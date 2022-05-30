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Дружини захисників "Азовсталі" не знають, де росіяни утримують їхніх чоловіків, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Жінкам невідомо, ані де тримають в полоні їхніх близьких, ані в яких умовах.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ. Журналісти поговорили з трьома жінками, чоловіки яких захищали "Азовсталь", а зараз перебувають у полоні рашистів.

"Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий", - розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого морпіха Антона.

За словами жінки, представники української влади були з нею на зв’язку. Але наразі "немає інформації" про те, де і в яких умовах перебувають бійці "Азовсталі". Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні.

"Ми всі - сім’ї, дружини та матері морських піхотинців - тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7. Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я", - сказала Івлєва.

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За словами жінки на ім'я Яна, хлопець якої морський піхотинець і був на "Азовсталі", останній раз вони спілкувалися 11 травня. Вона стверджує, що український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме. Їй тільки сказали, що він живий, ось і все", - розповіла жінка.

Інша дружина захисника Тетяна розповіла, що після виходу з "Азовсталі" чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера. За її словами, деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій окупантами Донецькій області.

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Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, він сказав, що спробує зателефонувати ще раз.

"Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин", - сказала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Зелений поц здав їх в полон і заспокоївся. Свідків його найвеличнішого гівнокомандування позбувся.
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30.05.2022 10:46
+16
Нехай Данилов їм розкаже. Він зуб давав, що їх утримують в нормальних умовах і не катують.
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30.05.2022 10:45
+16
Верещучка , напеано знає правду , де знаходяться наші хлопці , але мовчить ку@рва , бо це іі вина і вина зеленої банди !

Здача Маріуполя була заздалегідь спланована нашим СБУ , як і здача
Херсона !
Баканов і Боневтік несуть повну відповідальність за всі злочини , які вони скоіли і скоюють сьогодні !😕
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30.05.2022 11:27
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Нехай Данилов їм розкаже. Він зуб давав, що їх утримують в нормальних умовах і не катують.
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30.05.2022 10:45 Відповісти
Верещучка , напеано знає правду , де знаходяться наші хлопці , але мовчить ку@рва , бо це іі вина і вина зеленої банди !

Здача Маріуполя була заздалегідь спланована нашим СБУ , як і здача
Херсона !
Баканов і Боневтік несуть повну відповідальність за всі злочини , які вони скоіли і скоюють сьогодні !😕
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30.05.2022 11:27 Відповісти
Ну до чого тут вина....це їх вдалий бизнес...грошики в омані вже отримані та надійно сховані...ще трохи та вони отримають фінальний платіж....
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30.05.2022 11:48 Відповісти
Зелений поц здав їх в полон і заспокоївся. Свідків його найвеличнішого гівнокомандування позбувся.
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30.05.2022 10:46 Відповісти
і коли вони повернуться теж не зають
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30.05.2022 10:53 Відповісти
пусть зайдут в луггандонский телеграмм "Опознай хохла по чубу"-там уже 3000 фотографий пленных есть ,за последних дней 15 около 1000 новых.
Если найдут то пусть связываются по каналу.
Многие морпехи там дают уже интервью ,некоторые довольно недостойные солдата ВСУ
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30.05.2022 10:57 Відповісти
то інтерв'ю під дулом автомата. Тому те, що вони говорять , не має значення
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30.05.2022 11:11 Відповісти
Значит, нужно менять не на пленных А на что-то весомое. И это весомое нужно было нарыть ДО сдачи в плен азовцев и тогда уже разыграть схему. Однако, не видно, что бы зеленая шобла была способна на такие многоходовки. Они, блин, их тупо сдали "под гарантии" Красного креста, который на подсосе у *****! Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Теперь вопрос - а как же их вытащить?
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30.05.2022 12:04 Відповісти
Зелена шобла ,то все зрозуміло , але в них банально скінчилась їжа. І мирним кацапи не давали вийти з Азовсталі тільки для того ,щоб вони їли їжу військових.
Тому особливого вибору не було
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30.05.2022 12:11 Відповісти
********* каже"не на часі"
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30.05.2022 11:02 Відповісти
Скоро вони не дізнаються, а можливо взагалі
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30.05.2022 11:04 Відповісти
Да та...щось зелены притихли про Азов....зрадники зробили свою чорну справу...
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30.05.2022 11:46 Відповісти
А що мразота верещучка? Вже пісні за евакуацію та обмін закінчились???
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30.05.2022 12:04 Відповісти
От так воно і є. Позбавились нещасних хлопців і на цьому забули. Раніш новини рясніли від звісток про азовців, а зараз - глухо як в танкі.
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30.05.2022 12:39 Відповісти
 
 