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Новини Війна
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Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними, - прем’єр Словаччини

словаччина

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер попередив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (українці, - ред.) повинні перемогти", - сказав він під час панелі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу.

Далі Геґер розкритикував членів Євросоюзу за те, що вони надто покладаються на російські енергоносії. Він закликав лідерів перестати йти на компроміс зі своїми принципами у відносинах із Росією.

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"Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ та нафту. Компроміс із Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть" - зазначив Геґер.

Він підкреслив що українці "проливають свою кров за наші цінності".

Геґер також попросив Євросоюз працювати з Україною та із Західними Балканами, щоби виробити "стандартні правила, аби вони могли приєднатися до ЄС".

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Автор: 

Словаччина (1097) Геґер Едуард (26)


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Топ коментарі
+7
росія не переможе.
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25.05.2022 14:39
+3
Словаки много делают для Украины
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25.05.2022 16:02
+3
Словаки много делают для Украины - не оскорбляйте их
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25.05.2022 16:03
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Так крутіться. Чого сидите на дупах.
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25.05.2022 14:36 Відповісти
Словаки много делают для Украины
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25.05.2022 16:02 Відповісти
Думаю что следующая будет Венгрия. Потом Вы.
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25.05.2022 14:38 Відповісти
Цей план за 1919 рік вже застарів
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25.05.2022 15:17 Відповісти
росія не переможе.
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25.05.2022 14:39 Відповісти
Шо, обісрались?
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25.05.2022 14:47 Відповісти
Словаки много делают для Украины - не оскорбляйте их
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25.05.2022 16:03 Відповісти
Таки да, бо колись у 1926 році Чехословаччина відкусила собі шматок Підкарпатської України, а саме Лемківщину. І в 1945 році Закарпаття повернулось в Урср вже без Лемківщини.
Це може бути формальним приводом, тим більше що там досі вважають себе русинами
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25.05.2022 15:16 Відповісти
ще й прапор у вас....
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25.05.2022 15:17 Відповісти
Це дуже здрава думка, і її потрібно кожної доби вбивати усіляким макронам та шольцям
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25.05.2022 15:51 Відповісти
А что? есть предпосылки для сдачи Украины? Нас что, хотят уже слить после всего того что произошло? Ну уж нетушки! Хер вам господа европейцы!!!
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25.05.2022 17:59 Відповісти
 
 