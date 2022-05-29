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Україна очікує від саміту НАТО рішучих кроків, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

стефанішина

Україна очікує посилення санкцій проти Росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу, яка відбудеться 29-30 червня у Мадриді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.  

Зазначається, що Ольга Стефанішина виступила на відкритті весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі. Віцепрем'єрка зазначила, що підсумком Саміту НАТО у Мадриді мають бути рішучі кроки, що зміцнять безпеку як самого Альянсу, так і України. Вона наголосила, що демократичний світ не має іншого вибору ніж зробити все, аби зупинити Росію.

"Хтось боїться поразки Росії або просто не вірить, що вона можлива. Але я прошу вас на хвилинку уявити світ у разі поразки України. Ми, українці, добре знаємо, як виглядатиме перемога Росії, тому що знаємо, який вигляд має сьогодні російська окупація. Сотні тисяч українців живуть у страху і терорі. З перемогою Росії не буде надії на безпечне і вільне життя на європейському континенті; правила визначатиме сила, а не міжнародне право", - заявила Стефанішина.

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"Санкції, зброя та підтримка нашої економіки – це ключ до перемоги України у цій війні. А чітка перспектива членства України в ЄС це необхідний крок для підвищення стійкості країни та її подальшої відбудови – зазначила віцепрем’єрка. – Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, надіслала сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й оплативши це європейськими грошима. Тисячі українців вже стали жертвою такої політики. Необхідно негайно розірвати ланцюг енергетичної залежності від Росії та забезпечити Україну всіма типами озброєння, яка дозволить перейти від оборони до контрнаступу".

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Віцепрем'єрка закликала парламентарів країн-членів НАТО посилити тиск на свої уряди для отримання Україною необхідної підтримки та подальшоі ізоляції Росії і наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу таких кроків:

  • торгове ембарго на імпорт російських енергоресурсів;
  • закриття всіх можливостей для обходу санкцій;
  • спрямування заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;
  • відмова від розрахунків у російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;
  • розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;
  • заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів

При цьому вона наголосила, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона залишається в силі.
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Топ коментарі
+36
Якби Порошенко туди приїхав, то було б більше на порядок рішучих кроків, бо він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах, психології керівників держав, розмовляє з ними на одній мові, без перекладача і вони сприймають його, як людину їхнього рівня, якій можна довіряти без перевірки інформації, а це головне, для прийняття швидких рішень. В них сформована довіра один до одного за роки роботи і протистояння рашистії. Цьому заздрить найвеличніший, на рівні манії. Це відхилення шкодить Україні.
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29.05.2022 22:13
+33
Особливо після цього зашквару:Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
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29.05.2022 22:12
+24
Саме тому й заборонили Порошенку виїзд до Вільнюсу, що він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах і т.д.
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29.05.2022 22:32
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Олю, а поки ми очікуємо рішення НАТО, ми вже налагодили десь на нейтральній території у союзників виробництво стугн, нептунів та громів?
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29.05.2022 22:10 Відповісти
.. це не на часі!!))) Після перемоги..!!))) Шановний! Ви хоть слово чули від Зеленого телепня про виробництво зброї до війни? А Ви хочете , щоб ця матня щось думала про сьогодні ?
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29.05.2022 22:38 Відповісти
Производство ракет - это слишком сложно для вице-премьерок со своими персональными офисами. А вот ляпать языком с требованиями оружия,санкций и денег можно круглосуточно
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29.05.2022 22:38 Відповісти
Особливо після цього зашквару:Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
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29.05.2022 22:12 Відповісти
Ця заборона продиктована" своїм зеленим слугам в Україні із мацкви.
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29.05.2022 23:40 Відповісти
Якби Порошенко туди приїхав, то було б більше на порядок рішучих кроків, бо він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах, психології керівників держав, розмовляє з ними на одній мові, без перекладача і вони сприймають його, як людину їхнього рівня, якій можна довіряти без перевірки інформації, а це головне, для прийняття швидких рішень. В них сформована довіра один до одного за роки роботи і протистояння рашистії. Цьому заздрить найвеличніший, на рівні манії. Це відхилення шкодить Україні.
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29.05.2022 22:13 Відповісти
Через зезашквари незабаром Україну нах.. посилати будут,кремлівські гниди наполеглево та послідовно втілюють в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!)))
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29.05.2022 22:21 Відповісти
это у них называется -хуцпа
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29.05.2022 23:23 Відповісти
Саме тому й заборонили Порошенку виїзд до Вільнюсу, що він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах і т.д.
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29.05.2022 22:32 Відповісти
Це суперечить прагненням кремлівських сценаристів!!!))
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29.05.2022 22:42 Відповісти
Щось не дуже зрозуміло, по санкціям же там наче ЄС виступає, а не НАТО.
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29.05.2022 22:17 Відповісти
Почитай уважніше звернення до парламентарів стран членів НАТО вплтнути на уряди країн ЄС,в житті все взаїмопов'язано!!))
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29.05.2022 22:28 Відповісти
кароче от пинчуков с суркисами и коломойскими Украина нифига нэ очикуйе...
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29.05.2022 22:23 Відповісти
Ещё недавно в зелёных гундосиках звучало, что НАТО Украине не нужно и от него можно отказаться ради того, чтобы посмотреть в очко Куйла в поисках там мира несмотря на то, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины. А что случилось сейчас, НАТО опять нужно?
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29.05.2022 22:23 Відповісти
От одного этого ***.ого слова "Альянс" тошно становится.
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29.05.2022 22:25 Відповісти
Чего тебя не устраивает? Там все в порядке. Это у нас все не так, но виноваты почему-то те, у кого все в порядке
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29.05.2022 22:27 Відповісти
Це давно відомо-Хто всрався? Невістка!!!)))
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29.05.2022 22:49 Відповісти
це ж касап. або зажоп мертвечука
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29.05.2022 23:07 Відповісти
A tebe chota ninravitsa ? Kakije pretenzii ?
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29.05.2022 22:28 Відповісти
"Мене страшно лякало при вивченні Корану в медресе словосполучення "самовотун тібоко" Я його жахався! Лише потім довідався що воно означає "сім шарів неба!" (Алішер Агабеков "Вулиці Бухари")
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29.05.2022 22:45 Відповісти
Вам від слова Альянс блювати хочеться, а нам від слова путін.
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30.05.2022 00:04 Відповісти
Сектант з РПЦ?
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30.05.2022 07:48 Відповісти
Tut takoi vapros vaznikajet k zedebilam , vi v nature tupie , ili prikidivaites ? No atvet i tak jasen .
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29.05.2022 22:26 Відповісти
Це ти щось запитав на рівні вищої математикі у першокласника!!!)))
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29.05.2022 22:36 Відповісти
Пустіть туди Порошенка і після саміту країни НАТО навипередки танки, літаки та авіаносні ударні групи підженуть
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29.05.2022 22:42 Відповісти
вже можите нічого не чикати. ви знову все просрали
бо вам не потрібни ні НАТО ні ЕС.
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29.05.2022 23:21 Відповісти
Петро Порошенко

Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді. Переконаний, що Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. Про це сказав у інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо», яке було записане в п'ятницю, 27 травня.

https://youtu.be/8TMXMlI1jf4


YouTube
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29.05.2022 23:49 Відповісти
ze-debyli "horosho otrabotali"....
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30.05.2022 00:34 Відповісти
На парламентську асамблею НАТО було погоджено делегацію із п'яти делегатів від України. Пороха авторитарним методом було заблоковано на кордоні, Безугла тупо не поїхала, по інших трьох інформації просто нема. Звичано що на цій сессії НАТО, Україна є головною темою, звичайно ж в кулуарах асамблеї українська делегація була би самою жаданою для перемовин, там мала бути черга із членів країн НАТО до наших представників. Та ви -все про#бали і зробили це не по тупості, а навмисно. А тепер ти, потворний боров, чекаешь на рішучі відповіді від тих кого ти совковим чином через хер кинув?
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30.05.2022 00:53 Відповісти
Треба було послати туди Пороха, тоді би НАТО нарешті почуло конкретні пропозиції
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30.05.2022 07:45 Відповісти
 
 