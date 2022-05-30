Учения НАТО Ramstein Legacy 2022 начались в Латвии

В Латвии с 30 мая по 6 июня проходят международные военные учения Ramstein Legacy 2022, организованные командованием Воздушных сил НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Учения будут проходить одновременно на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Их цель – расширение сотрудничества, техническая совместимость и интеграция сил ПВО НАТО в единую структуру управления ПВО.

На территории Латвии в учениях примут участие около 300 военнослужащих воздушных сил, сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

В учениях будут задействованы самолеты военной авиации НАТО, а также системы противовоздушной обороны ближней дальности, в частности RBS-70, STINGER и AVENGER.

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