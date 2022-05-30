Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр

У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна", - сказала Маляр.

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