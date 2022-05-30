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Жены защитников "Азовстали" не знают, где россияне удерживают их мужей, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Женщинам неизвестно, ни где держат в плену их близких, ни в каких условиях.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Журналисты побеседовали с тремя женщинами, мужья которых защищали "Азовсталь", а сейчас находятся в плену рашистов.

"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не имела о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его братья по оружию присылали мне смс, что он еще жив", - рассказала Анна Ивлева, жена тяжело раненого морпиха Антона.

По словам женщины, представители украинской власти были с ней на связи. Но пока "нет информации" о том, где и в каких условиях находятся бойцы "Азовстали". Она надеется, что ее муж жив, даже если он в плену.

"Мы все – семьи, жены и матери морских пехотинцев – держимся друг за друга, мы всегда на связи друг с другом 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья", - сказала Ивлева.

Читайте: Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian

По словам женщины по имени Яна, парень которой морской пехотинец и был на "Азовстали", в последний раз они общались 11 мая. Она утверждает, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее парень.

"Международный комитет Красного Креста связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Ей только сказали, что он жив, вот и все", - рассказала женщина.

Другая жена защитника Татьяна рассказала, что после выхода из "Азовстали" муж успел позвонить по телефону из неизвестного номера. По ее словам, некоторые из его товарищей содержатся в городе на контролируемой оккупантами Донецкой области.

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Татьяна рассказала, что говорила с мужем около 10 минут, он сказал, что попытается позвонить еще раз.

"Вот и все, больше никаких звонков или новостей", - сказала она.
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Топ комментарии
+29
Зелений поц здав їх в полон і заспокоївся. Свідків його найвеличнішого гівнокомандування позбувся.
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30.05.2022 10:46
+16
Нехай Данилов їм розкаже. Він зуб давав, що їх утримують в нормальних умовах і не катують.
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30.05.2022 10:45
+16
Верещучка , напеано знає правду , де знаходяться наші хлопці , але мовчить ку@рва , бо це іі вина і вина зеленої банди !

Здача Маріуполя була заздалегідь спланована нашим СБУ , як і здача
Херсона !
Баканов і Боневтік несуть повну відповідальність за всі злочини , які вони скоіли і скоюють сьогодні !😕
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30.05.2022 11:27
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Нехай Данилов їм розкаже. Він зуб давав, що їх утримують в нормальних умовах і не катують.
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30.05.2022 10:45 Ответить
Верещучка , напеано знає правду , де знаходяться наші хлопці , але мовчить ку@рва , бо це іі вина і вина зеленої банди !

Здача Маріуполя була заздалегідь спланована нашим СБУ , як і здача
Херсона !
Баканов і Боневтік несуть повну відповідальність за всі злочини , які вони скоіли і скоюють сьогодні !😕
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30.05.2022 11:27 Ответить
Ну до чого тут вина....це їх вдалий бизнес...грошики в омані вже отримані та надійно сховані...ще трохи та вони отримають фінальний платіж....
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30.05.2022 11:48 Ответить
Зелений поц здав їх в полон і заспокоївся. Свідків його найвеличнішого гівнокомандування позбувся.
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30.05.2022 10:46 Ответить
і коли вони повернуться теж не зають
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30.05.2022 10:53 Ответить
пусть зайдут в луггандонский телеграмм "Опознай хохла по чубу"-там уже 3000 фотографий пленных есть ,за последних дней 15 около 1000 новых.
Если найдут то пусть связываются по каналу.
Многие морпехи там дают уже интервью ,некоторые довольно недостойные солдата ВСУ
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30.05.2022 10:57 Ответить
то інтерв'ю під дулом автомата. Тому те, що вони говорять , не має значення
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30.05.2022 11:11 Ответить
Значит, нужно менять не на пленных А на что-то весомое. И это весомое нужно было нарыть ДО сдачи в плен азовцев и тогда уже разыграть схему. Однако, не видно, что бы зеленая шобла была способна на такие многоходовки. Они, блин, их тупо сдали "под гарантии" Красного креста, который на подсосе у *****! Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Теперь вопрос - а как же их вытащить?
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30.05.2022 12:04 Ответить
Зелена шобла ,то все зрозуміло , але в них банально скінчилась їжа. І мирним кацапи не давали вийти з Азовсталі тільки для того ,щоб вони їли їжу військових.
Тому особливого вибору не було
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30.05.2022 12:11 Ответить
********* каже"не на часі"
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30.05.2022 11:02 Ответить
Скоро вони не дізнаються, а можливо взагалі
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30.05.2022 11:04 Ответить
Да та...щось зелены притихли про Азов....зрадники зробили свою чорну справу...
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30.05.2022 11:46 Ответить
А що мразота верещучка? Вже пісні за евакуацію та обмін закінчились???
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30.05.2022 12:04 Ответить
От так воно і є. Позбавились нещасних хлопців і на цьому забули. Раніш новини рясніли від звісток про азовців, а зараз - глухо як в танкі.
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30.05.2022 12:39 Ответить
 
 