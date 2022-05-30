Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, - міністр оборони Най
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Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2.
Про це повідомив міністр оборони Ярослав Най, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Defence 24.
За його словами, українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях.
Словаччина передасть 8 гармат-гаубиць цього типу Україні.
Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.
Будь ласка, зачекайте...
Чехословаччина була Єдиною хто продавав Західно- Українській Народній Республіці зброю в обмін на нафту з Карпатських родовищ.
- Стародубщина анексована рсфср в 1919 році
- Бєлгородщина
- Таганрог у 1924 (чи 1926)
- Придністров'я теж у 20-х
- Берестейщину після 1939 віддали БРСР
- Холмщину загеноцидили в 1947, віддали Польщі в результаті "Операції Вісла".
- Підляшшя- те саме що і Холмщину.
- Лемковщину і частину Бойківщини віддали Польщі в 1950 в обмін на повернення одного міста Холмщини (Червоноград чи Белз).
І це я не згадав тих земель які були заселені українцями але не були в її складі...
- Кубань (Малиновий клин)
- Поволжжя (Жовтий клин)
- Сибір-Казахстан (Сірий клин)
- Приморський край (Зелений клин).
а ще треба переносити виробничі потужності нашого ВПК (разом із персоналом) в Польшу, Словаччину та Литву - будемо виробляти власне озброєння, ті ж самі Вільху (кращу за американські МLRS), Нептун, Стугну на ін.
До этого мы от Словакии уже получили двадцать САУ vz.77 Dana.
Та в нас вимальовується непогана артилерійська потужність в варіанті САУ