РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10581 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
10 606 44
война (46615) оружие (9375) Словакия (757)

Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2, - министр обороны Най

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

zuzana

Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence 24.

По его словам, украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.

Словакия передаст 8 орудий-гаубиц этого типа Украине.

Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.

Также читайте: Литва, Латвия, Эстония и Словакия призывают отдать российские активы на восстановление Украины, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Чехи и словаки вносят достойный вклад в нашу борьбу, за что безусловно респект. А что там штандартенфюр.... ой, господин Шольц, до сих пор думу думает?
показать весь комментарий
30.05.2022 13:31
+28
Дякуємо!
показать весь комментарий
30.05.2022 13:29
+18
Дякуємо! Невелика Словаччина виявилась набагато сміливішою і розумнішою ( з огляду на подальші події) ніж "велетні" ЄС, здогадайтесь які.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо!
показать весь комментарий
30.05.2022 13:29 Ответить
Чехи и словаки вносят достойный вклад в нашу борьбу, за что безусловно респект. А что там штандартенфюр.... ой, господин Шольц, до сих пор думу думает?
показать весь комментарий
30.05.2022 13:31 Ответить
да какой там штандартенфюр ... он комрад ... или даже товарищ
показать весь комментарий
30.05.2022 13:37 Ответить
Вони і 100 років назад так само робили.
Чехословаччина була Єдиною хто продавав Західно- Українській Народній Республіці зброю в обмін на нафту з Карпатських родовищ.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:01 Ответить
передайте потом скажите что передали
показать весь комментарий
30.05.2022 13:31 Ответить
А чого так багато? Щось німці розщедрилися...
показать весь комментарий
30.05.2022 13:31 Ответить
До чого тут німці взагалі? Словаки передають нам 8 установок з 45, яки в них взагалі є! Це дуже навіть щедро!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:29 Ответить
Этих 8 = сотни единиц техники и тысячи кацапов в минус👍❗Не нужно ускорять☝ все идет по плану👍
показать весь комментарий
30.05.2022 14:53 Ответить
вид конечно у них чисто звездные войны
показать весь комментарий
30.05.2022 13:32 Ответить
Дякуємо! Невелика Словаччина виявилась набагато сміливішою і розумнішою ( з огляду на подальші події) ніж "велетні" ЄС, здогадайтесь які.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:34 Ответить
Словаки розуміють, що за останніми опитуваннями, 32 % словаків при початку війни, втече з країни, і тільки 13% готові захищати країну, інші - відмовчались. Тому словакам зброя не потрібна, їм потрібно щоб Україна перемогла
показать весь комментарий
30.05.2022 13:35 Ответить
у словаков враг только одни - мадьяры, как и у румынов ... этим двоим с нами дружить сама природа велит
показать весь комментарий
30.05.2022 13:38 Ответить
А ви уявіть, що від України лише третина території лишається, решта розподіляється сусідам і противників цього немає. Що, не було б у нас до них претензій?.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:47 Ответить
Українці потомки скіфо-сарматів і жили на своїх землях споконвіку. А рідня кацапів угри загарбники, що приперлися з уралу - їх там взагалі не повинно бути
показать весь комментарий
30.05.2022 14:08 Ответить
Нам не треба уявляти:
- Стародубщина анексована рсфср в 1919 році

- Бєлгородщина

- Таганрог у 1924 (чи 1926)
- Придністров'я теж у 20-х
- Берестейщину після 1939 віддали БРСР

- Холмщину загеноцидили в 1947, віддали Польщі в результаті "Операції Вісла".

- Підляшшя- те саме що і Холмщину.
- Лемковщину і частину Бойківщини віддали Польщі в 1950 в обмін на повернення одного міста Холмщини (Червоноград чи Белз).

І це я не згадав тих земель які були заселені українцями але не були в її складі...
- Кубань (Малиновий клин)
- Поволжжя (Жовтий клин)
- Сибір-Казахстан (Сірий клин)
- Приморський край (Зелений клин).
показать весь комментарий
30.05.2022 14:10 Ответить
Є міжнародно визнані кордони. Тобто юридичний факт. Претензії, звісно можуть бути, та це нічого не змінить.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:03 Ответить
Націоналістична партія *****, котра там зараз при владі, усіляко роздуває претензії до своїх сусідів, намагаючись тим самим підвищити свій авторитет аби якомога більше втриматись біля влади. Сподіваюсь, що це з часом минеться і мадяри з часом порозумнішають, бо цей шлях, котрим ця партія веде свій народ, веде до прірви.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:03 Ответить
супер !!!

а ще треба переносити виробничі потужності нашого ВПК (разом із персоналом) в Польшу, Словаччину та Литву - будемо виробляти власне озброєння, ті ж самі Вільху (кращу за американські МLRS), Нептун, Стугну на ін.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:35 Ответить
Це треба було робити рік назад. Як і вивозити туди ж наші арсенали.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:37 Ответить
Хоча б на Захід України перенесли за останні 5 років і бункери забетонували для арсеналів. Наприклад, Ізюмський приладобудівний завод, де виробляють оптику для "Стугни" - що заважало його перевезти або дублювати виробництво на заході країни? А ще будівельні роботи, які проводилися по арсеналах на окремих об'єктах у Хмельницькій області, з 2019 року були заморожені.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:43 Ответить
а за які шиші тоді б дороги будували?
показать весь комментарий
30.05.2022 14:10 Ответить
Это же так просто. Раз-два и перенес. Это на год-два задача. Если начать уже завтра.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:56 Ответить
Внести свой вклад в уничтожение кацапни в промышленных масштабах- долг каждой порядочной страны.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:36 Ответить
Гарна цяцька. Пуляє на 41км.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:37 Ответить
калібр 155 мм це дуже добре.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:38 Ответить
Чехи та словаки добре пам'ятають 1938 і що буває, коли агресора намаються умиротворити частиною території.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:38 Ответить
Не тiлькi, вони ще i 1968 рiк добре пам"ятають. Вiйна добре показала хто нам справжнi брати.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:11 Ответить
напомню

показать весь комментарий
30.05.2022 13:41 Ответить
там еще стодевятые в "товарном" количестве на подходе к восточному фронту.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:46 Ответить
Як на мій неупереджений погляд непрофесіонала, це досить цікава і чудова розробка цієї гармати. Вона продовжує лінію почату ще чехословацькою гарматою 152-го калібру Dana. Чудове шасі, і гармата посеред, що врівноважує усю артилерійську систему. Це сприяє більшій влучності та більшій можливості пересування по непевному шляху.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:52 Ответить
І ще це колісне шасі з броньованою кабіною, що поєднує мобільність і захист.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:10 Ответить
8. Мало ж бути 18. Мабуть ще 10 не виготовили.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:59 Ответить
Детали контракта не раскрываются, в дальнейшем их может быть и больше.
До этого мы от Словакии уже получили двадцать САУ vz.77 Dana.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:16 Ответить
18 - это польских Крабов. А у словаков речь не шла о 18. Можно сделать заказ на изготовление, но это на два года где-то.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:57 Ответить
На форумах,колись москалі хвалили цю САУ,казали що дуже красива.Тепер буде красиво смажити їх.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:14 Ответить
такое вот неожиданное исполнение детской мечты - машинки с радиоуправлением

показать весь комментарий
30.05.2022 14:24 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:41 Ответить
Дуже добре. Польща 18, Словаччина 8, Німеччина планують 7, Нідерланди планували14, плюс м109 американські.

Та в нас вимальовується непогана артилерійська потужність в варіанті САУ
показать весь комментарий
30.05.2022 14:58 Ответить
Нидерланды только 5. Вместе с немецкими будет дивизион из 12 Рz-2000. Еще М-109 передает Дания вроде. И три Арчера от Швеции в процессе.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:04 Ответить
и еще цезари и даны. У нас будет самый лучший в мире САУ-зоопарк.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:48 Ответить
Сюзанна накажи кафиров-кацапов.! Ты умница.
показать весь комментарий
30.05.2022 17:02 Ответить
 
 