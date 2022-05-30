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война (46615) информация (369) Мариуполь (5560) плен (2352) Азов (697) Азовсталь (354) пленные (1830) 36 отдельная бригада морской пехоты (174) Маляр Анна (408)

Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

У Министерства обороны есть информация об украинских бойцах из "Азовстали", но сейчас она секретна, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших воинов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно. И поэтому эта информация есть, но она не публична", - сказала Маляр.

Также читайте: Жены защитников "Азовстали" не знают, где россияне удерживают их мужей, - CNN
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Топ комментарии
+24
ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
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30.05.2022 13:46
+21
ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
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30.05.2022 13:51
+16
Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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30.05.2022 13:48
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суки брехливі
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30.05.2022 13:41 Ответить
Маєш докази брехні по інформації щодо українських бійців з "Азовсталі"? - Поділися.
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30.05.2022 13:59 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3344752/ya_b_yspolnyal_prykaz_do_poslednego_m_delaem_svoyu_rabotu_do_kontsa_polonenyyi_azovets_gryntsevych_video
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30.05.2022 14:07 Ответить
в чем секрет непонятно - люди в плену зачем это секретить
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30.05.2022 13:43 Ответить
секрет то, что они отдадут москалям взамен пленных. и наверное многим это не понравится
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30.05.2022 14:30 Ответить
нет, секрет именно в фамилиях людей попавших в плен.
очередная глупость от властей
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30.05.2022 15:03 Ответить
Особливо російських полонених льотчиків.
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30.05.2022 16:03 Ответить
"Эвакуировли" уроды
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30.05.2022 13:45 Ответить
секретно могло быть по требованию россиян-- как версия..хотя... таки да много могут ограничить и закрыть военное время ЛЮБАЯ ИНФОМРАЦИЯ как и сами причина для такого есть и может быть полностью или частнично закрытой секретной в том числе и по кругу лиц допуска.. также вот что не понмиаю--- почему бы женам военных нашим..кратко не сообщать инфу -что все кого взяли сдались живы и здоровы.. чтобы не разгоянть волну.. власть у нас порой элементарно тупо создает волны и проблемы-- там где их можно и нужно было избежать...
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30.05.2022 13:57 Ответить
Логично, засекретить и концы в воду. Уже видосики появляются с нашими пленными с "задушевными" беседами, а у нас полнейшая секретность, идёт супер-спецоперация всех времён и народов, задействованы важнейшие международные посредники, работает военная разведка, всё курирует лично Фельдмаршал...
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30.05.2022 13:45 Ответить
А вот как власть попыталась снять с повестки инфополя тему защитников "Азовстали". Ничего нового от Подоляка и Ко.

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30.05.2022 14:10 Ответить
Аби не вийшло що через півроку її спитають, а вона це саме відповість.
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30.05.2022 13:46 Ответить
ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
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30.05.2022 13:46 Ответить
Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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30.05.2022 13:48 Ответить
здали на тортури всіх тих хто міг сказати правду про зраду і здачу Маріуполя, і навіть якщо когось повернуть вживих, буде умова, не видавати правду
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30.05.2022 13:49 Ответить
зато кацапские телеграм каналы постят инфу о пленных чуть ли не каждые 5 минут
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30.05.2022 13:50 Ответить
с ФИО и фото
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30.05.2022 13:51 Ответить
ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
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30.05.2022 13:51 Ответить
Тобто вся інформація, яка для зеленої влади є незручною, не прикольною, та такою, що не підвищує рейтинг "найвеличнішого лідОра", тепер є або "не на часі", або "секретною" ... Вже декілька тижнів країна не знає що з 2500 героїчними захисниками, котрі за наказом влади здалися москалям, а суспільству замість відповідей згодовують "секретність"...
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30.05.2022 13:56 Ответить
2500 - маєш джерело інформації? - поділися.
Я думаю, що якщо би kelt kant мав би намір підірвати себе гранатою щоби не здаватися в полон, - то йому би ніякий Наказ не завадив це зробити...
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30.05.2022 14:17 Ответить
a shto sekretij ta ? to shto oni ZALOZHNIKI otdanie v ruki terorashistam ?
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30.05.2022 13:58 Ответить
Все что плохо ,все секрет
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30.05.2022 14:00 Ответить
А кацапи кажуть, що як мінімум одного повезли на зведення особистих рахунків до Кадирова у Грозний.
І тільки для Зелених, це таємниця.
Скільки днів треба почекати казав "вождь зеленомізких"? Три? А пройшло?
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30.05.2022 14:11 Ответить
А ще кацапи кажуть, що такої нації як Українці не існує...
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30.05.2022 14:20 Ответить
шось рашку нагадує вже, там 2 світова досі засекречена
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30.05.2022 15:15 Ответить
С военными Азовцами понятно, спасибо за ответ , но Вы не ответили, где генерал Марченко,
пусть защищает Николаев. У него хорошо получается. А то от всех остальных слышишь только
казки дiдуся Панаса.
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30.05.2022 15:25 Ответить
Азовцев, там пытают и убивают, а ЗЕшобла, вместо того шоб их вызволять взяла и всё засекретила. Очень удобно. И, главное, никто не узнает об очередном пр***бе ЗЕвлады. Или преступлении.
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02.06.2022 21:30 Ответить
 
 