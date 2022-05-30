Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції

Через західні санкції Барнаульський патронний завод - один за найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї - змушений скоротити понад 300 співробітників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Тайга.инфо".

Робітників обіцяють попередити про скорочення за два місяці.

"Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.

У 2020 році держоборонзамовлення РФ становило близько 7% від усієї продукції підприємства.

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