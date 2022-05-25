Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними, - прем’єр Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер попередив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (українці, - ред.) повинні перемогти", - сказав він під час панелі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу.

Далі Геґер розкритикував членів Євросоюзу за те, що вони надто покладаються на російські енергоносії. Він закликав лідерів перестати йти на компроміс зі своїми принципами у відносинах із Росією.

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"Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ та нафту. Компроміс із Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть" - зазначив Геґер.

Він підкреслив що українці "проливають свою кров за наші цінності".

Геґер також попросив Євросоюз працювати з Україною та із Західними Балканами, щоби виробити "стандартні правила, аби вони могли приєднатися до ЄС".

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