует их!!!
показати весь коментар
30.05.2022 13:11 Відповісти
Хатят лі руSSкіє вайньі?

Да ані біз нійо жіць ні моґут!
показати весь коментар
30.05.2022 13:33 Відповісти
Да давно пора и не спонсором, а террористом.
Вот только ни со спонсором ни с террористом обычно не ведут никаких торгово-экономических отношений.
Как быть ?!
показати весь коментар
30.05.2022 13:36 Відповісти
 
 