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Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, - міністр оборони Най

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

zuzana

Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони Ярослав Най, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Defence 24.

За його словами, українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях. 

Словаччина передасть 8 гармат-гаубиць цього типу Україні.

Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.

Читайте: Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними, - прем’єр Словаччини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Чехи и словаки вносят достойный вклад в нашу борьбу, за что безусловно респект. А что там штандартенфюр.... ой, господин Шольц, до сих пор думу думает?
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30.05.2022 13:31
+28
Дякуємо!
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30.05.2022 13:29
+18
Дякуємо! Невелика Словаччина виявилась набагато сміливішою і розумнішою ( з огляду на подальші події) ніж "велетні" ЄС, здогадайтесь які.
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30.05.2022 13:34
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Дякуємо!
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30.05.2022 13:29 Відповісти
Чехи и словаки вносят достойный вклад в нашу борьбу, за что безусловно респект. А что там штандартенфюр.... ой, господин Шольц, до сих пор думу думает?
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30.05.2022 13:31 Відповісти
да какой там штандартенфюр ... он комрад ... или даже товарищ
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30.05.2022 13:37 Відповісти
Вони і 100 років назад так само робили.
Чехословаччина була Єдиною хто продавав Західно- Українській Народній Республіці зброю в обмін на нафту з Карпатських родовищ.
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30.05.2022 14:01 Відповісти
передайте потом скажите что передали
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30.05.2022 13:31 Відповісти
А чого так багато? Щось німці розщедрилися...
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30.05.2022 13:31 Відповісти
До чого тут німці взагалі? Словаки передають нам 8 установок з 45, яки в них взагалі є! Це дуже навіть щедро!
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30.05.2022 14:29 Відповісти
Этих 8 = сотни единиц техники и тысячи кацапов в минус👍❗Не нужно ускорять☝ все идет по плану👍
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30.05.2022 14:53 Відповісти
вид конечно у них чисто звездные войны
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30.05.2022 13:32 Відповісти
Дякуємо! Невелика Словаччина виявилась набагато сміливішою і розумнішою ( з огляду на подальші події) ніж "велетні" ЄС, здогадайтесь які.
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30.05.2022 13:34 Відповісти
Словаки розуміють, що за останніми опитуваннями, 32 % словаків при початку війни, втече з країни, і тільки 13% готові захищати країну, інші - відмовчались. Тому словакам зброя не потрібна, їм потрібно щоб Україна перемогла
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30.05.2022 13:35 Відповісти
у словаков враг только одни - мадьяры, как и у румынов ... этим двоим с нами дружить сама природа велит
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30.05.2022 13:38 Відповісти
А ви уявіть, що від України лише третина території лишається, решта розподіляється сусідам і противників цього немає. Що, не було б у нас до них претензій?.
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30.05.2022 13:47 Відповісти
Українці потомки скіфо-сарматів і жили на своїх землях споконвіку. А рідня кацапів угри загарбники, що приперлися з уралу - їх там взагалі не повинно бути
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30.05.2022 14:08 Відповісти
Нам не треба уявляти:
- Стародубщина анексована рсфср в 1919 році

- Бєлгородщина

- Таганрог у 1924 (чи 1926)
- Придністров'я теж у 20-х
- Берестейщину після 1939 віддали БРСР

- Холмщину загеноцидили в 1947, віддали Польщі в результаті "Операції Вісла".

- Підляшшя- те саме що і Холмщину.
- Лемковщину і частину Бойківщини віддали Польщі в 1950 в обмін на повернення одного міста Холмщини (Червоноград чи Белз).

І це я не згадав тих земель які були заселені українцями але не були в її складі...
- Кубань (Малиновий клин)
- Поволжжя (Жовтий клин)
- Сибір-Казахстан (Сірий клин)
- Приморський край (Зелений клин).
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30.05.2022 14:10 Відповісти
Є міжнародно визнані кордони. Тобто юридичний факт. Претензії, звісно можуть бути, та це нічого не змінить.
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30.05.2022 15:03 Відповісти
Націоналістична партія *****, котра там зараз при владі, усіляко роздуває претензії до своїх сусідів, намагаючись тим самим підвищити свій авторитет аби якомога більше втриматись біля влади. Сподіваюсь, що це з часом минеться і мадяри з часом порозумнішають, бо цей шлях, котрим ця партія веде свій народ, веде до прірви.
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30.05.2022 14:03 Відповісти
супер !!!

а ще треба переносити виробничі потужності нашого ВПК (разом із персоналом) в Польшу, Словаччину та Литву - будемо виробляти власне озброєння, ті ж самі Вільху (кращу за американські МLRS), Нептун, Стугну на ін.
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30.05.2022 13:35 Відповісти
Це треба було робити рік назад. Як і вивозити туди ж наші арсенали.
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30.05.2022 13:37 Відповісти
Хоча б на Захід України перенесли за останні 5 років і бункери забетонували для арсеналів. Наприклад, Ізюмський приладобудівний завод, де виробляють оптику для "Стугни" - що заважало його перевезти або дублювати виробництво на заході країни? А ще будівельні роботи, які проводилися по арсеналах на окремих об'єктах у Хмельницькій області, з 2019 року були заморожені.
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30.05.2022 13:43 Відповісти
а за які шиші тоді б дороги будували?
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30.05.2022 14:10 Відповісти
Это же так просто. Раз-два и перенес. Это на год-два задача. Если начать уже завтра.
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30.05.2022 14:56 Відповісти
Внести свой вклад в уничтожение кацапни в промышленных масштабах- долг каждой порядочной страны.
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30.05.2022 13:36 Відповісти
Гарна цяцька. Пуляє на 41км.
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30.05.2022 13:37 Відповісти
калібр 155 мм це дуже добре.
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30.05.2022 13:38 Відповісти
Чехи та словаки добре пам'ятають 1938 і що буває, коли агресора намаються умиротворити частиною території.
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30.05.2022 13:38 Відповісти
Не тiлькi, вони ще i 1968 рiк добре пам"ятають. Вiйна добре показала хто нам справжнi брати.
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30.05.2022 14:11 Відповісти
напомню

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30.05.2022 13:41 Відповісти
там еще стодевятые в "товарном" количестве на подходе к восточному фронту.
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30.05.2022 13:46 Відповісти
Як на мій неупереджений погляд непрофесіонала, це досить цікава і чудова розробка цієї гармати. Вона продовжує лінію почату ще чехословацькою гарматою 152-го калібру Dana. Чудове шасі, і гармата посеред, що врівноважує усю артилерійську систему. Це сприяє більшій влучності та більшій можливості пересування по непевному шляху.
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30.05.2022 13:52 Відповісти
І ще це колісне шасі з броньованою кабіною, що поєднує мобільність і захист.
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30.05.2022 14:10 Відповісти
8. Мало ж бути 18. Мабуть ще 10 не виготовили.
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30.05.2022 13:59 Відповісти
Детали контракта не раскрываются, в дальнейшем их может быть и больше.
До этого мы от Словакии уже получили двадцать САУ vz.77 Dana.
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30.05.2022 14:16 Відповісти
18 - это польских Крабов. А у словаков речь не шла о 18. Можно сделать заказ на изготовление, но это на два года где-то.
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30.05.2022 14:57 Відповісти
На форумах,колись москалі хвалили цю САУ,казали що дуже красива.Тепер буде красиво смажити їх.
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30.05.2022 14:14 Відповісти
такое вот неожиданное исполнение детской мечты - машинки с радиоуправлением

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30.05.2022 14:24 Відповісти
Дякуємо!
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30.05.2022 14:41 Відповісти
Дуже добре. Польща 18, Словаччина 8, Німеччина планують 7, Нідерланди планували14, плюс м109 американські.

Та в нас вимальовується непогана артилерійська потужність в варіанті САУ
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30.05.2022 14:58 Відповісти
Нидерланды только 5. Вместе с немецкими будет дивизион из 12 Рz-2000. Еще М-109 передает Дания вроде. И три Арчера от Швеции в процессе.
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30.05.2022 15:04 Відповісти
и еще цезари и даны. У нас будет самый лучший в мире САУ-зоопарк.
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30.05.2022 15:48 Відповісти
Сюзанна накажи кафиров-кацапов.! Ты умница.
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30.05.2022 17:02 Відповісти
 
 