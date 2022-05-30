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Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр
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У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна", - сказала Маляр.
Топ коментарі
+24 Петр Петров daa11635
показати весь коментар30.05.2022 13:46
+21 Small Jerboa
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+16 Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 13:48
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Будь ласка, зачекайте...
очередная глупость от властей
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
Я думаю, що якщо би kelt kant мав би намір підірвати себе гранатою щоби не здаватися в полон, - то йому би ніякий Наказ не завадив це зробити...
І тільки для Зелених, це таємниця.
Скільки днів треба почекати казав "вождь зеленомізких"? Три? А пройшло?
пусть защищает Николаев. У него хорошо получается. А то от всех остальных слышишь только
казки дiдуся Панаса.