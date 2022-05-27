Україну запросили на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ

Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.

Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.