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Украина ожидает от саммита НАТО решительных шагов, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

стефанішина

Украина ожидает ужесточения санкций против России вследствие встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29-30 июня в Мадриде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Отмечается, что Ольга Стефанишина выступила на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Вице-премьер отметила, что итогом Саммита НАТО в Мадриде должны быть решительные шаги, которые укрепят безопасность как самого Альянса, так и Украины. Она подчеркнула, что у демократического мира нет иного выбора, чем сделать все, чтобы остановить Россию.

"Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте; правила будет определять сила, а не международное право", - заявила Стефанишина.

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"Санкции, оружие и поддержка нашей экономики – это ключ к победе Украины в этой войне. А четкая перспектива членства Украины в ЕС – это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления, – отметила вице-премьер. – Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, послала сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами.Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики. Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению".

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Вице-премьер призвала парламентариев стран-членов НАТО усилить давление на свои правительства для получения Украиной необходимой поддержки и дальнейшей изоляции России и подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса таких шагов:

  • торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
  • закрытие всех возможностей для обхода санкций;
  • направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
  • отказ от расчетов в русских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;
  • расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
  • запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

При этом она подчеркнула, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет освободить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отозвал, и она остается в силе.
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Топ комментарии
+36
Якби Порошенко туди приїхав, то було б більше на порядок рішучих кроків, бо він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах, психології керівників держав, розмовляє з ними на одній мові, без перекладача і вони сприймають його, як людину їхнього рівня, якій можна довіряти без перевірки інформації, а це головне, для прийняття швидких рішень. В них сформована довіра один до одного за роки роботи і протистояння рашистії. Цьому заздрить найвеличніший, на рівні манії. Це відхилення шкодить Україні.
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29.05.2022 22:13
+33
Особливо після цього зашквару:Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
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29.05.2022 22:12
+24
Саме тому й заборонили Порошенку виїзд до Вільнюсу, що він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах і т.д.
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29.05.2022 22:32
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Олю, а поки ми очікуємо рішення НАТО, ми вже налагодили десь на нейтральній території у союзників виробництво стугн, нептунів та громів?
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29.05.2022 22:10 Ответить
.. це не на часі!!))) Після перемоги..!!))) Шановний! Ви хоть слово чули від Зеленого телепня про виробництво зброї до війни? А Ви хочете , щоб ця матня щось думала про сьогодні ?
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29.05.2022 22:38 Ответить
Производство ракет - это слишком сложно для вице-премьерок со своими персональными офисами. А вот ляпать языком с требованиями оружия,санкций и денег можно круглосуточно
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29.05.2022 22:38 Ответить
Особливо після цього зашквару:Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
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29.05.2022 22:12 Ответить
Ця заборона продиктована" своїм зеленим слугам в Україні із мацкви.
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29.05.2022 23:40 Ответить
Якби Порошенко туди приїхав, то було б більше на порядок рішучих кроків, бо він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах, психології керівників держав, розмовляє з ними на одній мові, без перекладача і вони сприймають його, як людину їхнього рівня, якій можна довіряти без перевірки інформації, а це головне, для прийняття швидких рішень. В них сформована довіра один до одного за роки роботи і протистояння рашистії. Цьому заздрить найвеличніший, на рівні манії. Це відхилення шкодить Україні.
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29.05.2022 22:13 Ответить
Через зезашквари незабаром Україну нах.. посилати будут,кремлівські гниди наполеглево та послідовно втілюють в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!)))
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29.05.2022 22:21 Ответить
это у них называется -хуцпа
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29.05.2022 23:23 Ответить
Саме тому й заборонили Порошенку виїзд до Вільнюсу, що він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах і т.д.
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29.05.2022 22:32 Ответить
Це суперечить прагненням кремлівських сценаристів!!!))
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29.05.2022 22:42 Ответить
Щось не дуже зрозуміло, по санкціям же там наче ЄС виступає, а не НАТО.
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29.05.2022 22:17 Ответить
Почитай уважніше звернення до парламентарів стран членів НАТО вплтнути на уряди країн ЄС,в житті все взаїмопов'язано!!))
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29.05.2022 22:28 Ответить
кароче от пинчуков с суркисами и коломойскими Украина нифига нэ очикуйе...
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29.05.2022 22:23 Ответить
Ещё недавно в зелёных гундосиках звучало, что НАТО Украине не нужно и от него можно отказаться ради того, чтобы посмотреть в очко Куйла в поисках там мира несмотря на то, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины. А что случилось сейчас, НАТО опять нужно?
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29.05.2022 22:23 Ответить
От одного этого ***.ого слова "Альянс" тошно становится.
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29.05.2022 22:25 Ответить
Чего тебя не устраивает? Там все в порядке. Это у нас все не так, но виноваты почему-то те, у кого все в порядке
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29.05.2022 22:27 Ответить
Це давно відомо-Хто всрався? Невістка!!!)))
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29.05.2022 22:49 Ответить
це ж касап. або зажоп мертвечука
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29.05.2022 23:07 Ответить
A tebe chota ninravitsa ? Kakije pretenzii ?
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29.05.2022 22:28 Ответить
"Мене страшно лякало при вивченні Корану в медресе словосполучення "самовотун тібоко" Я його жахався! Лише потім довідався що воно означає "сім шарів неба!" (Алішер Агабеков "Вулиці Бухари")
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29.05.2022 22:45 Ответить
Вам від слова Альянс блювати хочеться, а нам від слова путін.
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30.05.2022 00:04 Ответить
Сектант з РПЦ?
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30.05.2022 07:48 Ответить
Tut takoi vapros vaznikajet k zedebilam , vi v nature tupie , ili prikidivaites ? No atvet i tak jasen .
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29.05.2022 22:26 Ответить
Це ти щось запитав на рівні вищої математикі у першокласника!!!)))
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29.05.2022 22:36 Ответить
Пустіть туди Порошенка і після саміту країни НАТО навипередки танки, літаки та авіаносні ударні групи підженуть
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29.05.2022 22:42 Ответить
вже можите нічого не чикати. ви знову все просрали
бо вам не потрібни ні НАТО ні ЕС.
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29.05.2022 23:21 Ответить
Петро Порошенко

Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді. Переконаний, що Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. Про це сказав у інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо», яке було записане в п'ятницю, 27 травня.

https://youtu.be/8TMXMlI1jf4


YouTube
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29.05.2022 23:49 Ответить
ze-debyli "horosho otrabotali"....
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30.05.2022 00:34 Ответить
На парламентську асамблею НАТО було погоджено делегацію із п'яти делегатів від України. Пороха авторитарним методом було заблоковано на кордоні, Безугла тупо не поїхала, по інших трьох інформації просто нема. Звичано що на цій сессії НАТО, Україна є головною темою, звичайно ж в кулуарах асамблеї українська делегація була би самою жаданою для перемовин, там мала бути черга із членів країн НАТО до наших представників. Та ви -все про#бали і зробили це не по тупості, а навмисно. А тепер ти, потворний боров, чекаешь на рішучі відповіді від тих кого ти совковим чином через хер кинув?
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30.05.2022 00:53 Ответить
Треба було послати туди Пороха, тоді би НАТО нарешті почуло конкретні пропозиції
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30.05.2022 07:45 Ответить
 
 