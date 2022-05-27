УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6341 відвідувач онлайн
Новини
3 976 11

Україну запросили на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО

нато

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ

Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.

Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.

Автор: 

НАТО (6395) Резніков (1443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Гарна та позитивна новина...
показати весь коментар
27.05.2022 19:57
+6
Ну, нормально так.
показати весь коментар
27.05.2022 20:00
+4
Позитивна, тільки навіщо там прокацапська грузія?
показати весь коментар
27.05.2022 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна та позитивна новина...
показати весь коментар
27.05.2022 19:57 Відповісти
Ну, нормально так.
показати весь коментар
27.05.2022 20:00 Відповісти
дай бог, щоб скоріше вирішилося питання із зброєю-бо іначе нічого не виграємо.., становище на Сході катастрофічне..
показати весь коментар
27.05.2022 20:08 Відповісти
Позитивна, тільки навіщо там прокацапська грузія?
показати весь коментар
27.05.2022 20:10 Відповісти
Зустріч буде закритою для ЗМІ.. а для кацапів? оскільки наявність на цій зустрічі міністра оборони нині прокацапської Грузії ставить це під сумнів. Не варто зараз грузин на такі зустрічі запрошувати. до тих пір, поки грузини не оберуть повністю проєвропейську владу.
показати весь коментар
27.05.2022 20:21 Відповісти
Тяжелое вооружение из США уже направляется в Украину, - глава МИД Д.Кулеба
показати весь коментар
27.05.2022 20:31 Відповісти
Залужний один, без б/я радника опьі!
показати весь коментар
27.05.2022 20:45 Відповісти
Не зрозуміло з якого дуба там робить грузин? Хочуть на нашому горбі в НАТО в'їхати?Ці ж мерзотники навіть санкції не підтримали.
показати весь коментар
27.05.2022 20:45 Відповісти
не могу уснут и успокоится. россия выжигая занимает позиции. побыстрей бы самолетами оружие везли.
показати весь коментар
27.05.2022 20:47 Відповісти
Если сейчас не помочь Украине, то никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности.
показати весь коментар
27.05.2022 21:01 Відповісти
Почему 5 президента Украины ,приглашенного НАТО,не выпускают ? Почему лидера партии не выпускают Съезд ЕНП?Почему ему ограничивают его конституционные права и кому это выгодно в Украине?
показати весь коментар
28.05.2022 11:29 Відповісти
 
 