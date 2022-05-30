Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, - міністр оборони Най

Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони Ярослав Най, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Defence 24.

За його словами, українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях.

Словаччина передасть 8 гармат-гаубиць цього типу Україні.

Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.

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