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В Харьковской области меняется время комендантского часа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

комгод

В понедельник, 30 мая, в Харьковской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - сказано в сообщении.

Также напоминается, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Следует быть дома или в укрытиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня сокращен комендантский час в Одессе и области

Как сообщалось, ранее в Харьковской области комендантский час действовал с 21:00 до 6:00.
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Сінєгубов виявляється херой ще той - у перщі дні війни бухали з колегами і думали здавати не здавати і тільки на 27 день зробили Розвідку щоб знати де і що коїться.
Зе влада це синонім відсутності МОРАЛІ
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30.05.2022 15:01 Ответить
 
 