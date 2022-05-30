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Новости За рубежом
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Большой патронный завод в РФ сокращает рабочих из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

барнаул

Из-за западных санкций Барнаульский патронный завод – один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия – вынужден сократить более 300 сотрудников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Тайга.инфо.

Рабочих обещают предупредить о сокращении за два месяца.

"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

В 2020 году гособоронзаказ РФ составил около 7% от всей продукции предприятия.

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Топ комментарии
+8
Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
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30.05.2022 14:21
+5
Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
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30.05.2022 14:10
+4
Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
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30.05.2022 14:16
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ot i atlichno.....vsem PEREKUR !
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30.05.2022 14:10 Ответить
Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
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30.05.2022 14:10 Ответить
рузькая смєкалочка, антікрізісниє мєри
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30.05.2022 14:12 Ответить
Но из-за санкций воевать уже будут палками...
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30.05.2022 14:23 Ответить
Це лише початок.
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30.05.2022 14:11 Ответить
что-то мало верится , во время войны сокращать персонал, очередной вброс.
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30.05.2022 14:14 Ответить
Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
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30.05.2022 14:16 Ответить
из оставшихся появятся стахановцы, пойдёт соцсоревнование, будут работать с огоньком, чтобы пятилетку закончить за пару дней.
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30.05.2022 14:17 Ответить
Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
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30.05.2022 14:21 Ответить
Бараний аул отдыхает!
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30.05.2022 14:28 Ответить
_____выдать из госбюджета пособие от 100 .ооо$ ,тем уволенным работникам месяца,которые полностью "Обнулят" производство !
И шенген в Эвропу !
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30.05.2022 14:46 Ответить
Громадяни України ви навіть уявити собі не можете ЯКІ НА
паРАЩІ ВЕЛИЧЕЗНІ ВІЙСЬКОВІ СКЛАДИ І ЯК ЇХ БАГАТО.
До чого це я ? Точка У та ДРГ
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30.05.2022 16:10 Ответить
А український патронний завод так і не розпочав свою роботу дякуючи Порошенку і Зеленському - а ви українці платіть за це своїми життями . Як так може бути ?
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30.05.2022 16:24 Ответить
олижко, тебе БК не хватает?

или просто газы?
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31.05.2022 00:33 Ответить
Байден еще в прошлом году ввел запрет на ввоз рашинских боеприпасов (бан на ввоз кацапского оружия в США уже давненько), гражданский рынок там ого-го, и эти дешманские патроны были популярны. Закончился обширный рынок сбыта - кацапы сосут лапу.
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30.05.2022 17:04 Ответить
 
 