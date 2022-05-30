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Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Через західні санкції Барнаульський патронний завод - один за найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї - змушений скоротити понад 300 співробітників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Тайга.инфо".
Робітників обіцяють попередити про скорочення за два місяці.
"Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.
У 2020 році держоборонзамовлення РФ становило близько 7% від усієї продукції підприємства.
Топ коментарі
+8 Cтарий Кінь
показати весь коментар30.05.2022 14:21
+5 A San
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+4 Chandler Bing
показати весь коментар30.05.2022 14:16
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И шенген в Эвропу !
паРАЩІ ВЕЛИЧЕЗНІ ВІЙСЬКОВІ СКЛАДИ І ЯК ЇХ БАГАТО.
До чого це я ? Точка У та ДРГ
или просто газы?