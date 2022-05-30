УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14510 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 570 15
Росія (47144) санкції (6834) скорочення (72)

Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

барнаул

Через західні санкції Барнаульський патронний завод - один за найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї - змушений скоротити понад 300 співробітників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Тайга.инфо".

Робітників обіцяють попередити про скорочення за два місяці.

"Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.

У 2020 році держоборонзамовлення РФ становило близько 7% від усієї продукції підприємства.

Також читайте: Війна буде довгою, агресивність дій РФ тільки зростатиме, варто продовжувати економічний тиск на РФ, - Боррель

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
показати весь коментар
30.05.2022 14:21
+5
Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
показати весь коментар
30.05.2022 14:10
+4
Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
показати весь коментар
30.05.2022 14:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ot i atlichno.....vsem PEREKUR !
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
рузькая смєкалочка, антікрізісниє мєри
показати весь коментар
30.05.2022 14:12 Відповісти
Но из-за санкций воевать уже будут палками...
показати весь коментар
30.05.2022 14:23 Відповісти
Це лише початок.
показати весь коментар
30.05.2022 14:11 Відповісти
что-то мало верится , во время войны сокращать персонал, очередной вброс.
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
показати весь коментар
30.05.2022 14:16 Відповісти
из оставшихся появятся стахановцы, пойдёт соцсоревнование, будут работать с огоньком, чтобы пятилетку закончить за пару дней.
показати весь коментар
30.05.2022 14:17 Відповісти
Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
показати весь коментар
30.05.2022 14:21 Відповісти
Бараний аул отдыхает!
показати весь коментар
30.05.2022 14:28 Відповісти
_____выдать из госбюджета пособие от 100 .ооо$ ,тем уволенным работникам месяца,которые полностью "Обнулят" производство !
И шенген в Эвропу !
показати весь коментар
30.05.2022 14:46 Відповісти
Громадяни України ви навіть уявити собі не можете ЯКІ НА
паРАЩІ ВЕЛИЧЕЗНІ ВІЙСЬКОВІ СКЛАДИ І ЯК ЇХ БАГАТО.
До чого це я ? Точка У та ДРГ
показати весь коментар
30.05.2022 16:10 Відповісти
А український патронний завод так і не розпочав свою роботу дякуючи Порошенку і Зеленському - а ви українці платіть за це своїми життями . Як так може бути ?
показати весь коментар
30.05.2022 16:24 Відповісти
олижко, тебе БК не хватает?

или просто газы?
показати весь коментар
31.05.2022 00:33 Відповісти
Байден еще в прошлом году ввел запрет на ввоз рашинских боеприпасов (бан на ввоз кацапского оружия в США уже давненько), гражданский рынок там ого-го, и эти дешманские патроны были популярны. Закончился обширный рынок сбыта - кацапы сосут лапу.
показати весь коментар
30.05.2022 17:04 Відповісти
 
 