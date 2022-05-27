Україну запросили на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО
Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.
Про це повідомила пресслужба Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.
Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.
Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2022 19:57
+6 Огусто
показати весь коментар27.05.2022 20:00
+4 ALEX 13 #375637
показати весь коментар27.05.2022 20:10
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 12
Огусто
показати весь коментар27.05.2022 20:00 Відповісти Мені подобається 6
Valentina Ivaschenko
показати весь коментар27.05.2022 20:08 Відповісти Мені подобається 3
ALEX 13 #375637
показати весь коментар27.05.2022 20:10 Відповісти Мені подобається 4
Rino Rino
показати весь коментар27.05.2022 20:21 Відповісти Мені подобається 4
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар27.05.2022 20:31 Відповісти Мені подобається 3
Olexa Pluzh
показати весь коментар27.05.2022 20:45 Відповісти Мені подобається 0
Great Deal
показати весь коментар27.05.2022 20:45 Відповісти Мені подобається 2
ibimatic
показати весь коментар27.05.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 1
Petrov Viktor
показати весь коментар27.05.2022 21:01 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Семенов #515594
показати весь коментар28.05.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль