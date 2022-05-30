Навчання НАТО Ramstein Legacy 2022 почалися в Латвії
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У Латвії з 30 травня по 6 червня відбуваються міжнародні військові навчання Ramstein Legacy 2022, організовані командуванням Повітряних сил НАТО.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Навчання відбуватимуться одночасно на території та у повітряному просторі Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Їхня мета - розширення співпраці, технічна сумісність та інтеграція сил ППО НАТО до єдиної структури управління ППО.
На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.
У навчаннях будуть задіяні літаки військової авіації НАТО, а також системи протиповітряної оборони ближньої дальності, зокрема, RBS-70, STINGER та AVENGER.
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