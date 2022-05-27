Украину пригласили на встречу министров обороны стран-членов НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств, которая состоится 15-16 июня в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министры обороны Украины, Грузии, Финляндии, Швеции и представители Европейского Союза примут участие в рабочем ужине 15 июня. Она будет закрыта для СМИ.

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Более подробную программу мероприятий в Альянсе обещают обнародовать ближе к дню встречи министров обороны.

В тот же день в штаб-квартире НАТО состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами.