Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2, - министр обороны Най
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Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2.
Об этом сообщил министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence 24.
По его словам, украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.
Словакия передаст 8 орудий-гаубиц этого типа Украине.
Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.
Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.
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Чехословаччина була Єдиною хто продавав Західно- Українській Народній Республіці зброю в обмін на нафту з Карпатських родовищ.
- Стародубщина анексована рсфср в 1919 році
- Бєлгородщина
- Таганрог у 1924 (чи 1926)
- Придністров'я теж у 20-х
- Берестейщину після 1939 віддали БРСР
- Холмщину загеноцидили в 1947, віддали Польщі в результаті "Операції Вісла".
- Підляшшя- те саме що і Холмщину.
- Лемковщину і частину Бойківщини віддали Польщі в 1950 в обмін на повернення одного міста Холмщини (Червоноград чи Белз).
І це я не згадав тих земель які були заселені українцями але не були в її складі...
- Кубань (Малиновий клин)
- Поволжжя (Жовтий клин)
- Сибір-Казахстан (Сірий клин)
- Приморський край (Зелений клин).
а ще треба переносити виробничі потужності нашого ВПК (разом із персоналом) в Польшу, Словаччину та Литву - будемо виробляти власне озброєння, ті ж самі Вільху (кращу за американські МLRS), Нептун, Стугну на ін.
До этого мы от Словакии уже получили двадцать САУ vz.77 Dana.
Та в нас вимальовується непогана артилерійська потужність в варіанті САУ