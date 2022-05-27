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Украину пригласили на встречу министров обороны стран-членов НАТО

нато

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств, которая состоится 15-16 июня в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министры обороны Украины, Грузии, Финляндии, Швеции и представители Европейского Союза примут участие в рабочем ужине 15 июня. Она будет закрыта для СМИ.

Также читайте: Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ

Более подробную программу мероприятий в Альянсе обещают обнародовать ближе к дню встречи министров обороны.

В тот же день в штаб-квартире НАТО состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами.

НАТО (9934) Резников (1170)


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Топ комментарии
+12
Гарна та позитивна новина...
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27.05.2022 19:57
+6
Ну, нормально так.
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27.05.2022 20:00
+4
Позитивна, тільки навіщо там прокацапська грузія?
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27.05.2022 20:10
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Гарна та позитивна новина...
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27.05.2022 19:57 Ответить
Ну, нормально так.
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27.05.2022 20:00 Ответить
дай бог, щоб скоріше вирішилося питання із зброєю-бо іначе нічого не виграємо.., становище на Сході катастрофічне..
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27.05.2022 20:08 Ответить
Позитивна, тільки навіщо там прокацапська грузія?
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27.05.2022 20:10 Ответить
Зустріч буде закритою для ЗМІ.. а для кацапів? оскільки наявність на цій зустрічі міністра оборони нині прокацапської Грузії ставить це під сумнів. Не варто зараз грузин на такі зустрічі запрошувати. до тих пір, поки грузини не оберуть повністю проєвропейську владу.
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27.05.2022 20:21 Ответить
Тяжелое вооружение из США уже направляется в Украину, - глава МИД Д.Кулеба
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27.05.2022 20:31 Ответить
Залужний один, без б/я радника опьі!
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27.05.2022 20:45 Ответить
Не зрозуміло з якого дуба там робить грузин? Хочуть на нашому горбі в НАТО в'їхати?Ці ж мерзотники навіть санкції не підтримали.
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27.05.2022 20:45 Ответить
не могу уснут и успокоится. россия выжигая занимает позиции. побыстрей бы самолетами оружие везли.
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27.05.2022 20:47 Ответить
Если сейчас не помочь Украине, то никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности.
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27.05.2022 21:01 Ответить
Почему 5 президента Украины ,приглашенного НАТО,не выпускают ? Почему лидера партии не выпускают Съезд ЕНП?Почему ему ограничивают его конституционные права и кому это выгодно в Украине?
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28.05.2022 11:29 Ответить
 
 