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Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Министерства обороны есть информация об украинских бойцах из "Азовстали", но сейчас она секретна, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших воинов.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно. И поэтому эта информация есть, но она не публична", - сказала Маляр.
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+24 Петр Петров daa11635
показать весь комментарий30.05.2022 13:46
+21 Small Jerboa
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+16 Чайка Київ
показать весь комментарий30.05.2022 13:48
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очередная глупость от властей
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
Я думаю, що якщо би kelt kant мав би намір підірвати себе гранатою щоби не здаватися в полон, - то йому би ніякий Наказ не завадив це зробити...
І тільки для Зелених, це таємниця.
Скільки днів треба почекати казав "вождь зеленомізких"? Три? А пройшло?
пусть защищает Николаев. У него хорошо получается. А то от всех остальных слышишь только
казки дiдуся Панаса.