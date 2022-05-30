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Новости За рубежом
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Учения НАТО Ramstein Legacy 2022 начались в Латвии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

В Латвии с 30 мая по 6 июня проходят международные военные учения Ramstein Legacy 2022, организованные командованием Воздушных сил НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Учения будут проходить одновременно на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Их цель – расширение сотрудничества, техническая совместимость и интеграция сил ПВО НАТО в единую структуру управления ПВО.

На территории Латвии в учениях примут участие около 300 военнослужащих воздушных сил, сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

В учениях будут задействованы самолеты военной авиации НАТО, а также системы противовоздушной обороны ближней дальности, в частности RBS-70, STINGER и AVENGER.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО больше нет ограничений для размещения войск в Восточной Европе, - замгенсека Джоане
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Демілітарізація та денацифікація Калінінграду наближається?
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30.05.2022 12:55 Ответить
Ага. Дайте повод... 😀
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30.05.2022 14:14 Ответить
Здається мені що не далекий той час коли НАТО і кацапія почнуть воювати. Все іде до того.
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30.05.2022 12:56 Ответить
давно пора сцепиться, но желательно без ядерного оружия.
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30.05.2022 12:57 Ответить
Так без ядерного оружия рабсия упадет за сутки...
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30.05.2022 13:02 Ответить
Она и с ЯО не дольше продержится.
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30.05.2022 13:07 Ответить
Самое страшное, что ЯО 60ых годов может и метра не пролететь....
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30.05.2022 13:16 Ответить
это как раз и интересно посмотреть с дивана
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30.05.2022 13:10 Ответить
Ты думаешь верхушка рашки не знает что они не справятся с НАТО.))) Всё они прекрасно понимают, по этому и пугают ЯО, что бы никто не вмешивался. Но как же было бы справедливо если бы хотя бы немного пострадали города и мирные жители рашки, чего Украина не может сделать. Скорее бы Нептун крымский мост уничтожил.)))
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31.05.2022 03:10 Ответить
Привезли нам зброї ?
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30.05.2022 13:04 Ответить
....Земессардзе....vot eto interesno - eto nashi "teroboronci"
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30.05.2022 13:49 Ответить
V obschem dalji ***** ponjatj chto mi ne brehajem. Interesno kak tam u nego ostalosj s planom otodvinutj NATO do granic 1997 goda?
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30.05.2022 14:15 Ответить
 
 