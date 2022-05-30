УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5411 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
2 323 12
Латвія (848) НАТО (5105) військові навчання (2585)

Навчання НАТО Ramstein Legacy 2022 почалися в Латвії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

У Латвії з 30 травня по 6 червня відбуваються міжнародні військові навчання Ramstein Legacy 2022, організовані командуванням Повітряних сил НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Навчання відбуватимуться одночасно на території та у повітряному просторі Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Їхня мета - розширення співпраці, технічна сумісність та інтеграція сил ППО НАТО до єдиної структури управління ППО.

На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.

У навчаннях будуть задіяні літаки військової авіації НАТО, а також системи протиповітряної оборони ближньої дальності, зокрема, RBS-70, STINGER та AVENGER.

Також читайте: У НАТО більше нема обмежень для розміщення військ у Східній Європі, - заступник генсека Джоане

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демілітарізація та денацифікація Калінінграду наближається?
показати весь коментар
30.05.2022 12:55 Відповісти
Ага. Дайте повод... 😀
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
Здається мені що не далекий той час коли НАТО і кацапія почнуть воювати. Все іде до того.
показати весь коментар
30.05.2022 12:56 Відповісти
давно пора сцепиться, но желательно без ядерного оружия.
показати весь коментар
30.05.2022 12:57 Відповісти
Так без ядерного оружия рабсия упадет за сутки...
показати весь коментар
30.05.2022 13:02 Відповісти
Она и с ЯО не дольше продержится.
показати весь коментар
30.05.2022 13:07 Відповісти
Самое страшное, что ЯО 60ых годов может и метра не пролететь....
показати весь коментар
30.05.2022 13:16 Відповісти
это как раз и интересно посмотреть с дивана
показати весь коментар
30.05.2022 13:10 Відповісти
Ты думаешь верхушка рашки не знает что они не справятся с НАТО.))) Всё они прекрасно понимают, по этому и пугают ЯО, что бы никто не вмешивался. Но как же было бы справедливо если бы хотя бы немного пострадали города и мирные жители рашки, чего Украина не может сделать. Скорее бы Нептун крымский мост уничтожил.)))
показати весь коментар
31.05.2022 03:10 Відповісти
Привезли нам зброї ?
показати весь коментар
30.05.2022 13:04 Відповісти
....Земессардзе....vot eto interesno - eto nashi "teroboronci"
показати весь коментар
30.05.2022 13:49 Відповісти
V obschem dalji ***** ponjatj chto mi ne brehajem. Interesno kak tam u nego ostalosj s planom otodvinutj NATO do granic 1997 goda?
показати весь коментар
30.05.2022 14:15 Відповісти
 
 