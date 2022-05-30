Дружини захисників "Азовсталі" не знають, де росіяни утримують їхніх чоловіків, - CNN
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Жінкам невідомо, ані де тримають в полоні їхніх близьких, ані в яких умовах.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ. Журналісти поговорили з трьома жінками, чоловіки яких захищали "Азовсталь", а зараз перебувають у полоні рашистів.
"Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий", - розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого морпіха Антона.
За словами жінки, представники української влади були з нею на зв’язку. Але наразі "немає інформації" про те, де і в яких умовах перебувають бійці "Азовсталі". Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні.
"Ми всі - сім’ї, дружини та матері морських піхотинців - тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7. Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я", - сказала Івлєва.
За словами жінки на ім'я Яна, хлопець якої морський піхотинець і був на "Азовсталі", останній раз вони спілкувалися 11 травня. Вона стверджує, що український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме. Їй тільки сказали, що він живий, ось і все", - розповіла жінка.
Інша дружина захисника Тетяна розповіла, що після виходу з "Азовсталі" чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера. За її словами, деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій окупантами Донецькій області.
Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, він сказав, що спробує зателефонувати ще раз.
"Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Здача Маріуполя була заздалегідь спланована нашим СБУ , як і здача
Херсона !
Баканов і Боневтік несуть повну відповідальність за всі злочини , які вони скоіли і скоюють сьогодні !😕
Если найдут то пусть связываются по каналу.
Многие морпехи там дают уже интервью ,некоторые довольно недостойные солдата ВСУ
Тому особливого вибору не було