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Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна", - сказала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружини захисників "Азовсталі" не знають, де росіяни утримують їхніх чоловіків, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
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30.05.2022 13:46
+21
ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
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30.05.2022 13:51
+16
Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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30.05.2022 13:48
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суки брехливі
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30.05.2022 13:41 Відповісти
Маєш докази брехні по інформації щодо українських бійців з "Азовсталі"? - Поділися.
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30.05.2022 13:59 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3344752/ya_b_yspolnyal_prykaz_do_poslednego_m_delaem_svoyu_rabotu_do_kontsa_polonenyyi_azovets_gryntsevych_video
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30.05.2022 14:07 Відповісти
в чем секрет непонятно - люди в плену зачем это секретить
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30.05.2022 13:43 Відповісти
секрет то, что они отдадут москалям взамен пленных. и наверное многим это не понравится
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30.05.2022 14:30 Відповісти
нет, секрет именно в фамилиях людей попавших в плен.
очередная глупость от властей
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30.05.2022 15:03 Відповісти
Особливо російських полонених льотчиків.
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30.05.2022 16:03 Відповісти
"Эвакуировли" уроды
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30.05.2022 13:45 Відповісти
секретно могло быть по требованию россиян-- как версия..хотя... таки да много могут ограничить и закрыть военное время ЛЮБАЯ ИНФОМРАЦИЯ как и сами причина для такого есть и может быть полностью или частнично закрытой секретной в том числе и по кругу лиц допуска.. также вот что не понмиаю--- почему бы женам военных нашим..кратко не сообщать инфу -что все кого взяли сдались живы и здоровы.. чтобы не разгоянть волну.. власть у нас порой элементарно тупо создает волны и проблемы-- там где их можно и нужно было избежать...
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30.05.2022 13:57 Відповісти
Логично, засекретить и концы в воду. Уже видосики появляются с нашими пленными с "задушевными" беседами, а у нас полнейшая секретность, идёт супер-спецоперация всех времён и народов, задействованы важнейшие международные посредники, работает военная разведка, всё курирует лично Фельдмаршал...
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30.05.2022 13:45 Відповісти
А вот как власть попыталась снять с повестки инфополя тему защитников "Азовстали". Ничего нового от Подоляка и Ко.

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30.05.2022 14:10 Відповісти
Аби не вийшло що через півроку її спитають, а вона це саме відповість.
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30.05.2022 13:46 Відповісти
ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
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30.05.2022 13:46 Відповісти
Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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30.05.2022 13:48 Відповісти
здали на тортури всіх тих хто міг сказати правду про зраду і здачу Маріуполя, і навіть якщо когось повернуть вживих, буде умова, не видавати правду
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30.05.2022 13:49 Відповісти
зато кацапские телеграм каналы постят инфу о пленных чуть ли не каждые 5 минут
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30.05.2022 13:50 Відповісти
с ФИО и фото
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30.05.2022 13:51 Відповісти
ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
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30.05.2022 13:51 Відповісти
Тобто вся інформація, яка для зеленої влади є незручною, не прикольною, та такою, що не підвищує рейтинг "найвеличнішого лідОра", тепер є або "не на часі", або "секретною" ... Вже декілька тижнів країна не знає що з 2500 героїчними захисниками, котрі за наказом влади здалися москалям, а суспільству замість відповідей згодовують "секретність"...
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30.05.2022 13:56 Відповісти
2500 - маєш джерело інформації? - поділися.
Я думаю, що якщо би kelt kant мав би намір підірвати себе гранатою щоби не здаватися в полон, - то йому би ніякий Наказ не завадив це зробити...
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30.05.2022 14:17 Відповісти
a shto sekretij ta ? to shto oni ZALOZHNIKI otdanie v ruki terorashistam ?
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30.05.2022 13:58 Відповісти
Все что плохо ,все секрет
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30.05.2022 14:00 Відповісти
А кацапи кажуть, що як мінімум одного повезли на зведення особистих рахунків до Кадирова у Грозний.
І тільки для Зелених, це таємниця.
Скільки днів треба почекати казав "вождь зеленомізких"? Три? А пройшло?
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30.05.2022 14:11 Відповісти
А ще кацапи кажуть, що такої нації як Українці не існує...
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30.05.2022 14:20 Відповісти
шось рашку нагадує вже, там 2 світова досі засекречена
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30.05.2022 15:15 Відповісти
С военными Азовцами понятно, спасибо за ответ , но Вы не ответили, где генерал Марченко,
пусть защищает Николаев. У него хорошо получается. А то от всех остальных слышишь только
казки дiдуся Панаса.
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30.05.2022 15:25 Відповісти
Азовцев, там пытают и убивают, а ЗЕшобла, вместо того шоб их вызволять взяла и всё засекретила. Очень удобно. И, главное, никто не узнает об очередном пр***бе ЗЕвлады. Или преступлении.
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02.06.2022 21:30 Відповісти
 
 